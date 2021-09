Draft läks pucci. Minut-paar enne algust teatas Whitney reipalt, et kae aga, meie liigas saab valida ka individuaalseid kaitsemängijaid. Mis te arvate? See on nagu üheksakümne üheksal juhul sajast mistahes kanali Eesti spordireporter, “no mis juhtus?”. Juhtus see, et kui drafti ooteruumi timer nulli tiksus, olin jõudnud küll kiljuda “Aaron Donald!” (Los Angeles Rams) ja “Myles Garrett!” (Cleveland Browns), aga mitte sammukestki lähemale mõtteselgusele, keda ma oma fucking kaitsesse draftin. Mis kaitse!?!

Kaitse koosneb 11 vennast, kes on väljakul siis, kui vastane ründab. Erinevalt ründest, kaitsemängijad väga ei roteeru – iga kord, kui sinu meeskond kaitseb, jooksed väljakule. Seepärast on ründe üks strateegilisi eesmärke 60. mänguminutist võimalikult palju ise platsil olla, kella süüa ja vastaste kaitset väsitada. Tugevamaid tiime iseloomustab kaitse ja ründe ühtlane tase.

Ühesõnaga, kaitsetaktikaid on laias laastus kolm – vastaste mängujuht maha murda ja/või takistada vastaste ründemängijatel väljakul vabaks jooksmist ja/või pall vastastelt kätte saada. Söödu vaheltvõtmine (interception) annab võimaluse ise vastase otsajoone suunas joosta ja pick 6 punktid tuua. Kui söötu vahelt võttes vastaste otsajoont ületada ei õnnestu, saab sinu rünne nüüd ikkagi mängujärje enda kätte ning kaitse läheb puhkama. Veel oodatakse kaitselt selliste olukordade tekitamist, kus ründemängija palli üle kontrolli kaotab (fumble) ja mängukord tühja läheb.

“Margus Hunt!” oh, jumal küll. “Ma ei taha…mul ei ole ette valmistatud ühtegi…ma ei saa,” katsetasin erinevaid eitusstrateegiaid. Elasin õndsas teadmises, et fantasy defense valitakse meeskonna põhiselt, mitte mängijate kaupa. Nagu alati. “Kunagi pole ju nii olnud,” või no need kaks hooaega, mis ma fantasy’t mänginud olen. Tuleb välja, et on ka teistsuguseid liigasid. Kääksusin selle armetu episoodi lõpetuseks, kuidas teinekord võiks äkki paremini vaadata, kuhu end kirja paneme, ja üleüldse. “Sina valisid liiga,” kostis Whitney liiga muretul toonil ja draftis minu tahetud RB Christian McCaffrey (Carolina Panthers). “That’s cool, I like it, I’ve always wanted to draft defensive players,” no olgu siis, vähemalt on naine rahul... Issand jumal, juba jälle minu kord valida, appi, ainult 15 sekundit jäänud. Ja nii see lappesse läkski.

Ma ei tea, miks mul on kolm QB-d. Tõesti ei tea. Võib-olla Tony Romo pärast (legendaarne Dallas Cowboys mängujuht, nüüd kommentaator), kes ütles umbes midagi sellist, et Zach Wilsonist saab üks parimaid mängijaid ever. Nii et kui New York Jets rookie QB 10. vooru paiku veel laual vedeles, ütles miski minus: võta ta. Küll neid kaitsemängijaid jõuab hiljem ka. Mis siis, et eelmise raksuga juba võtsin Mac Jones’i (New England Patriots). Las olla kolm, äkki on hooaja edenedes hea trade soolas. Ja siis jooksis NFLi äpp kokku ja järgmises raundis ei valinud see kuradi junnistunud autopick mulle mitte wide receiver Marquise Brown’i (kelle küll hiljem siiski järelturult kätte sain), vaid hoopis mingi suvalise linebacker Shshoshhaaan Brhsahswhaaani või kes iganes. Kui äpi uuesti tööle sain, oli draft läbi ning minu viimaseks valikuks osutus DL (defensive lineman) Leonard Williams, kellest ma ei tea mitte midagi. This is fine. Sain NFLi poolt hindeks B-, Whitney jälle A.

