Flames are seen from the Christie Mountain wildfire along Skaha Lake in Penticton, B.C. Wednesday, August 19, 2020. Wildfires in the area have forced several thousand people to be on evacuation alert. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward FOTO: Jonathan Hayward

Maailm põleb. Aga kus? Seda saad teada Ypsiloni iganädalasest keskkonna- ja kliimauudiste kokkuvõttest. See on kliimateemaline amuse-bouche, sest infot on palju, aga tähelepanu vähe. P.S. Sündmuste nimekiri ei ole ega üritagi olla ammendav.

Esmaspäev, 30. august

Ameerika Ühendriikide kaguosas on Louisiana osariiki laastamas orkaan Ida, mis jõudis Louisianasse meie aja järgi pühapäeva hommikul. Ida oli rannikule jõudmise ajal neljanda kategooria torm ehk tuulekiirus oli üle 240 kilomeetri tunnis. Orkaan on endaga kaasa toonud üleujutused, katuste majadelt lendamise, elektrikatkestused rohkem kui miljonil inimesel, telefoniliinide katkestused ning seni teadaolevalt ühe surma. Elektrikatkestused ulatuvad ka kõrvalosariiki Mississippisse. Siiski on uudiseid, et Ida jõud on raugemas ning selle tormikategooria on nüüd üks.

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1 — BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021

Reede, 27. august

Ameerika Ühendriikides on praegusel hetkel 69 kontrollimata suurt maastikupõlengut. Suurem osa neist on riigi läänerannikul, kuid nii mõnigi on ka sealt eemal. Näiteks Kanada piiri ääres Minnesota osariigis möllab Greenwoodi põleng, kus on juba tuleroaks saanud üle 10 tuhande hektari maad tule algusest 15. augustil. Põleng sai ametnike kinnitusel alguse äikesest.

Hi-res imagery of the Greenwood Fire in northern Minnesota. pic.twitter.com/uJZqL2Jbpd — CIRA (@CIRA_CSU) August 24, 2021

Neljapäev, 26. august

Madagaskar võib olla esimene riik, kus toimub kliimamuutusest tingitud näljahäda, teatas ÜRO. Saareriik pole viimase nelja aasta jooksul näinud piisavalt vihma ja see on toonud kaasa viimase 40 aasta kõige hullema põua. ÜRO hinnangul on Madagaskaril umbes 30 000 inimest toidu ebakindluse tasemetest viiendal ehk kõrgeimal tasemel. Kuigi Madagaskar on koht, kus põuad on tihedad, siis praegust olukorda on eksperdid seostanud otseselt kliimamuutusega.

Osa elanikkonnast on pöördunud putukate ja kaktuse lehtede söömise poole, kuna muud pole lihtsalt leida. Toiduhinnad on tõusnud nõnda kõrgeks, et inimesed müüvad maha oma maad, et kraapida kokku toiduraha. Mitmed on hakanud magama oma maniokipõldudel, et kaitsta oma saaki näljast meeleheitel inimeste eest.

"These people have done nothing to contribute to climate change. They don't burn fossil fuels… and yet they are bearing the brunt of climate change," said Ms Thakral.



Drought & famine in Madagascar. https://t.co/3aqvifKa1u pic.twitter.com/cZI56Ez5vS — BF Nagy Climate Solutions (@BFNagy) August 25, 2021

Teisipäev, 24. august

Keskkonnainvesteeringute keskus toetab kahe miljoni euroga Pärnu, Haapsalu, Keila, Paide, Kuressaare ja Sindi linna ehituslikke tegevusi, et aidata neil vähendada üleujutuste mõjusid. Toetust said piirkonnad, kus üleujutused on korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis.

Kliimamuutuse tõttu ennustatakse Eestisse suuremat paduvihmade ja üleujutuste ohtu. Tänavatel suure vihmaga ringi kõndides aga võib täheldada, et praegu ei tule linnade äravoolu süsteemid tulvadega toime.

