Yandex takso sõitmine oli raske töö. Paljud olid seda tehes kaotanud hingelise tasakaalu ja viimased sendid. "Mis siis ikka" ohkas Ivan ja kääris käised üles. Kõigepealt vedas ta hullunud West Hami fänni, kes jauras terve tee, kuidas inglise räpp on parem kui ameerika oma, et Declan Rice on maailma parim kaitsev keskpoolik ja kuidas "Suburra" esimene hooaeg oli maailma parim seep aga teine hooaeg igav. Seejärel kleepis fänn talle nätsu istme alla. Kuna Ivan ta ibale suurt vastu ei vaielnud vaid kannatas kõik ilusasti ära, andis jalkafänn talle oma nätsuste sõrmedega viis tärni. Järgmine klient oli närvivapustuse äärel videomänguarendaja. See ei suutnud suuremat vestlust arendada vaid mõmises omaette midagi beta-testimisest ja et "never again". Kuid oh häda - arendaja sõrmed tudisesid ja nõnda märkis ta hindeks viie asemel nelja.