Minu meeskond

Quarterback: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers), Mac Jones (New England Patriots), Zach Wilson (New York Jets)

Running back: Melvin Gordon (Denver Broncos), Nick Chubb (Cleveland Browns), Josh Jacobs (Las Vegas Raiders), David Singletary (Buffalo Bills)

Wide receiver: Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), Marquise Brown (Baltimore Ravens), Sterling Shepard (New York Giants), Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals), JuJu Smith-Schuster (Pittsburgh Steelers)

Tight end: Kyle Pitts (Atlanta Falcons), Austin Hooper (Cleveland Browns)

Kicker: Graham Gano (New York Giants)

Linebacker: Lavonte David (Tampa Bay Buccaneers)

Defensive lineman: Myles Garrett (Cleveland Browns), Leonard Williams (New York Giants)

Defensive back: Kevin Byard (Tennessee Titans)

Where's your team?



How the @NFL teams look on a map. 🇺🇸 pic.twitter.com/Uvop53u49m — NFL UK (@NFLUK) May 5, 2016

Whitney meeskond

QB: Baker Mayfield (Cleveland Browns), Trey Lance (San Francisco 49rs)

RB: Christian McCaffrey (Carolina Panthers), Raheem Mostert (San Francisco 49rs), Chubba Hubbard (Carolina Panthers)

WR: Robby Anderson (Carolina Panthers), Justin Jefferson (Minnesota Vikings), Jakoby Meyers (New England Patriots), Terrace Marshall (Carolina Panthers), DeVante Parker (Miami Dolphins)

TE: Greg Kittle (San Francisco 49rs), Jonnu Smith (New England Patriots)

K: Tyler Bass (Buffalo Bills)

LB: Haason Reddick (Carolina Panthers), Tremaine Edmunds (Buffalo Bills), T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)

DL: Brian Burns (Carolina Panthers), Chase Young (Washington Football Team)

DB: Jaycee Horn (Carolina Panthers), Marlon Humphrey (Baltimore Ravens)

In typical me fashion, I ended up with more than a handful of Carolina Panthers (my team, baby) on my fantasy team, appropriately named The Arctic Cats. Nunnu, I know. I miraculously landed the first draft pick overall, so of course I went with my boy Christian McCaffrey, the NFL's little miracle maker. He's been with the Panthers since they drafted him in 2017. CMC runs, catches, flips, disappears in a pile of players only to emerge unscathed like an unkillable cockroach, and remains an overall pain in the ass of opposing defenses. I picked up not only CMC who should net me No LESS than 25 points a game, but also an additional five other Panthers. As Lisette so enthusiastically mentioned, SHE chose a league where we get to pick defensive players, and with the youngest team in the league comes some big time swagger on the Panthers D (short for defense). Lineman Brian Burns, aka Spiderman, linebacker (LB) Hasan Reddick and rookie cornerback (CB) Jaycee Horn round out my mostly Panthers defense.

And then, of course Raheem Mostert, running back for San Francisco 49ers, got a season ending injury in the first fucking game. Last year Mostert got a season ending injury four games in. And what is the connection here? I picked him in fantasy both times. Dude started off with a bang last year, getting me monster points early on before succumbing to a knee injury. I was naturally eager to draft him again this season and pick up where we left off. Now that he is out for the year, I am scrambling to pick up a new running back as CMC is all I got.

Whitney võis drafti hindeks saada küll A, aga esimesest voorust väljus võitjana hoopis minu Team Tallinn 154.36 punktiga. Whitney tulemuse käkkis ära Mosterti vigastus ning QB Baker Mayfield (Cleveland Browns) kasin saak ja tuli võtta vastu hooaja esimene kaotus – oponent pani tema 119.78 punkti vastu mehised 173.26 punni.

Avamängu stupid bet oligi täpselt seda – stupid, sest Dallas suutis Tampa vastu korralikult skoorida ja jäi lõpuks alla vaid field goal jagu. Buccaneers võitis 31-29, QB Tom Brady tõi mulle sellest mängust 27.16 punkti, WR Mike Evans 6.40 (disappointment) ja LB Lavonte David 9 punkti.

Eesootav nädalavahetus NFL'is

Sel nädalal tõotab põnevaks kujuneda Cincinnati Bengals mäng Chicago Bears vastu. Bengals QB Joe Burrow ning tema tiimikaaslane ülikoolipäevilt wide receiver Ja’Marr Chase näitasid hooaja avamängus mõnusat sünergiat (case in point). Ehk võtan riskigi ja lisan JuJu Smith-Schuster’i (Pittsburgh Steelers) asemel algrivistusse Chase’i. Kui Chicago oma mängu käima ei saa, ennustan, et teise veerandi paiku võtab mängujuht Andy Dalton’i asemel juhirolli sisse rookie Justin Fields.

Kuna minu bet kaotas, läheb selle nädala stupid bet Whitney juhtimisel mängule Pittsburgh Steelers vs Las Vegas Raiders. Kümps Raiders’i võidu peale, võimalik võit 30€, so let’s see about that!