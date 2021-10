Ei ole need päevad lihtsalt läinud, endale auku kaevata Kirill oskab ja 11. oktoobriks endale ühe 120-eurose taas kaevaski. Seejärel õppis ta august väljaronimist, turg ei teinud seda talle kergeks, pani nagu juukselakki nuusutanud Natalja seinast seina ja alles 14-ndal sai Kirill taas üle 1350 piiri. Seejärel oli ta konservatiivne, hoidis raha viiel-kuuel erineval krüprol ning ronis euro haaval täna hommikuse 1415 peale.

9 okt 1333

10 okt 1273

11 okt 1230

12 okt 1261

13 okt 1340

14 okt. 1367

15 okt 1391

16 okt 1414

17 okt 1415

Tänane krüpto on pühapäevaõhtuse madalseisu ajal ostetud, seega ootab Kirill vahelduseks ühte korralikku päeva. Aga näeb. Praegu on turul tüüpiline esmaspäeva hommik ning kõik venib ja imeb veel vilinal.

Kirill investeeris teadmistesse ning ostis endale Tradingview 29,95 dollarise PRO+ kuupaketi. 14,9 dollarine oli ka, aga ega Kirill vaene pole. Tradingview ongi kõige targem koht krüptol silma peal hoidmiseks. Graafikud, lugematud tööriistad, milledest enamus Kirillile veel muhvigi ei ütle, ja mõni, mis võib-olla ütleb. Näiteks see:

FOTO: tradingview.com

Nende kellade taga on Tradingview' analüüs ühest minutist ühe kalendrikuuni välja. Selles on kõik need Kirillile veel segasevõitu EMA-d, DOUBLE EMA-d, RSI-d ja muud sellised näitajad sees ning Kirill saab enne mingi krüpto korvi panemist kiire pildi, mis sellega nii lühemas kui pikemas plaanis juhtuma võib hakata.

Eileõhtune nende kelladega kontrollitud valik oli Dot, Uni, Link ja Kirilli rõõmuks ka Solana, mis paistab taas head elujõudu näitavat ning seega on tal taas vana armastust 3,5 tükki kindlalt korvis.

Need krüptod millel Cointelegraph sellel nädalal silma peal hoida soovitab on: BTC, ETH, SOL, MATIC, FTM.

Suurimaks krüptouudisteks oli see, et USA väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) kiitis heaks Bitcoini futuuride ETF-i, mis virutas BTC 62 000 peale üles. Teiseks oli Putini kinnitus, et ta aktsepteerib krüpto rolli maksete tegemisel. Ei tea, kust selline otsus, Hiina tõmbas just terve septembri pidurit, kratsib Kirill kukalt, võib-olla läks Putin viinavõtmise käigus Xi-ga tülli?