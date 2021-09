Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Kirillil käis eelmise nädala esmaspäeval vanaema külas, see ei tule kunagi pannkookidega, haises korvalooli järele, see on südamerohi, aga Kirill on kindel, et vanaema võtab seda ilmaasjata, sest tal pole südant. Vanaema pole talle elus mitte ühtegi sokki kudunud. Mitte ühtegi. Samas kui ta ühe soki oleks kudunud, oleks see veel südametum. Ühesõnaga, vanaema tuli talt 75 eurot tagasi küsima, Kirill rääkis vanaemale investeerimisest ja ahne inimene kandis Kirillile 225 eurot ja lasi tal selle oma silmade all krüptosse üle kanda. Nüüd on Kirillil kogu sissepandud rahade summa 635 eurot. Vanaema oma raha enam ei näe, tema vanaema ka mitte, vähemalt mitte rohkem kui ühe silmaga ja läbi uksesilma.

Üldiselt oli viimasel ajal enamjaolt nii, et kui mingi münt kusagil tõusma hakkas ja Kirill seda ostis, asus see sedamaid langema. Siis leidis Kirill oma Binance rakendusest huvitava tabeli.

FOTO: Ekraanitõmmis/Binance Depht Chart

See on sügavusekaart ja sellelt annab mündi seisu kohta üht-teist välja lugeda. Vasakul on ostuorderid ja paremal müügiorderid. Sellel kaardil on näha leiget ostuhuvi, siin on nõudluse pakkumise suhe paigast ära ja sellest mündist tuleb hetkel näpud kaugel hoida. Sügavuskaarte uurides on Kirill nüüd paar lolli otsust vähem teinud.

Kirill teab juba, et oma raha eest Bitcoini või Ethereumi ostes ta lähi- ja kaugtulevikus Bugatti Veronit ei osta. Kui sa oled sündinud sitakott, võivad sind päästa ainult shitcoinid. Mastering shitcoins. Oleks see ainult nii lihtne. Leida sentide eest asi mis tulevikus väärtust omab.

Eelmise nädala teises pooles tuhlas Kirill ühesõnaga pasas, üritades krüprorahade hingeelust aru saada. Selgus, et münt ei pruugi üldse olla pelgalt münt, vaid selle taga olevat plokiahelajura saab veel ühel või teisel kombel ära kasutada. Ja kui need kasutusviisid on ühtedel krüptodel miskitpidi nutikamad kui teistel, võivad neist ühel päeval uued Ethereumid ja Bitcoinid tulla.

Seega teab Kirill nüüd, et enne mündi korvi panemist tuleks välja selgitada:

Kas sellel on mingi point?

Kas see tundub jätkusuutlik?

Kas sellel on toimiv kood?

Kui toimiv?

Kui kaua see on turul olnud?

Kui paljud seda omavad?

Kuidas selle graafik välja näeb?

Kas selle taga on mõned targad inimesed?

Kas selle mündi taga olev tehnoloogia lahendab suuri probleeme, näiteks nagu energiakasutus?

Kaua Kirill uurida ei jõudnud, kuna üks säärastest müntidest, Solana, oli just lendu pannud. 30 dollari peal püsinud münt oli eelmisel nädalal 100 peale tõusnud, värisevate kätega Kirill tuhlas internetis ja selgitas välja, et see on DeFi (Detsenraliseeritud Finants) ruumis uudne asi, mis on kauplejate poolset huvi saanud, kuna tarkvara mingid tehnilised näitajad lubavad sooritada üle 50 000 tehingu sekundis, mis olevat ülikõva ja mille kallal töötavad mõned suured ja arvestatavad arendajad. Solana arendajad kutsuvad häkkereid prooviks üles nende koodi purustama ja see on samuti turvalisusele päris õige lähenemisviis.

Ühesõnaga Kirill krabas 115,5 pealt kolm ja 122 pealt veel 3,3 Solanat ja need jooksid hooga 146 dollari peale üles. Nädalavahetusel oli Kirill internetist väljas, mobiil on niikuinii välja lülitatud, arve on 13 eurot, aga seda Kirillil hetkel taskus pole. Laupäeva varahommikul oli Solana korraks 150 peal, nädalavahetustel lastakse nagu ikka coinidest "õhk" välja ja kõige madalamal hetkel maksis ta 135 dollarit. Nüüd, selle jutu kirjutamise hetkel ja kauplemisnädala alguses on Solana tagasi 146 peal ja Kirilli kontol on 782 eurot ja ta on 147 euroga plussis.

Kirill teeb väikeseid tähelepanekuid. Reede öösel vastu laupäeva hommikut, kella poole kuue, kuue ajal, siis kui ameerika pereisadel on viskipudelid tühjaks joodud ja krüpro hinnad lakke aetud, tuleb korraks üles ärgata ja oma krüpto stablecoini panna. Et see siis laupäeval pühapäeval, kui krüptost emotsioonid ja õhk välja lastud ja selle tegelik hind paistab, tagasi osta. Oleks Kirill laupäeva varahommikul 150 pealt müünud ja pärast 135 pealt tagasi ostnud, oleks see teinud talle omajagu raha juurde.