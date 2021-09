Septembris ei joo. Iga september kuuleb, alateadvusse on raiutud. Jaanuar, veebruar, märts, august, septembris ei joo, oktoober. Aastast aastasse. Ainult, et ma ei saa aru, miks ma septembris ei joo. Ma ei joo üldiselt jaanuaris ja veebruaris ka ega novembriski.

"Septembris ei joo" on kampaania nagu movember ehk vuntside kasvatamise kuu, mis tõstab teadlikkust meeste terviseprobleemidest, nagu eesnäärme, munandivähk ja meeste enesetapp. "Septembris ei joo" on samasugune kampaania nagu "Teeme ära" talgud. Aga selgusetuks jääb, mida me ära teeme, kelle heaks me midagi ära teeme.

Movember on ses mõttes arusaadavam: see on otse meestele suunatud ja eesnääre, munandid ja enesetapp on peaaegu iga meesindiviidi juures võimalikud. Aga septembris ei joo, kellele see on?

Ka vähese koguse alkoholiga kaasnevad terviseriskid – jaa, see on fakt. Samamoodi kaasnevad terviseriskid ka väikese koguse Läänemere kala söömisega, väikese jalutuskäiguga autokütuse, autorehvide ja teekatte pisiosakeste ning teemärgistuse termoplastiku poolt saastatud õhus jne. Kui sul on mingi tervis, kaasneb sellega risk, see on kõigile arusaadav, okei, aga miks me septembris ei joo?

Miks me üldse joome? Ega noored väga ei joogi enam, joomine on oldscool, aga miks me ülejäänud joome? Väike kogus alkoholi ehk kerge joove võimendab valitsevat meeleolu ja kui me kohtume vanade tuttavatega, saame valitsevasse rõõmu veidi ülevoolavust. Ja kui me matame kunagist koolivenda, koolikiusajat ja me ei tea, kas seal krematooriumis nutta või naerda, siis mõningane kogus alkoholi võimaldaks meil mõlemat korraga. Aga kui see septembris juhtub, mida me siis septembris teeme? Septembris me ei joo.

Väidetavalt olevat selle aktsiooni omavahelises ringis asutanud kamp tudengeid. Joomine seganud õppetööd ja tüübid otsustasid, et okei, teeme siis septembrikuu siis nagu päriselt õppimiseks. Et kool tuleb siiski kõige muu kõrvalt ära lõpetada. Normaalsete inimeste normaalne ja praktiline mõtlemine. Mis sellest heast algatusest nüüd saanud on, kui Euroopa Sotsiaalfond ja Tervise Arengu Instituut selle ära kaaperdanud on? Nüüd nad väidavad oma kodulehel, et mittejoomine vähendab stressi, lõpetab peavalud, annab unistuste täitumiseks aega, annab parema une, parema seksi, aitab kaalust alla, ilma alkoholita on vähem mälulünkasid ja alkoholita elu annab parema näonaha.

Neil tudengeil ei olnud mingeid kaalu- ega uneprobleeme, neil polnud stressi, nad ei tahtnud rohkem ega paremat seksi, neid ei kottinud mingi kuradi näonahk, neil oli mõistus peas ja see ütles, et mingi osa ajast ja ajurakkudest tuleks õppetööle pühendada, sest ülikooli poolelijätmine paneks vanemate rahakraanid kinni ja siis pole enam oktoobris või novembris või kevadel enam mille eest juua. Ja kellega juua. Ja muidugi oli neil edasiseks eluks perspektiiv.

Ma tahtsin sellega öelda, et inimestel on üldiselt mõistus peas. Ja ma püüan mõista, kellele see maksumaksja raha eest kaela määritud "Septembris ei joo" pask mõeldud on.

Selgelt ei ole see kampaania alkoholiprobleemidega kimpus inimesele. Alkoholism on kompleksne haigus ja seda sõrmenipsutamisega ei ravi. Sama lollakas oleks Tervise Arengu Instituudi poolne kampaania "Septembris ei sure". Kuigi surm nagu alkoholist loobuminegi vähendab stressi, lõpetab peavalud, annab parema une ja aitab kaalust alla.

Siis on kampaania järelikult mõeldud inimestele, kel pole alkoholiprobleemi. Miks te, tainepead, siis ujumisoskusega inimestele ujumiskummi müüte? Iga viimane kui inimene teab, et juues tuleb pohmell ja et ilma alkoholita on vähem mälulünkasid. See, et alkohol vähendab stressi, on juba mõistusega inimese jaoks vaidlusküsimus, äkki räägiks kõigepealt kogustest, parema une teoorias ma ka kahtlen, kellel on üldse aega nooruses magada, ja samuti parema seksi teoorias, sest mõni inimene tõenäoliselt ei saagi päris kaine peaga seksi.

Septembris ei joo. Mis see on? See oli noorte edumeelsete tudengite mõistuslik kokkulepe, mille taibukad sotsiaal- ja tervisetolgused erinevatest instantsidest raha välja pressimiseks ära kaaperdasid. Mott.

Lugu päriselust. Üks lihtne talumees lasi projekti koostada: Euroopa Liidu rahad, tasuta kiviaed, veidi maastikuarhitektuuri ja haljastust. Projekt koostati ära, mees vaatas üle ja küsis pettunult, et aga mida tema saab. "Saadki kiviaia, maastikuarhitektuuri ja haljastuse," vastas projektijuht, aga talumees ei saanud ikka aru ja küsis üle: "Mida mina ise saan?"

Lollakas onju? Aga "Septembris ei joo" on veel kordi lollakam projekt. Siit ei tule kiviaeda, maastikuarhitektuuri ega haljastust, vaid ainult see "mis mina ise saan".