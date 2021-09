Aastas on vähe sündmusi, kui streamerid, e-sportlased ja cosplayerid lahkuvad koduste monitoride tagant ning saavad irl kokku. Mikrofon pihus läks Huugaja MängudeÖÖle, et raporteerida kohapealsest situatsioonist. Olukord oli pingeline - õhku täitis klaviatuuriklõbin ja e-sportlik võitlusvaim ning JustDance alal tehti kehadega äkilisi liigutusi. Tugevalt vajutati üksteisele sisse nii Mortal Kombatis, FIFAs kui ka Call of Duty Warzones.