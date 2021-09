Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Kirill rääkis eile esimest korda elus vaimudega, see oli lihtsam kui ta ettegi oleks kujutada osanud. 36ndal järjestikusel tunnil Binances pudenes reaalsus füüsiliselt tuntavateks ajakildudeks ning nende kildude vahelt, sügavas krüptomeditatsioonis paistis kogu krüproturg nagu loogiliste tükkidena osadeks võetud Muumioru puzzle Kirilli ees põrandal ning selle õigesti kokkupanek tundus tema jaoks paari varbaliigutuse kaugusel.

Ooooooomm... Mediteerimine pole Kirillile võõras, ta on seda teismelisena palju teinud. Ainult, et kummiliimiga.

Kell on 9 hommikul, turul on veel liikumist, Ameerika võitleb hilise ülevalolekuga ja hõõrub uniseid silmi, nüüd lisandub Kirilli poolt kontrollitud kaosesse Ida-Euroopa. Ida-Euroopa on on vaene. Mitte nii vaene kui Kirill, aga tema võnked ei ole turu elushoidmiseks piisavad.

Kell 10 ärkab Lääne-Euroopa - Milano, Antwerpen, Pariis ja turuvõnked on juba tajutavamad, aga on tunda, et nad söövad veel hommikust ja pesevad hambaid ning on alles saapaid jalga ajamas.

Ameerika on juba uinunud, sealtpoolt kostub ühtlast rahulikku norskamist.

Kell on 12, Euroopa on arvutite taga, turg on juba elavam, võnked on lausa füüsiliselt tuntavad ja valjenevad ning kell 13.00 rappub Kirill nende all nagu langetõvehoos aga ta teab, et nüüd kohe hakkab Eurooplastel lõuna, turg asub jälle tasapisi raugema ning kella 14 ja 16 vahel kostubki Euroopast ainult matsutamist.

16:00. Ameerikas on kell 9 hommikul ja läbi meditatsiooni on Kirill ühenduses rohkem kui 300 000 000 inimese hambaharjade sahinaga.

Kell 17 on turule jälle veidike puid alla pandud.

18:00 algab see hetk, mil Ameerika ja Euroopa üheskoos turumahtusid tegema asuvad, 23:30-00:30 on tavaliselt ööpäeva tipphetk, pärast seda liikumine vaibub, et varahommikul kuue ringis taas hetkeks üks korralik tõus teha.

Ameerika, Euroopa, Aasia finantsliikumine on selgelt hoomatav, ainult Antarktikaga ei saa Kirill kontakti... Kuna hirmuolukord turul kestab ikka veel, krüpto on languses, on ka Kirilli junn veidi jahe ja ta küsib ta endalt, et kas ta peaks uudistele toetudes oma languses Solana maha müüma. Ja siis küsibki vaim tema käest pea sees täiesti selge häälega: "Loll oled või?"

See, et sepembrikuu krahhi taga on hiina valitsuse järjekordsed sanktsioonid krüpto vastu, niisamuti Hiina 300 miljardiline kinnsivarakäkk, on nüüd isegi kõige lollimale siilile selge. Hiina on läbi ajaloo 19 korda krüpto alla lasknud, küll ametlike, küll fake-uudiste kaudu, seekordsed sanktsioonid tunduvad senistest siiski tõsiseltvõetavamad.

Aga siikohal ei plaani Kirill närvi minna, Deutsche Welle ütleb rahustavalt, et krüpto on tulnud selleks, et jääda ja selles pole Kirillil põhjust kahelda. Hiina sanktsioonid mõjuvad pikas perspektiivis umbes samuti nagu porno või hasartmängude või puskariajamise ära keelamine. Ehk, et see ei ole täies ulatuses võimalik. Aga krüptoturud on tundlikud ja Hiinal on oma järjepidevate manipulatsioonidega läbi aastate olnud võimalik krüptost sadu miljardeid välja tõsta.

Kinnisvarakäkk. Usutakse, et Hiina valitsus klaarib selle ära, et nad ei saa endale säärast põrumist lubada. Näis. Kui see jõuab Hiinast välja tuleb kriis pikem ja sügavam. Ei muud. Terve Kirilli elu ongi üks suur kriis olnud.

Krüptoajakirjanikud, tuleb välja, on veel hullemad närvipuntrad kui ralliajakirjanikud. Iga coini kohta on oma ähmis Peep Pahv, kes teab, et kui see langeb selleni, siis uus põhi on tõenäoliselt seal. Kui pullidel saab seal jõud otsa, viivad karud väärtuse sinna alla selle peale jne. Bullshit. Kirill vaatab igat krüptot eraldi, vaatab kõgepealt selle ööpäevast volüümi, siis selle liikumist kõigepealt bitcoini ja seejärel ülejäänud altcoinide suhtes. Samuti turusügavust, kuigi see võib olla manipuleeritud.

Kui Solana oli 127 peal ja krüptoajakirjandus ära minestas ja selle alla 100 langemist ja sealt allapoole ennustas, vaatas Kirill Bitcoini hinda. 40000. Ada hinda. 2 dollarit. Ethereumi hinda. 2800 dollarit. Ja nii edasi. Ei mingit paanikat.

Olulisem info Kirilli jaoks on see, kuidas see või teine altcoin bitcoini liikumistele reageerib. Ada on sel nädalal äärmist tuimust üles näidanud, seevastu kui Solana reageerib tundlikult igale kui viimasele Bitcoini liigusele. See näitab, et huvi Solana vastu on kõrge, kõhklusi on aga keegi ei taha rongist, kui see liikuma peaks hakkama, maha jääda. Ei Kirillgi.

Eelmisel nädalal soovitas Kirill selliseid asju nagu DOT, LUNA, ATOM ja FTT silmas pidada. Prohvetlik. Esimesed kolm tegid tõepoolest väikesed vastuvoolu ujumised, Luna neist kõige korralikuma, see läks mingi 34 pealt korraks 41 peale ja sealt riisus Kirill üldise masendava olukorra kõrvalt ja igavuse leevendamiseks veidi koort.

Niisamuti tegi ülessööstu XTC minnes korraks üle 7 dollari tükist ja jälle sai ahne Kirill oma näpud vahele ning eelmise korra masendavast 652-st eurost on praeguseks hetkeks 768 saanud. Need on madalseisu 768, seega on olukord perspektiivikas ja rohkemgi.

Soovitusi Kirill seekord ei jaga. Kirill ei pea kedagi lolliks. Terve september on kõikide top 10-sse kuuluvate krüptorahade ostmiseks superhea aeg olnud ja sellest saavad inimesed näpuga näitamatagi aru.