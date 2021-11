Esimene võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot. Saada oma odav muinasjutt toimetus@ypsilon.ee ning võid pääseda eetrisse ja võita!

Tammiku Ants rändas mööda ilma. Naist ega lapsi tal ei olnud - ühe lapse võttis katk, teise kroonu ja naine läks teise ilma hallatõvega. Ants jäi omas maailma täiesti ihuüksi ja kuna ta nüüd täitsa tühjas talus olla ei tahtnud, siis – hädavajalikud tööd tehtud – võttis ta oma kõrvi setuka, asetas luua ukse ette ja läks ikka ja jälle ilma peale rändama. Kui loomal kõht tühjaks läks, ei keelanud talle rohtu süüa mitte keegi, Antsu kõhuhädad lahendas kas kalapüük või mättalt korjatud marjad.

Antsu teadsid lähipiirkonnas kõik. Ants oli kuulnud asjust, millest teised ei kirikus ega kõrtsis aimugi saanud ja ta oli hinnatud abimees paljude tõbede ravitsemisel. Ka tema hobust teati hästi – seda kõhna looma nimetas külarahvas piiblis oleva pildi järgi Iiobiks. Antsul polnud selle vastu midagi – kui Iiob, siis Iiob. Iiob oli tal rohkem seltsiline, tema selga ronis Ants harva.

Sedapuhku läks rändamine õige pikaks. Suund oli võetud põhja ja mööda rannaäärt minnes jõudsid mees ja hobu kivisele pinnale. Inimesi ei kohatud juba kolm päeva, aga kuna vesi andis heldelt kala ja kivide vahelistelt rohualadelt sai ka hobu kõhu täis, mindi ikka edasi. Õhtuks jõuti aga paika, kust edasiminek vähemalt ühele neist oli võimatu.

Heinased alad olid äkki kõik kadunud. Ja mitte ainult hein, kogu mullakamar, mida ennegi oli vast vaksajagu, oli viimse kui liivaterakeseni läinud. Puid polnud üldse, üksikute puude kunagistest asukohtadest andsid aimu veel kivide vahel kuidagi kinni püsivad juuretümikad. Kivid olid ka kummalised - endisi rohmakaid nurgelisi mürakaid polnud näha kusagil. Kõik rahnud olid siledad, ilma ühegi kandi või nurgata. Kohati oli kõige suuremates majakivilahmakates sees sügavad sooned nagu viiliga tehtud – ikka viis tükki korraga. Ühte kõige väiksemasse lükkas Ants naljapärast oma käe sisse ja imestas, kuidas küll need sooned täpselt nagu tema käega kivisse tõmmatud olid.

Kuna päev kiskus õhtusse, hakkas Ants vaatama, kuhu ta selles suunas viimasel rännuööl magama saaks heita. Päikesekiirte viimases helgis nägi ta äkki koobast, mis selleks nagu loodud oli. See oli üks isevärki koobas ja koopasuu eest leidis Ants piirkonna ainsa puu moodi asja, mis kasvas sügavas uuristatud augus ja mille ainsal oksal oli sõlme tõmmatud tükk linast riideräbalat. Kuna vilu ilm ei andnud mõtisklusteks aega, astus Ants – Iiob toornahast suitseid pidi järel – koopasse.

Sealsamas lõi mees tulerauaga tahile leegi peale ja võttis hobuse seljast paunast ühe sinna kogutud puutükist. Ei olnud ju iial teada, kas ööbimiskohas on kütist olemas, seega ettenägelikult kogus Ants endale ikka õhtuks-hommikuks piisava puutagavara kaasa. Pannud kuiva oksa põlema, vaatas Ants veidi koopas ringi ja leidis, et sealsamas maas on nagu loodud lohk mõnusa lõkke jaoks. Peagi prõksus koopas mõnus tuli ja ora otsas küpsev kala maitses imehästi. Hobu oli tolleks ajaks omale juba ammu mõnusama nurga leidnud ja magas kivisel koopapõrandal kerratõmbunult kui suur koer.

Äkki ajas loom pea püsti ja nuhutas tugevalt koopa kaugemas suunas. Ants, kes sai aru, et koopas nad üksi ei ole, võttis lõkkest ühe priskema oksa ja astus pimedusse.

