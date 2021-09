Team Tallinn 2-0, huu-haa, võit! Võtan sõnad tagasi drafti pucci-mineku osas, täitsa hea tiimi olen kokku pannud. Kirsiks tordil Whitney Las Vegas Raiders võidupanus kolmkümmend eurot, is nice. Närima jääb wide receiver Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals) kasin saak, sest Marquise Brown (Baltimore Ravens), kelle pingile jätsin, korjas mõnusad 23.80 punkti. Whitney Arctic Cats oli esmaspäeva õhtuni veel võidukursil, aga…

I went to bed last night thinking I may have actually won my fantasy game, as I was leading my opponent by 35 points, and they only had one player left. It all depended on the performance of Green Bay Packers running back (RB) Aaron Jones in the Monday Night Football (MNF) game against the Detroit Lions. Well, let's guess how that went. Suffice it to say, this is a tweet I woke up to:

Somewhere out there someone said, "Yeah I should win fantasy this week, just as long as Aaron Jones doesn't drop 40 points or something." 🙃



(via @NFL) pic.twitter.com/WR2xOy1D2H — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 21, 2021

Dude got 4 touchdowns and 41.50 fantasy points, so now I am 0-2. My fantasy is shit right now and I'm pretty bitter about it. The only plan I have is trying to get a viable 2nd running back, since Raheem Mostert's season ending injury has left my running game totally gutted, aside from McCaffrey. I'm trying to pick up Washington Football Team RB J.D. McKissic via waivers, but the future remains grim. I am now in last place in our league. Lisette and I play each other this week.

Nii on, sel nädalal mängin Whitney vastu. Lineup on selline, et punktisummaks ennustab NFLi äpp mulle 121.89 ja Whitneyle 128.33, aga ega need numbrid lõpuks ei pruugi midagi tähendada.

Fantasy punktiarvestuse nüansid erinevad liiga reeglite mõttes, aga laias laastus kogud ründes punkte söödu vahemaa eeest (1 point per 25 yards), söödu touchdown toob 4 punkti, rushing yards (siis kui QB ise lahtimängujoonest edasi jookseb või palli RB sülle surub ja see tollega ajama paneb) annab 1 punkti 10 jardi kohta ning kui õnnestub üle otsajoone joosta, saad rushing touchdown’i eest 6 punkti. Kui mängujuhi sööt ebaõnnestub ja kaitse selle vahelt võtab (interception, 2 punkti kaitsele), läheb QB tulemusest hoopis 2 punkti maha, samuti siis kui ründemängija palli kaotab ja vastased palli enda kontrolli alla saavad. Lisaks söötude vaheltvõtmisele, koguvad kaitsemängijad punkte vastaste mängujuhti maha murdes (sack, 1 punkt) ja lisa tuleb selle pealt, kui mitu punkti vastastel saada lasti. Näiteks Buffalo Bills võitis eelmisel nädalal Miami Dolphins tulemusega 35-0, mistap said Buffalo kaitsemängijad 10 punkti juba puhtalt selle eest. Whitney kaotuseni viinud Aaron Jones (Green Bay Packers) skooris nelja touchdown’iga 41.50 fantasy punkti. Keeruka ja nüansirikka punktiarvestuse võlu on niisiis see, et ka juba lootusetuna näivas olukorras võib mõni su mees hea mängu teha ja ikkagi võiduni viia.

Algab kolmas nädal NFL'is

After Week 2 action, there are only 7 of 32 teams still undefeated (2-0): in the American Football Conference (AFC), the Denver Broncos and Las Vegas Raiders, and in the National Football Conference (NFC), the Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers (last year's Super Bowl champs), and last but never least, my Carolina Panthers. Of course, all the "experts" said the New Orleans Saints would roll over the Panthers since QB Jameis Winston threw for 5 touchdowns in Week 1 against the Green Bay Packers.

Instead the Panthers defense, which can be minimally described as suffocating, handed little Jameis his worst statistical performance of his entire NFL career. I am still marinating in the badass of it all. On the flipside, there remain 7 NFL teams who have yet to win a game (0-2): from AFC, New York Jets, Jacksonville Jaguars and Indianapolis Colts, and from NFC, Atlanta Falcons, Detroit Lions, New York Giants and Minnesota Vikings. I'm confident all of these teams are shit except for Minnesota and maybe the Giants. Stay tuned.

Kolmanda nädala mängud saavad alguse Eesti aja järgi homme varahommikul kui vastamisi lähevad Houston Texans (1-1) ja Carolina Panthers (2-0) ning siit peaks küll võit koju tulema – Texans rünnet veab vigastada saanud mängujuhi asemel rookie QB Davis Mills ja Carolina kaitse võiks temast lihtsalt üle rullida (nagu selles mängus Zach Wilsoniga tehti).

Supid bet otsustusõigus jääb Whitneyle ning sedapuhku läheb panus mängus Dallas Cowboys (1-1) vs Philadelphia Eagles (1-1) viimase võidule 7-12 punktiga. Bet 10€ ja võimalik võit 64€. Muide, eelmisel nädalal panime vahetult enne mängu 1€ Carolina võidule 25-30 punktiga, mis toonuks kontole 111€. Teate, palju puudu jäi? Üks blokitud field goal ja üks touchdown.