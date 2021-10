Oh boy what a week. Las Vegas Raiders jäi ilma peatreener Jon Gruden’ist, Seattle Seahawks mängujuht Russel Wilsonist, kes oli mänginud tervelt 149 järjestikkuses kohtumises ning kõige kaduva teed läks ka meie kümme eurot, sest Londonis jäi New York Jets siiski alla Atlanta Falconsile.

Kaotusvalust Minnesotale tihkus Detroit’i peatreener Dan Campbell pressikonverentsil nutta (ei, päriselt, täitsa nuttis-nuttis), Carolina sai valusa litaka Philadelphialt, Green Bay ja Cincinnati mängus löödi mööda enam vähem kõik väravad peale viimase ja otsustava, Arizona Cardinals nüüd juba 5-0 ehk endiselt undefeated, Chiefs vs Bills trilleris nägime Josh Allen’i supertalenti ning esmaspäeva öösel pani kõigele ilusa punkti Baltimore Ravens QB Lamar Jackson’i monster comeback. Lisaajale läinud mängudega on niisugune värk, et kes mündiviskega esimese mängukorra õiguse saab, sel on tarvis skoorida touchdown ja mäng ongi läbi - teine tiim enam võimalust ei saa. Kergelt opakas süsteem, sest pärisjalka kuldse värava puhul on siiski mõlemal võistkonnal šanss. Siin aga lihtsalt coin toss ja esimese õigus. Ravens sai lisaajal esimesena rünnata and that was that.

Et kõik ausalt ära rääkida, olgu öeldud, mulle Jon Gruden hirmsasti meeldis, “knock on wood if you’re with me”. Hea color analyst teleülekannetes, sümpaatne kuju möödunud hooaja Hard Knocks sarjas (igal aastal enne hooaja algust mõnest NFLi meeskonnast vändatav HBO lühidokumentaal). Kui Raidersi defensive end Carl Nassib suvel esimese NFLi mängijana kapist välja tuli, ütles äsja vallandatud peatreener: “I learned a long time ago what makes a man different is what makes him great,” ja see oli väga ilus ja Gruden meeldis mulle veel rohkem.

Nüüd ilmus aga välja ports jobu-emaile, kus tüüp oli end onu-Heinolikult umbe lappesse lasknud, lämises labasusi mängukohtunikeks pürgivate naiste suunas, kutsus üles vallandama mängijaid, kes Kaepernicki põlvitusprotestiga kaasa läksid ja avaldas pahameelt, et liiga commissioner “pedekaid värbama survestab”. Grudeni iluhinnanguga sai kostitatud ka mängijate assotsiatsiooni mustanahaline juht: “Dumboriss Smith has lips the size of michellin [sic] tires”. Kõik see oli teada juba enne möödunud nädala Bears vs Raiders mängu, mida Gruden siiski veel juhendas, kuid ilmselt olid pinged riietusruumis ja juhtkonnas juba korralikult üleval ja nõnda mees ametist priiks saigi.

It's an interesting situation, given that there are a number of NFL players with domestic violence convictions who continue to play and earn millions. As we speak, Houston Texans QB DeShaun Watson is facing over 20 sexual assault lawsuits. Though he isn't allowed to play right now, he continues collecting his $30 million/year salary as he waits for the lawsuits to play out. Also, if you were to check every current head coach's emails over the last 10 years for similar discriminatory language, I'm confident that we would soon be expecting resignations from 80% of them, and that is me being generous. This isn't me excusing or trying to act like Gruden's words are no big deal, I'm merely providing context to a very tricky situation where consistency in both approach and consequences has yet to be seen.

Hüva, vaatame, kuidas meil fantasy’s läks. Minul õnnestus koguda rekordilised 198.34 punkti oponendi 141.38 vastu. Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) bounced back, viis touchdown’i ja 39.74 punkti ning mitmed Brady söödud püüdis kinni minu wide receiver Mike Evans (29.80 punkti). Atlanta Falcons tight end Kyle Pitts, kelle osas oli mul kõhkluseid ja kahtluseid, leevendas need oma 27.40 fantasy punktiga täielikult, samuti jätkas mõnusas hoos Baltimore Ravens wide receiver Marquise “Hollywood” Brown - kaks touchdown’i ja 34 punkti.

Eriti magusalt mekib Week 5 võit seetõttu, et oponendi lineup’is olid superstaarid nagu QB Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Derrick Henry (Tennessee Titans running back) ja Las Vegas Raiders TE Darren Waller, aga kõigist neist jäi väheks. Nii et Team Tallinn nüüd 3-2 ning liigas kolmandal kohal, huu-haa, raisk!

Once again, I went to bed Monday night uttering something like "I'll win my fantasy as long as Andrews (Mark Andrews, Baltimore Ravens TE) doesn't get more than 10 points", knowing deep down that I was already doomed. I woke up Tuesday to see the bastard got 42.20 points. It's seriously unheard of for a TE to get that many points unless that TE is Travis Kelce (Kansas City Chiefs). So after bragging about my 6 spot jump from 11th to 5th place last week, now I've fallen all the way back to 9th. And of course Lisette won her game so she is feeling no pain at 3rd place. And I am super excited to be playing the 0-5 Copenhagen Chargers next game who are in last place (12th). After this week's totally abysmal performance by both my fantasy team and the Carolina Panthers, I'm currently residing in the emotional space that affords me the confidence to boldly state, I will definitely give the winless Copenhagen Chargers their first taste of victory.

Carolina Panthers kaotusest mul pole midagi öelda, tunded on nagu Jim Moral kui ta New Orleans Saints meeskonda juhendas

As my devotion lies with the Panthers, I clearly love going on and on about them, but not this week, kids. They don't deserve a second of time following what I deem to be one of the sorriest showings in NFL history. Okay okay yes I can't help myself. I...MUST...ANALYSE. It was a multidimensional loss - the coaching was shit, the offensive line meant to protect QB Sam Darnold was shit, and Darnold himself was shit. And then after they lost, Head Coach Matt Rhule had the audacity to blame the defensive unit, who are the shining light of this team and in the top 5 of every major defensive category among all 32 NFL teams.

Uus nädal algab täna öösel Tampa Bay Buccaneers ja Philadelphia Eagles matšiga, Carolinal on pühapäeval kodus külas Minnesota Vikings (2-3) ja kindlasti on põnev divisionirivaalide Green Bay Packers (4-1) ja Chicago Bears (3-2) mäng. Kõik nimetatud on NFC (National Football Conference) meeskonnad, nii et võit või kaotus suurema kaaluga kui mõne AFC (American Football Conference) tiimi vastu mängides, sest mõjutab play-off šansse. Hetkeseis niisugune.

American Football Conference tabeli seis FOTO: NFL

National Football Conference tabeli seis FOTO: NFL

NFC meeskonnad mu jaoks kraad kangemad sel hooajal, aga paari nädala pärast saab juba paremini aimu, kes post-seasoni mängudele pretendeerida võiks ning kel sinna jõudmisest unistadagi ei tasu.