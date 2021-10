27.11.2020, Tallinn. Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse väljakul. Anti-mask Tallinn protest attracts around 200 people. A rally in central Tallinn on Friday afternoon, protesting a recent government order making the wearing of face-masks mandatory in indoor public spaces, attracted around 200 attendees FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES

27.11.2020, Tallinn. Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse väljakul. Anti-mask Tallinn protest attracts around 200 people. A rally in central Tallinn on Friday afternoon, protesting a recent government order making the wearing of face-masks mandatory in indoor public spaces, attracted around 200 attendees FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES FOTO: Madis Veltman

Millegipärast suuresti kattuvad vaktsiinivastaste ja abordivastaste inimgrupid. Silmakirjalikkus lööb sisse hetkel, kui vaktsiinide kontekstis rõhutatakse vabadust otsustada oma keha üle ning abortide puhul aga võideldakse taolise mentaliteedi vastu. Coincidence? I hope so! Aga isegi kui see on teadmatusest ja läbimõtlematusest või oma välismaiste eeskujude matkimiseks, ei tohiks iga inimene, kes on keeldunud maskikandmisest või vaktsiinist argumendiga "my body, my choice", enam kunagi võtta sõna abortide keelustamise teemal.

Vaktsiinivastased jaotuvad laias laastus kaheks – need, kes keelduvad sutsust tervislikel kaalutlustel, ning need, kes keelduvad mingil uskumuslikul, pseudoteaduslikul või vandenõuteoreetilisel põhjusel. Sellest viimasest otsast osa kipub end samastama ka konservatiivsuse ja/või kristlike pereväärtustega. Ning neist omakorda osa on ka oma arvamustes väga vokaalsed. Üheks neist arvamustest on abordivastasus, mille vastaspoolelt on nüüd omakasupüüdlikult slogan kaaperdatud.

Vaatan eelmise aasta novembri pilte maski-, vaktsiini- ja kui-saab-siis-olen-vastu-vastaste protesti pilte. Plakatite "Stop fake pandemic" ja "Vabadus vabalt hingata" vahel on nii mõnigi "Minu keha on minu valik" plakat. Ma siiralt arvan, et neid plakateid hoidvad härrased ja prouased ei tea, mis selle lause taga tegelikult on. Et selle taga on üle 50-aastane seos feminismi ja naiste reproduktiivsete õigustega. Et selle taga on naised, kes lihtsalt tahavad, et neil oleks autonoomia oma keha ja selle looduslike protsesside üle. Et selle taga on inimõiguslik palve, mida siiani üle maailma naistelt röövitakse.

Aga millegipärast ei teki nende peades seost maskide ja vaktsiinide kasutuse inimõiguslikkuse küsimärgi alla panemise ja poole inimkonna õiguste vahel. Vaktsiinivastased ootavad selle lausega maailmalt empaatiat, mida neist mitmed pole raske valiku ees naistele lubanud. Ja osa neist on veel mehed, kes võiks üldse aborditeemadel vait olla, aga see on juba teema teiseks korraks.

Meil on mitmeid sümboleid, mis on kaaperdatud ja sellega mitmete jaoks ära rikutud. Näiteks OK-käemärk, mis ka emoji kujul mõjub nüüd ebameeldivalt. Või rukkilill, mida Aura veepudeli korgil nähes tekivad seosed, mis tekkimaks ei peaks, sest see on ju siiski ka rahvuslill. Või kasvõi õnnetoov ristikheinaleht, mis Tallinnale veel õnne pole toonud. Mil sümbolitega on taastöötlemine loogiline, sest inimajule meeldib see lihtsustus, mida üks sümbol võib tuua – seosed on juba olemas ja selle kaudu jäävad uued seosed taas paremini meelde – siis terve lause, moto või lausa mantra kasutamine eesmärgiga saada õiguseid, olles algversioonile kategooriselt vastu, on lihtsalt tohutult madal ja alatu.