Eelmisel nädalal lekkis 125 GB jagu Twitchi tundlikke andmeid. Häkkerid suutsid varastada ja avalikustada nii platvormi lähtekoodi, muud tehnilist teavet kui ka konfidentsiaalseid isikuandmeid, sealhulgas oli samuti ülevaade striimijate sissetulekute kohta. Enim teeninud eestlaseks osutus Godhyr, üks Eesti pikaaegsemeid streamijaid ja videomängude youtubereid, kellel juba üle kaheksa aasta kogemust.

Godhyr ehk kodanikunimega Kalle Lepiku, on andmelekke kohaselt teeninud läbi Twitchi platvormi viimase kahe aasta ja kahe kuuga pea 38 000 dollarit (u 32 000 eurot), mis paigutas ta Twitchis striimijate edetabelis 6047. positsioonile. Lepiku enda sõnul see summa paika ei pea ning asub keerutama, kui jutt puudutab sissetuleku pealt maksude maksmist.

Twitchi väljamaksed puudutavad perioodi august 2019 – oktoober 2021 ning sisaldavad tasuliste subscriptionite, bit’ide (Twitchi platvormi „valuuta“) annetamise ja ametlike reklaamide pealt teenitud tulu väljamaksmist – see tähendab, et platvorm on sealt oma teenistuse juba võtnud. Summas ei kajastu annetused, mis tehakse eurodes ning läbi Streamlabsi striimijale otse kätte.

„See leak presenteerib valet numbrit, see selleks muidugi,“ sõnab Lepiku, kui küsin temalt kommentaari andmelekke kohta ning lisab hiljem, et summa on kahjuks väiksem kui lekkinud andmetes kirjas. Sarnaselt Lepikule on summa mitte paikapidamist väitnud ka üks enim teeninud striimijaid Asmongold, kuid samas paljud on ka kinnitanud andmete õigsust. Küsimusele, kuidas vale väljamakse summa võis sattuda failidesse, jätab aga Lepiku vastamata, ent heidab ette tungivat suhtumist tema eraellu ja rahakotti.

„Striimis on samu asju korduvalt küsitud, isiklikult lihtsalt ei soovi rääkida rahaasjadest üleüldiselt, igasugune raha tekitab toksilist keskkonda. Eriti kuna ma ei ole otseselt mingi "ärimees", vaid lihtsalt üks homeboy streamer, kes tahab inimestega chillida ja pakkuda neile mängumaailmast osa,“ selgitab e-mailis Lepiku, kes korjab Twitchis annetusi teatud hinnakirja põhjal, umbes nagu Hooandjas.

Annetused, mis on tehtud Sub’ide ja bits’ide vahendusel, jooksevad läbi Twitchi arvelduse. Eurodes tehtud annetused aga läbi Streamlabsi. FOTO: Ekraanipauk Godhyri striimist

Konkreetselt oma sissetuleku maksustamisest Lepiku rääkida ei soovi ning põikleb vastamisest kõrvale. Nii palju Lepiku avaldab, et Streamlabsi kaudu tuleva raha deklareerib ta tsiviiltoetusena, ent summat ei avalda. See on summa, mis lisandub striimija teenistusse lisaks Twitchi väljamaksetele. Arvestades, et Godhyril on erinevaid sponsorkoostöid ettevõtetega, tuleks ka sealt saadav tulu ta sissetulekute hulka arvestada

Kuna „tsiviiltoetus“ on MTA kontekstis tundmatu termin, küsin Lepikult selgitust: „Tsiviiltoetus on täiesti tavaline toetus. Tegemist on suhteliselt sama asjaga, kui keegi palub toetust oma "beebi aitamiseks". You get what I mean. Ainukene erinevus ongi see, et striimeritele ei ole keegi kohustatud ühtegi eurot andma, võibolla mõni reaalselt, jah, palub ka toetusi, ise pole sellise asjaga 8+ aasta jooksul tegelenud,“ lisab tuntud striimija.

„Kõik ongi OK, ära võta mind kui mingit suurt ärimeest, kes üritab EV kottida. Ma olen täiesti tavaline hobikorra striimer, kes naudib mõnusate inimeste seltskonda, samamoodi nagu sina oma sõpradega, etc. See, et inimesed on otsustanud mind toetada suurelt, see on minu "õnnistus" ja "õnnetus" samaaegselt, sest kahjuks või õnneks tekitab raha toksilist keskkonda. (99% mahus on asi positiivne!),“ kirjutab Lepiku oma vastuses. „Mainin lihtsalt siis lisaks ära ka selle, et Twitch pole mingit moodi = OÜ“

Lepik sisenes ettevõtlusesse eelmise aasta märtsis, kui asutas endanimelise ettevõtte Godhyr OÜ, majandustegevuseks märgitud jaemüük interneti või posti teel. Majandusaasta aruandes on välja toodud ainult bilansi väljavõte, mis on ettevõtte esimese tegevusaasta jooksul suurenenud 19 euro jagu kohustuste näol, kuid müügitulu ega miskit maksude kohta aruandes ei kajastu.