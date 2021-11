"Kedagi?! Halloo! Mis see on..? Mingi karp! Poisid siin on mingi karp!"

"Kallid pojad!" luges Naff-Naff. "Kui te seda loete, siis olen ma surnud. Ma suudan ainult kahetsust tunda, et ma polnud piisavalt isa. Palun ainult ühte asja, et te ei arvaks, et ma Teid unarusse jätsin. Oh ei! Ma hoidsin Teil silma peal. Isegi siin, kaugel Venemaa avarustes, sain pidevalt uudiseid kodust oma kanaleid pidi. Tean, et Teil on oma töökoda ja olete osavad nikerdajad. Nagu teie vanameeski. Mul on kahju, et ei saanud teile toeks olla kui ema endaga enam hakkama ei saanud ja olite sunnitud ta tapamajja saatma. See oli õige otsus. Kõigile oli nii parem."