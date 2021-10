Olin surmkindel, et Whitney vastu tuleb võit… aga ei tulnud mitte. Lõpetasin kolmanda nädala 128.33 punktiga, küll rohkem kui line-up’ile prognoositi, aga kuna minu meestest jäid mitmesuguste vigastuste tõttu poole matši pealt pingile kaks wide receiver’it, tuli vastu võtta kibe kaotus. Sama saatus tabas meie stupid bet’e, kõik kaotasid.

Mingi tüüp meie liigas saadab mulle pidevalt lollakaid trade pakkumisi, umbes, et anna mulle staarid Nick Chubb (RB, Cleveland Browns) ja Ja’Marr Chase (WR, Cincinnati Bengals) ja vastu saad viis suvalist mängijat. Kui tehingu kolmandat korda tagasi lükkasin, otsustas kutt (okei, ma ei tea, kas on kutt, aga 99% kindel, et on) neljandale pakkumisele lisada paar rida selgituseks. See kõlas umbes, et “sul on head mängumehed pingil, mul on vaja paremaid mängumehi, anna oma head mulle”.

Nope, no, ain’t happening, vastasin ja litsusin jälle reject. Trade on siis kui sul on mingil mängupositsioonil veidi kehv seis ja oled nõus mõne teise positsiooni hea mängija vahetama tolle kehva positsiooni tugevamaks tegemiseks. Saabus viies ettepanek: “MIKS SUL ON HEAD MÄNGIJAD PINGIL, MUL EI OLE HÄID MÄNGIJAID, ANNA SIIS JUBA MULLE!!!”, what the fuck Rob from Germany, make me a better offer, raisk, võib-olla menetlen. Tegelikult on mul hoopis plaan pakkuda RB Josh Jacobs (Las Vegas Raiders) Whitney’le ja vastu küsida TE George Kittle (San Francisco 49ers), aga kardetavasti tuleb sealt kiire ja kindel ei. “Kallis, please…”

Tabeliseis Fantasy liigas: Lisette on kolmas, Whitney hoiab 11.positsiooni FOTO: Ekraanipauk

In my opinion, in fantasy leagues it never matters what players my opponent has in their lineup. The only thing that matters is choosing a lineup that will get more points than that of my opponent. The point is, I completely forgot I was playing against Lisette in our fantasy league. Honestly it should have been an easy win for "Miss 3rd place in the league" (I was ranked 12th, and there are only 12 teams). And especially since my one and only candle in the dark Estonian winter, Christian McCaffrey, got injured in the 2nd quarter of the Panthers/Texans game, getting me only 6 points. However, thanks to Minnesota Vikings WR Justin Jefferson's 27.30 points and 24.10 points from my last minute pickup, Vikings RB Alexander Mattison, who was able to start due to usual starter Dalvin Cook sitting out with an ankle injury, I won. Me. Mina. Despite the loss, Lisette is still in 3rd place and I only moved up one slot to 11th. But a win is a win, and this win is especially golden.

Last week there were still 7 undefeated teams but now only 5 remain in this coveted group: in the AFC, Denver Broncos and Las Vegas Raiders, and in the NFC, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, and last but never least, my Carolina Panthers. This is huge. There remain 5 winless teams: in AFC, New York Jets, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, and in NFC, Detroit Lions and New York Giants. As I predicted, previously winless Minnesota had a monster game against the Seattle Seahawks and finally got the W. Minnesota is better than their 1-2 record and should definitely be monitored. Also, Baltimore Ravens kicker Justin Tucker set an NFL record with a 66 yard field goal. The previous record was 64 yards.

Muide, kui ühel päeval esimene naine NFLi mängus väljakule jookseb, saab see olema mõni USA naiste pärisjalka koondisemutt, mark my words. Elav legend Carli Lloyd küttis paar aastat tagasi 55 jardi pealt ülalmainitud rekordimees (64 jardi) Justin Tucker’i õpetussõnade saatel palli kenasti “väravasse”.

Hüva, vaatame, mis siis sel nädalal meid NFLis ees ootab. Täna öösel läksid vastamisi Cincinnati Bengals (2-1) ja Jacksonville Jaguars (0-3), viimane oli möödunud hooajal kõige kehvem NFLi tiim, mistap saadi võimalus kevadises draftis endale esimesena uus mängumees valida. Jacksonville võttis Clemson’i ülikooli QB Trevor Lawrence’i ja ilmselt lootis, et uus hooaeg algab veidi paremini kui kolme järjestikuse kaotusega. Kui panustanuksin, siis Jacksonville neljandale kaotusele, aga ma ei panustanud, sest Whitney ei lubanud. Jacksonville kaotas 24-21 ja minu Ja’Marr Chase korjas sellest mängust üsna nigelad 13.70 punkti.

Igatahes jätan pühapäeval pingile JuJu Smith-Schuster’i (Pittsburgh Steelers) ja Atlanta Falcons rookie TE Kyle Pitts’i asemel saadan väljakule hoopis Austin Hooper’i (Cleveland Browns). Ilmselt läheb nii nagu viimane kord - pingimehed teevad kõva mängu ja platsilolnud mitte m*igi. Ahjaa, Tony Romo kiidetud rookie QB Zach Wilsoni lasin lahti; Tom Brady purjetab tüünelt oma universumis (30.68 punkti eelmisel nädalal!) ja kui midagi peaks ka juhutuma, on varuks Mac Jones (New England Patriots). Viimane mängib pühapäeva õhtul ei kellegi muu kui Tampa Bay Buccaneers’i vastu. Teisisõnu, Brady returns to New England ja kütab seal retsi sauna. Kirjutan ja loodan, et Whitney ei loe - minu jaoks on nädala mäng just see.