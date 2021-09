Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Bitcoin on nüüd vahepeal kaks korda järjest crashinud, muu krüpto endaga alla vedanud ja seda raha milles supelda, Kirillil hetkel enam ei ole. Samuti ei ole tema peabrobleem enam ainult varasemad võlausaldajad, sest kõik need Ypsiloni lugejad, kellele Kirill soovitas eelmises loos Solanasse investeerida, tahavad teda nüüd ära tappa. Eile õhtul oli ukse taha jäetud verine seapea ja koridori seinale oli üleöö tekkinud mõrvaga ähvardav grafiti.

Kellelgi kindlasti läks hästi. Solana tõusis enne crashi 210-ni ja kes oma Solana selle pealt välja võttis ja siis kui ta esimesel korral 134 peale langes või teisel puhul, täna 140 peale langedes, alt taas sisse panid, on uueks tõusuks tõenäoliselt hästi ette valmistunud.

Muuhulgas kukkus 14. septembril kokku ka Solana enda võrk. Arendajate huvi isegi Ethereumi tapjaks nimetatud Solana vastu oli nii suur, et hetkel, kui selle tehingukoormus saavutas haripunkti ehk 400 000 tehingut sekundis, kukkus võrk lihtsalt kokku ja katkestuse pikkus oli üle 17 tunni. See piinlik jama krüpto hinnale väga hästi ei mõjunud, Kirill kakkus oma raha Solana alt ära ja lükkas ülemüüdud Ada alla, seejärel püüdis Polkadotiga, mis vahepeal üldisele langusele "vastuvoolu" ujus, midagi tagasi teha, aga üldiselt jäi nulli või kaotas tehingutasudelt.

Nädalavahetusel näitas Solana muu hangunud krüpto kõrval taastumismärke, Kirill lükkas oma stacki taas sisse, coin tõusis korraks isegi 164-ni ja ööl vastu esmaspäeva crashis kogu kompott taas ja hommikul silmi lahti tehes oli Solana hind 142. Onju?

Inimkeeli tähendab see seda, et Kirilli raha on viletsas seisus ja liiga kõrgelt ostetud Solana peal kinni, ja enne kui see korralikku sööstu ülespoole ei tee, pole seisud paranemas. Loomulikult on kauplejad nüüd kahe järjestikuse pauguga endid madalalt silmini täis tõmmanud ja tõenäoliselt seisab kogu krüptoturg veel tükk aega all. Ülemüük on halb asi, see ei lase hindadel niipea taastuda.

7. septembril andis Fear and Greed indeks korraks hoiatust ja langes 57 peale, kuna aga seis oli rasvane, sai ahnus Kirillist võitu. Ta jättis ohumärkidele reageerimata ja läks kinno, otsustades indeksi järgmiste tulemuste pealt otsustada. Järgmine tulemus, kinost koju jõudes, oli keset seanssi ära käinud pauk. See oli kõige kallim film mida ahne Kirill elus näinud oli.

Ebastabiilsed ajad turul on kestnud tänaseni, ehk juba 13 päeva järjest. Sellised hetked on selleks, et tarkadel oleks võimalus taskud raha täia toppida ja lollidel endid põhja lasta, Kirillil pole mingit põhjust end esimeste hulka arvata.

Kogu Kirilli raha on praegu Solana all ja seda on täpselt 675 eurot ja 71 senti. Kui arvestada, et ta koguinvesteering oli 660 eurot, pole hullu. 15,71 eurot on kogu mäng siiski plussis. 15.71 sees aga enam ei suple, kuidagimoodi ei suple.

Positiivse poole pealt niipalju, et ega see Solana ei kao kuhugi, sellega on seotud ülikõvad arendajad ja lepingud. Näiteks tiksuvad kogu suurima stablecoini USDT varud nende plokiahela peal. Solana tehingutasud on lihtsalt nii palju odavamad kui Ethereumil, tehingute kiiruste vahe on valgusaasta Solana kasuks ja arvestades, et arendajad oskavad raha ja aega lugeda, ei saa Solanaga hetkel veel midagi üleliia halba juhtuda.

Ethereum tuleb varsti välja uuenduspaktiga Ethereum 2.0, see on huvitav koht, siis näeb lähemalt kui palju Ethereum end uuendustega konkurentide vastu ära kindlustab. Ja Ethereumi taga mingi mage meeskond ei ole. Ülihuvitavad ajad. Aga tõenäoliselt jäävad nad Solanaga kõrvuti toimima. Kumbki seal kus tema tugevused lubavad. Ethernum seal kus on targad lepingud ja turvalisus, Solana seal kus finants.

Muuseas tuli keset kriisi ka Cardano oma tarkasid lepinguid lubava uuenduspaketiga välja. Paketi nimi on kiire, Alonzo, aga turg jättis Cardano ponnistustele reageerimata ja üldise närvilisuse keskel on Ada hind praegu 2.16 dollari peale kukkunud. Niiet uuendus ei ole veel alati ja igas olukorras määrav.

Solana. Vana raibe, Kirill loeb seda praegu esimest korda elus tagurpidi ja loeb kokku ANALOS. Kas sel on mingi otsene tähendus? Muidu on prognoos selline, et kui see edasi tagasi loksutamine ei lõpe ja kriis kestab võib see korraks isegi 100 kanti langeda. Analüütikud usuvad, et see siiski taastub, saab esimese korraliku vastusurve 170 pealt, teise 200 juures. Kirillil on seega ooterežiim, mõistusega inimestel, kel vaba ja raha lahtist raha taskus oleks sel nädalal mõistlikum selliseid asju nagu DOT, LUNA, ATOM ja FTT uurida. See ei ole finantssoovitus, Kirill saab oma info Puurmani nõia käest ja enne millessegi investeerimist tuleks ka ise juurde uurida ja selgitada.