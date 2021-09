Kui sa oled vaktsineeritud ja toetad teadust, näägutavad kõik idiootidest sugulased ja tuttavad su kallal ja vahivad, nagu sa oleks Pfizeri asemel küüru süstinud. Kui sa ei ole ja arvad, et tasuks oodata veel selle süstiga, kuna kahtlane on ja tahaks kah kriitiliselt mõelda enda tervise üle, näägutavad su kallal kõik need, kes teadusesse uskumist ainsaks tarkuse eelduseks peavad ja teevad mingeid värdjaid 5G nalju.

Ma tahtsin masendusest ulguda, kui terve internet Triinu Liisi ja Justini kassidega tegeles. Kas keegi kujutab üldse ette, mis toimub nende inimeste sees kõike seda kogedes? Kassid kassideks, kuid miks peavad suured portaalid koolikiusamise tooniga avalikule peksule hoogu juurde andma? Igaüks tahab nagu olla osaks kambast, lisada oma faktikese, visata oma kivi. Et nad teaks ikka võimalikult hästi, millised ajudeta instaretardid nad on? Mida see muudab? Sõnumi saab palju lihtsamalt kohale viia. Ei pea inimesi enesetapu äärele tõukama! Ma hakkaks sellise pasatormi peale kindlalt uurima välismaale kolimise variante.

Paar päeva tagasi läks üks kutt Permis ülikooli ja hakkas tulistama. Värdjas lahendus mistahes probleemidele, kuid ma kahtlustan, et ka sellele eelnes terve igavik erinevate suurustega hüäänikarjade rünnakuid. Mingeid lapsevanemaid, õppejõudusid, kursakaaslaseid ja muidu haigeid, kes seda tüüpi mõnuga saagisid. Teistsugune ja imelik! Ma arvan, et ta oligi juba ammu hakanud lugema mingit sellist kraami, mis aitas kuidagigi talle seletada, et miks ta nii erinev on, et talle kusagil rahu ei anta, kuid tegi tema niigi rikkis pea veelgi põletikulisemaks. Ja andis veel juurde põhjuseid tolle imeliku saagimiseks. Ma ei tea muidugi kindlalt, aga ma arvan, et kõik need lood käivad kuidagi umbes nii.