Koopa tagumine osa meenutas mõne vana osmiku tagakambrit. Selle imeliselt siledatesse seintesse olid sisse õõnestatud samamoodi siledad uurded, täiesti parajad mehele sisse minna ja seal magada. Selliseid asju oli Ants viimati näinud kaugel Venemaal, kus samamoodi koopaorvadesse kirikutegelasi maeti. Sellele mõeldes pidi rändur sealsamas otsa ümber pöörama, kuid tagantpoolt kostev krabin sundis siiski veel üht sammu tegema. Tuhmis valguses hakkas tagantpoolt midagi sinakat vastu helkima ja kaugema orva äärele ilmus hall luukõhn lapsekäsi.

Ants astus veel paar sammu tahapoole ja nägi, et otsmises alumises orvas lamab vahest kümneaastane poiss ja külgmises heal juhul nelja-aastane poisike, mõlemad luukõhnad, aga siniselt helkivates sügavates silmades ikka veel eluvaim sees. Ants võttis poisid sülle ja viis lõkke äärde. Seal vaatas ta lapsed üle ja leidis, et peale ilmvõimatusena tunduva kõhnuse pole neil tegelikult viga mitte midagi.

Näljajuhtumid ei olnud siis haruldased ja Ants teadis, mis tuleb teha. Väikses potis keetis ta veidi ahvenaleent ja kui see oli piisavalt jahtunud, andis ta kummalegi lapsele lusikatäie vedelikku sisse. Paari tunni pärast kaks lusikatäit ja kui hommik koitis, riskis juba esimese killukese kalalihaga. Lõunaks, kui viimane oksaraag kustus ja poistele juba pool lusikatäit elu andvat kalaliha sisse söödetud, oli järgnevaks Antsul sotid selged – lapsi siia nälga surema tema ei jäta, poisid tulevad temaga kaasa ja neist sirguvad mehed Tammiku tallu. Selleks ajaks olid mõlemad poisid kätega mehe kaela ümbert kinni hoides Antsu najale magama jäänud.

Veendunud, et lapsed hobuse seljast maha ei kuku, korjas Ants kõik oma kraami kokku ja hakkas kiirel sammul tagasi astuma. Koopast väljunud, sirutas väiksem laps oma luukõhna käe ja kiskus koopaava ees kasvava puu oksalt linaräbalast ühe riba kaasa. Sealsamas käristas ta selle riba kaheks ja teise poole andis oma vanemale vennale. See, et poisid olid vennad, oli juba ammu selge.

Kolm päeva kiiret rännakut koos ohtra kalapüügiga tõi nad juba inimeste maale tagasi ja enne sügistormide saabumist jõudis Ants koos Jaani ja Makoga koju tagasi. Poisid olid selleks ajaks juba märgatavalt kosunud, kuid ikka veel tavainimese mõistes haiglaslikult kõhnad. Nad ei rääkinud mitte sõnagi ja neil nagu ei oleks ei kodu ega vanemaid üldse olnud, sest kuidas selgitada seda, et Ants pidi neile talus ka kõige lihtsamad asjad esmalt ette näitama. Isegi toolil istumist tuli õpetada, mis seal siis veel rääkida labida või noa kasutamisest.

Noa kasutamisega tuligi esimene suurem pahandus. Nimelt lõikas väike Mako terava noaga Jaani kätte sügava haava, mis ei tahtnud ega tahtnud paraneda. Tuli minna küla targa Mara juurde.

Mara oli vanem kui keegi teine siin tuntud ilmas. Tema tohutult pikad sorakil hallikasvalged juuksed jätsid Marast väikese sammaldunud mätta mulje. Seljas kandis ta riideid, millest külaelanikud enam sotti ei saanud, mis need täpselt olid, aga ilmselt olid need sama vanad kui Mara isegi. Aastad olid naise nagu taskunoa kokku vajutanud, aga tema ajus olid peidus teadmised, milleni isegi palju näinud Ants ei küündinud. Marat üldiselt välditi, sest kardeti tema nõiakuulsust.

Mara kobas oma kondiste kätega Jaani haava, sidus sellele taimepulbrit peale ja keetis valmis joogi, mille Jaanile kaasa andis. Väike Mako vaatas kõike seda pealt ja tihkus nutta, ta sai aru, et oli valesti teinud.

"Nii, nüüd lähed koju, annad poistele seda juua ja tuled ise pärast siia tagasi."

