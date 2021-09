Peale raamatu „How to win friends and influence people“ lugemist on nad valmis maailma vallutama. Iseloomult on nad maksumüüri taga olevad clickbait artiklid – neil on nippe, trikke ja nõuandeid, mida tahaksid sulle oma koolitusel müüa 299 euro eest pluss käibemaks. Aga kui võtad ühe oma sõbra kaasa, saad ise 100 eurot soodsamalt. Eneseabistajate lõpubossi, koolitajate koolitaja Peep Vainu pilt on neil voodi kõrval kapi peal.

✨ Tahad muuta maailma? Esmalt pead muutma iseennast! ✨

Eneseabiguru kõige suurem väärtus on tema identiteet – ✨ sest Sina oledki iseenda kõige kallim vara ✨. Peamiseid arhetüüpe on kaks: edukultusel põhinev ja spirituaalsusest juhinduv. Lähtuvalt iseenda vajadustest saab ka luua endale hübriidi, näiteks mindful Universiumiga kooskõlas vibreeriv ettevõtja, kes loob maailmamuutva start-up’i, millel on conscious impact. Hübriidi visuaalset poolt on raske teostada ilma Photoshopi abita, sest pildipankades pole palju fotosid eralennukitest, millele on mandalad peale joonistatud. Tuleb meeles pidada, et vaatamata arhetüübi valikule karakteri loomisel, lõpetavad kõik ikkagi Balil ja talisuplusaukudes.

✨Sa oled eriline, sa oled unikaalne. Sinu teerajal pole keegi käinud, sa pead ise oma tee rajama ✨

Esimeste sammude hulka kuulub ka ettevõtte registreerimise riigilõivu maksmine, et saaks ennast oma Facebooki profiilil nimetada CEO’ks. Riigilõivu võib ka sõbraga kahasse kirjutada, et mõlemad saaksid oma profiilile co-founder ametinimetuse. See annab usaldusväärse baasi, et hiljem tituleerida ennast õnnelikkuse treeneriteks, motivatisoonikõnelejateks või eduõpetajateks. Kergem on neil, kes on juba tuntuse saavutanud – muusikud, näitlejad ja poliitikud. Kriteerium coachimiseks on madal, piisab vaid endasse uskumisest ja siis usuvad ka teised sinusse.

✨Kui usud endasse, on võimalik kõike saavutada ✨

Kõigil kangelastel on oma draakon, mille nad on alistanud. See defineeribki neid kangelastena – kes või mis on sinu lohe? Õigel eneseabigurul peab olema taustalugu, et nad saaksid auditooriumile pidevalt meelde tuletada raskuseid ja väljakutseid, mida nad on ületanud. Parimal juhul mõni raske haigus või sõltuvusprobleem. Empaatiat aitab esile kutsuda ka lähedase raske kaotus, mis oli elumuutev kogemus. Finantsvabaduse ja edukultuse koolitajate puhul tuleb rääkida enda pankrotti läinud ettevõtetest ning kahel täiskohaga tööl töötamisest, et koguda algne investeerimisfond.

✨Sa tead mu nime, aga Sa ei tea mu lugu. Sa saad teada mu loo, kui tuled mu koolitusele ✨

✨Tänapäeva muutuvas infoühiskonnas✨ on oluline ka kohalolu sotsiaalmeedias. Selleks tuleb kureerida oma Instagrami profiili vastavalt. Iga postitus on võimalus oma jälgijatega jagada inspireerivaid ja motiveerivaid tsitaate või lugusid omaenda elust, mis on humoorikad ja õpetlikud ning mille lõpupuänt on iseenda kiitmine. Vaatamata sellele, et kõik su jälgijad on kohalikud maarjamaalased, tuleks postitusi kirjutada siiski halvas inglise keeles. Planeet on su mänguväljak, mr. Worldwide. Jälgijad peavad saama sinuga suhestuda, ent mitte liiga palju. Ära unusta – sina oled hunt, nemad on lambad.

✨ Ära unusta, et Universum on meie kõigi suurim õpetaja ning vaid 99 euro eest õpetan just Sulle neid hindamatuid kogemusi, mida Universum on mulle õpetanud ✨

Investeerimiskoolitusi viivad läbi kogenud elukutselised finantsvabaduse saavutanud investorid, kes tunnistavad, et tegelikult teenivad nad koolitustega rohkem kui investeerimisega. Kohustusliku kirjanduse hulgas on “Rikas isa, vaene isa” ja Zuckerbransoni elulooraamatud. Käi riides nagu Steve Jobs, tee äri nagu Jeff Bezos ja investeeri nagu Warren Buffett. Oled sa näinud telekas mõnda Lamborghini reklaami? Ei. Sest inimesed, kes ostavad Lamborghinisi, ei istu kodus teleka ees.

✨Treeni oma mõttemustreid – lase lahti piiravatest uskumustest, mis sind enam ei teeni ✨

Koolituse käigus viidatakse uuringutele – sellistele, mis põhjendavad, miks 80 protsenti ettevõtteid läheb just sellel põhjusel esimesel kahel aastal pankrotti või mis on kolm peamist põhjust, mis takistab sind oma unistuste abikaasat leidmast. Otseselt uuringutele viitama ei pea. Piisab ka aeg-ajalt mõne tuntud ülikooli nime mainimisest, viitamisreeglid on sama karmid kui hambapastareklaamis.

✨Elu ei lähe kunagi kergemaks, sa muutud ise paremaks ✨

Kui praktilised nipid osutuvad abstraktseteks, siis sa ei rakenda neid piisavalt. Kui koolitusel õpetatud tööriistakast oma eesmärkide saavutamiseks tundub justkui ümbersõnastatud versioon SWOT-analüüsist, mida õpetati juba keskkoolis õpilasfirma tegemise raames, siis haara sellest kinni. Elu viskab päästerõnga vaid korra. Kui tunned, et koolitus ei olnud elumuutev, siis sa ei pinguta piisavalt. Ära unusta, et kõik on su enda kätes. Murede lahendamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks võib abiks olla ka koostatud spetsiaalne ajaplaneerimise märkmik, mille saad osta 29 euro eest. Kui tuled ühele mu Zoomi koolitusele (99€+KM), saad märkmiku täitsa tasuta.