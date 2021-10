Kirill armub liiga kiiresti ja kõigesse. Esmalt muidugi Nataljasse, kuigi see kõigub emotsionaalselt veel rohkem kui bitcoin. Teiseks armub ta naiste nimedega krüptorahadesse. Algul Solanasse ja seejärel Lunasse.

Need kaks olid olemuselt Nataljaga sama iseloomuga, andsid pikema jututa kätte ja seejärel üritasid Kirilli silmagi pilgutamata paljaks teha. Aga kui Nataljast jääb midagigi järele, kas või saiapurugi lauale, siis nende kahe krüptolibuga saadud 140 eurosed ööpäevased miinused olid midagi sellist mida Kirill endale väga pikalt lubada ei saanud. Ja need tingisid ka kiire strateegia ülevaatamise ning tegevuskava muutmise.

Vead mida Kirill tegi, oli päeva lõpus viimases tõusufaasis end täissöönud krüpto ostmine ning üleöö hoidmine. Sellistele õhtutele järgnesid valusad hommikud.

Teiseks. Munade ühes kotis hoidmine tähendas seda, et Kirill jäi nagu ikka ühe languses valuuta peale kinni ning kuna tal pole poolt aastat selle või teise valuuta taastumist ära oodata, lahkus ta õige pea vähemate või suuremate kaotustega.

Nüüd juba mõnda aega teeb Kirill oma ostud nädala sees hommikul vara kella kuue poole seitsme vahel, igaks hommikuks on stop-loss ostuorderid madalale püüdma pandud ja kui midagi superhinnaga võrku ei jää, ostab Kirill käsitsi paari kolme mõistlikus languses ja mõningase tõusupotentsiaaliga valuutat ning müüb siis kõige hiljemalt 23.30 ja 00.00 vahel õhtul. Limit-müügiorderid on tal samuti alati üleval, nii ei tule tal tervet päeva mobiiltelefonis passida, et mitte mõnda müügiks sobilikku kõrgemat nukki maha magada.

Kirill on taibanud, et selle või teise krüptoraha paarieurosest päevasest tõusust on talle palju rohkem kasu, kui pikisilmi oodata, millal Solana või miski muu selline taas 50 euroseid kõrgushüppeid tegema asub. Ja kõige olulisem - Kirill peab nüüd distsipliinist. Nii palju kordi on ahvatlevad tõusujooned teda ostma meelitanud ja sellele järgnevad järsud langused teda kahjudega müüma sundinud. Tema hommikused ostuotsused on nüüd läbi mõeldud ja paigas terveks päevaks. Vajadusel Kirill müüb, aga päeva jooksul uut krüptot juurde ei soeta.

Vara veel öelda, et kas ta on omadega õigel teel, aga üle 100 euroseid plusspäevi on nüüd vahele tulnud ja kontoseis selle jutu kirjutamise hetkel on 1350 eurot.

Nataljat võtab ta nüüd samamoodi distsiplineeritult nagu krüptoraha. Hommikul ostab odava raha eest sisse ning hiljemalt enne südaööd viskab jälle uksest välja.