Mara sõnade järgi Ants ka talitas. Kodus tegi ta leotise kergelt soojemaks, poisid jõid nendele määratud kogused ära ja peagi pärast seda vajusid oma voodites unne. Ants kobistas ahjus tukid surnuks, lükkas siibri kinni ja ratsutas nõia juurde tagasi.

Mara oli teda juba oodanud. Nad istusid nõia kuivavaid vängelt lõhnavaid rohtusid täis laua taha ja jõid teed, mille Mara vaarikavartest keetnud oli. Nõidravitseja nõudmisel rääkis Ants pikalt kõigest sellest, kust ja kuidas ta poisid omale kodutallu saanud oli. Mara toetas oma pea kätele, tõmbas kõvera varrega piibust pika mahvi, mõtles pikalt ja lausus siis:

"Vaiki nüüd ja kuula. Sa tõid meile suure õnnetuse kaela. Need ei ole tavalised inimesed. Ja kas nad üldse inimesed ongi. Sa käisid Tuulekuradi kodus ja need poisid on tema pojad. Sa tõid kuradi pojad otse keset meie elamisi. Kurat neid praegu otsib ja ma ei taha olla siin külas, kui ta oma lapsed sinu juurest eest leiab. Siin ei jäeta pilbast ka maa peale ega hingelist elama."

"Neid poisse mina sinna koopasse tagasi ei vii! Ja neile kurja teha ma ei lase. Peab olema teine viis."

"Jah. On. On olemas võimalus, et pojad kostavad meie eest enne kui see deemon oma raevu valla päästab. See tähendab, et sa käid nendega külas kõik talud läbi ja teed nii, et inimesed poistele head teevad. Aga ära unusta – need poisid on ka kuradid, lihtsalt nad on veel väiksed ja inimese moega. Seda vanemat ma olen ühe korra tatikana tööd tegemas näinud, sa ei taha teada, millega ta hakkama sai. Ja sa pead need riideribad nende käest kätte saama."

"Mis nendega?"

"Need ribad on teejuhid, nad on nagu võtmeks, mille järgi Tuulekurat ja tema pojad koju tagasi lendavad. Täpsemad igast kompassist, paremad igast kaardist. Kui sa need ribad kätte saad, siis põleta nad kohe tuhaks. Viimse kui niidini. Kui neid ei ole olemas, siis ei leia kurat oma poegi ja pojad ei lähe murdjaks tagasi. Aastatega võivad neist isegi inimesed saada. Mine nüüd, ega sul palju aega ei ole, tormid on kohe ukse taga."

Ja Ants läks. Ta käis poistega sel päeval läbi kõik oma sõbrad ja tuttavad ning lasi kõrtsimehel anda poistele korraliku prae, millele kõrtsiemand tõi veel lisaks lauale suure kannutäie värsket piima. Ka mõisahärra tegi endale teadmatult oma elu heateo, visates armetu välimusega vendadele sadulast peotäie kompvekke. Sel päeval jäi neil vaid käimata liigkasuvõtja Anti juures, kes oli igas mõttes viletsa iseloomuga mees ja tol päeval mujal käimas. Õhtu saabudes jõuti väsinult koju ja Ants saatis poisid magama, jootes neile veel sisse viimased sõõmud nõia antud unejooki.

Ja nagu vennad magama jäid, alustas Ants süstemaatilisi otsinguid. Lõpuks leidiski ta ühe narmastunud riideriba palkide vahelt praost ja teise õlgede alt. Ettevaatlikult keeras ta need nutsakusse ja viskas pliidi alla, kus see kõik tuhaks põles. Peaaegu kõik, sest põletuse käigus oli üks imepisike kiud jäänud Antsu karedate käte külge ja kui ta üritas sellest kinni võtta, lendas see ebemeke põrandale, kus kadus pragude vahele.

Ja siis olid esimesed tormi-iilid kohal. Magajaid silmas pidav Ants nägi, kuidas nagu võlukepikese mõjul poiste silmad avanesid. Järgmisel momendil olid nad juba oma sängides istukil ja siis juba püsti. End aeglaselt kogu kehaga pöörates läks Jaan seinaprao juurde ja Mako õlgede alla. Siis ajasid nad end uuesti püsti ja neid poisse Ants nüüd juba ei tundnud. Sinakasmusta jumega näod olid siledad kui kivid ja nendes hõõgusid sügavsinise leegiga silmad kui orkaani kese. Tegemata nähtavaid samme tuikusid nad majas aegajalt pöörase kiiruga siia-sinna, otsides oma kadunud riideräbalaid. Nende kõhnadel kehadel paisusid väliste tuulehoogudega samaaegselt siin-seal lihased, mis Antsule surmahirmu peale tõid. Olgugi kohutavad, ei paistnud Tuulekuradi pojad Antsu nägevat. Väljas ulgus marutuul ja oli tunne, et nüüd kohe puhutakse see maja maa pealt.