Esmaspäev, 23. august

Lekkinud on IPCC grupp III raporti teine mustand, mille fookuses on kliimamuutuse vähendamise strateegiad. Teadlaste ja ajakirjanike poolt kokku pandud raportis seisab, et maakera võimekuse ületamise vältimiseks peame me ühiskonnana jätma hüvasti kapitalistliku majandussüsteemiga. Lekkinud dokument väidab, et meil lihtsalt pole enam ruumi, kuhu kasvada, mil kapitalistliku majandussüsteemi järgi on kasv igavene. Probleem ei seisne aga kapitalismis endas, kuivõrd praeguse majandussüsteemi täielikus toetumises fossiilkütustele. On neid, kes vaidleks, et kasv võib jätkuda, kui fookus suunata jätkusuutlikele tööstustele, kuid praegu on näha, et need tööstused ei ole veel piisavalt suured, et kasvu toetada.

Raport ei paku aga välja alternatiivi, vaid väidab lihtsalt, et muutus on hädavajalik, kuid see peab võtma arvesse piirkondade eripärasid. Muutuste fookuses peab olema ka võrdsuse tagamine.

Laupäev, 21. august

Ameerika Ühendriikide Tennessee osariigi Humphreyse maakonda tabas järsk ja ootamatu üleujutus. Ööpäeva jooksul sadas taevast alla umbes 43 sentimeetrit vihma, mis purustas osariigi senise 24-tunni jooksul alla sadanud vihma rekordi pea kaheksa sentimeetri võrra. Praeguste andmete järgi on üleujutuses hukkunud 22 inimest ning kadunud on veel kümneid. Tormi materiaalne kahju on määratlematu – vesi viis endaga kaasa tervete naabruskondade jagu maju, autosid ja isiklikke esemeid.

Üks põhjus, miks Tennessee üleujutus nõnda katastroofiline oli, seisnes selles, et see oli nõnda ootamatu. Ilmajaamad seda ette ei näinud ning elanikkond polnud valmis. Otsest joont selle tormi ja kliimamuutuse vahele tõmmata ei saa, sest üleujutused sõltuvad nii sellest, mis taevast alla tuleb, kui ka sellest, kuhu vesi maale jõudes minna saab - kas selle teele jääb tammisid, mis minekut takistavad, kas on piisavalt rohealasid, kus vesi maa sisse minna saab, kuidas on lahendatud vee äravoolu süsteemid tänaval jne. Küll aga on suhteliselt kindel, et kui piirkondades kliima soojeneb, tõuseb niiskus atmosfääris ning sellest tulenevalt ka suurte vihmade arv.

Kolmapäev, 18. august

Kasahstani põllumajandusminister Yerbol Karashokeyev teatas valitsusele, et tänavuaastane põllusaak jääb 24 protsenti alla oodatu. See on mitmekuuse totaalse põua tulemus, mis on Euraasia mannert kuivatanud. Iraanis on suured probleemid vee kättesaadavusega ning näiteks nisusaak jääb esimest korda viie aasta jooksul nii madalaks, et riik peab seda importima hakkama. Armeenias on toiduhinnad nii põua kui majandussurutise tõttu laes.

Teisipäev, 3. august

Põhja-Koread tabasid pärast mitmeid kuid põuda massilised üleujutused. 1. ja 3. augusti vahel sadas alla 583 millimeetrit vihma. Selle tulemusena hävis vähemalt tuhat majapidamist, 17 kilomeetrit teid ja sildu ning oma kodudest olid lahkuma sunnitud umbes 5000 inimest. Tulvavee ja põua tõttu on oodata Põhja-Koreas oodata suurt toidupuudust. Leevendust otsitakse tõenäoliselt sõjaväe riisivarudest, mis on tegelikult mõeldud sõjaajaks. Lõuna-Korea on valmis põhjanaabritele korraldama humanitaarabi, kuid seni on Põhja-Korea olnud sellele vastu.