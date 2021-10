Kui juba meediainimesed ise ei oska meediaga suhelda, kuidas siis tavalised suudaks? Minu eraelu on minu asi, vastas vastabiellunud Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg temalt värskendatud suhtestaatuse kohta küsinud ajakirjanikule. Ükskõik kelle teise suust tundunuks vastus mõistlik, aga Veidenberg tõmbas sellega sotsiaalmeedias sae käima. Tulevaste piinlike momentide ärahoidmiseks ja eesti sopaajakirjanduse maine säilitamiseks otsustas Ypsilon prouale ajakirjandusega suhtlemise esmase juhise anda.

Ole vait

Mida teha, kui sopajakirjanik ühendust võtab? Esimene juhis ütleb, et ole vait. Lollid ja targad inimesed on seni, kuni nad vait on, eristamatud. Kõigepealt tuleks endalt küsida, mida annavad sinu vastused ajakirjanikule ja mida saad nende eest sina. Kui sul ei ole antud juhul midagi võita, miks peaksid sa üldse midagi vastama?

Palu küsimused meilile

Sopaajakirjanik vaatab sulle kahjurõõmsalt otsa, teema ongi tundlik, juba mõistes, millest juttu tuleb, võtab sul altpoolt nõrgaks. Reporter vaatab sind laibanaeratusega, ta on sinu juures selleks, et sind maha müüa. Ta üritab sinult pooleldi šokiseisundis vastused kätte saada, sinu pluss on see, et sinul mingit kiiret pole. Ole viisakas, näita üles koostöötahet ning palu küsimustik meilile. Nüüd on sul järgmise hommikuni aega seedida, mis olukorras sa oled. Muidugi, kui sa loll olid ja õige meiliaadressi andsid. Kui näiteks Taavi Libe oleks endale hommikuni aega võtnud, poleks me midagi kuulnud ta seksisõltuvusest ega varasemast väärkohtlemisest. Tõenäoliselt oleks ta rääkinud mõningasest ebakindlusest paarisuhtes ja väikesest flirdist sotsiaalmeedias, eesmärgiga end meesolendina positsioneerida. Väike ego boost enda soorollis paremini tundmiseks ja kõik. Mis Libe puhul tõenäoliselt ka kuidagi nii oli. Teema olnuks lõpetatud, keegi ei saanuks viga.

Mängi haige tiivaga lindu

Sa ju tead, kuidas linnuema kassi pesa juurest kaugemale meelitab. Lonka, mana ette valulik ilme ning lase ajakirjanikul end toetada. Ajakirjanik läheb õnge ja kirjutab sinu suhte asemel sellest, et sa oled sant. See toimib ka vastupidi: kui sa oledki sant ja sul on selle avalikust kajastamisest kõrini, räägi neile oma suhtest.

Kont

Keegi viskab sinu jalgade ette kondi. Selleks on väide ajakirjanduses või sotsiaalmeedias, mis vastab tõele ja ärritab. Mida sa teed? Krigistad hambaid ja küsid endalt, milleks see kont sulle visatud on. Ja mõistad, et selleks, et sa selle alla neelaksid ja see sulle risti kurku kinni jääks.

Põrkamine

Sopaajakirjanik oskab läheneda. Teinekord ta "põrkab" sinuga "kogemata" kokku ja küsib oma küsimuse, enne kui sa üllatusest toibuda jõuad. Sa tead, Ingrid, mis juhtub, kui kaks sopaajakirjanikku kokku põrkavad? Soppa pritsib!

Kontakt

Kui sopaajakirjanikud sulle ligi ajavad, on sul ainult kolm võimalust. Olla kontaktne, akontaktne või lähikontaktne.