Seal jõudis väike Mako pliidi juurde ning kummardus äkki maha põrandapragusid uurima. Sealsamas oli tema varjuna tunduv väike käeke sirutunud selle ühe ebeme järele ning seda haarates pilbastusid põrandal paksud saja-aastased tammelauad kui pähklikoor sepavasara all. Tuulekuradi noorem poeg sobras peos olevas pilparisus ja sai lõpuks selle ebemekese kätte. Kahekesi koos oma vanema vennaga proovisid nad seda kaheks tõmmata, aga kuidas nad ka ei proovinud, see ei õnnestunud. Lõpuks jätsid nad järele, vanem vend embas nooremat, andis sellele ebemekese ja tõmbas siibri lahti. Mako keha pikenes ja aegamisi pressis ta end peeneks keerates ahjusuhu, kust sai lõpuks hoo sisse. Korstnatelliseid kui viljateri laiali puistates lendas Tuulekuradi noorim võsuke kriisates tormitaevasse. Lajatas pöörane pikne ja selsamal momendil nägi Ants, kuidas lauda katus mustavasse marusse haarati. Ants hüppas surmahirmus põranda alla keldrisse, jättes mustjassiniselt hõõguva Jaani pliidi juurde tuhka sõeluma.

See oli põrguöö täis pikseraksakaid, puude ragisemist ja hirmukarjeid.

Hommikul valges söandas Ants põrandaluuki kergitada ja ta seisis peagi oma tares, kus peale lõhutud korstna oli kõik muu kenasti koha peal. Aknast välja vaadates nägi ta ka lauda katust omal kohal asetsevat. Tagatoas omas voodis magas kasupoeg Jaan, täiesti inimese nägu, kõhn ja ohutu. Ants viskas omale kuue peale ja läks küla üle vaatama.

Jah, torm oli oma töö teinud. Oli murtud viljapuid, kuuski ja ka põliseid tammi, siin-seal oli pööraselt puruks sakutatud mõni abihoone, aga üldjoontes oli küla selle tormi üle elanud. Mida aga ei saanud öelda mõisa metsa ja liigkasuvõtja elamise kohta. Suured puud olid hulkadena maha murtud nagu pliiatsid, pilbastunud ja keerduväänatud puitu jätkus välja lõigata aastateks. Liigkasuvõtja koht oli aga läinud sõna kõige otsesemas mõttes. Paigas, kus Anti tegutses, ilutses maas kuni alussavideni minemakantud auk ja ei olnud sinna kõrtki alles jäetud.

Ja see oli alles algus. Sellel sügisel möllasid tormid selles piirkonnas igal nädalal. Tuulekurat kammis süstemaatiliselt kogu piirkonda läbi, et oma teist poega kätte saada. Üllatuslikult kogu selle purustusega inimohvreid ei kaasnenud, külad jäid elama. Ja iga tormiga kaasnesid muutused kasupoeg Jaanis, kuid igal korral need kestsid järjest vähem. Ja kevadise viimase tormi magas Jaan rahumeeli maha täiesti. Ta oli märgatavalt kosunud, kasvus pikkust juurde võtnud ja Antsu kõrval rabas tööd teha, nii et rahvas aina imestas. Sööti jäänud põllud said üles küntud, lääbakil hooned uuendatud, viljapuuaias puud-põõsad noorendatud, aidad saaki täis. Ainult et mitte keegi ei olnud veel kuulnud Jaani sõnakestki rääkivat.

Varasuvel läks Ants jälle Mara juurde. See oleks teda nagu oodanud. Jällegi istuti ravitaimi täis laua taga ja jällegi oli rääkijaks Ants. Lõpuks vana nõid tõstis käe.

"Nii, sa oled nüüd rääkinud palju ja veel rohkemat rääkimata jätnud. Seda juttu räägib külarahvas niigi. Mul on hea meel kuulda, et Jaanist inimene on saamas. Aga see polnud ju see jutt, mille pärast sa ennast siia vedasid."

"Ei olnud jah. Anna mulle nõu. Ma tahan Mako tagasi tuua. Ma ei saa elada, teades et temast Tuulekurat sirgub. Ma tahan Makot tagasi. Oma pojaks."

"Julge mees oled, Ants. Julge ja loll. Aga olgu, oma nõu pead sa saama. Tuulekuradi noorim poeg on veel liiga noor, et koos vana kuradiga üle merede ja ookeanide lennata. Praegu möllab vana kurat teisel pool maailma ja kuni ta seal on, on sul see aeg olemas. Sa pead enne noore kuradi koopast välja toomist selle riideräbala hävitama ja selle asemele panema samasuguse. Aga vaata, et sa seekord ikka korralikult kõik tuhaks põletad. Kui sul see ei õnnestu, siis mine selle poisiga kuskile, kus inimesi ei ole ja oota seal oma armetut lõppu. Ja katsu, et kui sa ikka kõik õigesti teed, enne sügistorme koju saada. Kaugustest pole minust asja."

Järgmisel päeval jättis Ants kõik talu tegemised Jaani õlgadele ja ratsutas Iiobi seljas kiirelt põhja poole. Poolteist kuud hiljem oli ta tuttavatel inimtühjadel aladel ja peagi taas kurjakuulutava koopa ees. Vaikselt ja ettevaatlikult lõikas Ants maha terve selle oksaosa, millele räbal sõlmitud oli ja põletas selle sealsamas koopa ees kahel lõkkel lõplikult tuhaks. Seejärel sõlmis ta alles jäänud oksale samasuguse linase narmastunud riideräbala ja astus lõkkest võetud oksa tõrvikuna kasutades koopasse. Ants läks otse koopa tagaossa, kust leidis Mako oma kiviselt asemelt magamas. Jällegi toitis Ants poissi kuni lõunani ja siis ratsutasid nad kahekesi kodu poole tagasi. Ja nagu eelminegi kord, nii ka seekord haaras Mako nagu muuseas omale pihku riba sellest linakangast. Enne sügiseste tormide algust said kõik kolm taas Tammikus kokku.

Jaan ei olnud vahepealset aega niisama maha passinud, talu oli täies korras ja enamatki veel – kõigi hoonete katused olid saanud omale tammise katte, niisuguse, millist isegi mõisates nähtud ei olnud. Vennad olid teineteist nähes üliõnnelikud ja vaikselt taas Makot õpetades need päevad möödusid.

Ja siis ühel tumedal hommikul seisis nõid Mara nende väraval. Ants pani höövli käest ja läks nõia juurde.

"Noh, Antsuke. Sea ennast valmis. Tuulekurat tuleb täna öösel oma poiste järele. Passi nende järele ja palveta, et sa seal koopa juures kõik õigesti tegid. Kõik, mida mina teha saan, on mõned loitsud, aga ega neid kuradi vastu kasutada pikalt ei saa. Sinu jaoks on mul kann jooki. Jooda see kõik kuradi poegadele õhtul sisse, aga ise ära seda joo. Siin joogis on sees üheksa rohu vägi, mis inimese jaoks on liiast. Sinu jaoks on see kindel surm, nemad ehk ainult võtab uimaseks. Ole tugev, Antsuke, võib-olla me üksteist enam rohkem ei näe."

Ants tegi nagu kästud. Sel õhtul mindi magama tavapärasest varem. Ants võttis omale topsi mõdu kätte ja seadis end istuma ahju taha varjulisemase nurka, kust ometi talle kõik toas toimuv kätte paistis.

Päike loojus, taevasse tekkisid kiirelt liikuvad sünkmustad pilved ja siis virutas esimene tormihoog nagu prooviks vastu majanurka. Selsamal silmapilgul voogas tagakamber täis sinist valgust, mida kiirgasid kaks paari kuradisilmi. Jäigad nagu puupakud, taarusid vennad ahju juurde, Mako avas ahjuukse ja Jaan tõmbas siibri lahti. Mõlemal kuradil olid kätes riideräbalad, mida nad ahjusuu ees lehvitama hakkasid. Ei juhtunud aga mitte midagi. Väljas möirgas maru ja Ants nägi, kuidas üle küla lendas viiesaja-aastane hiietamm kui tuulest kantud ohakavill. Taevas tantsisid välgunooled ning nagu püssirohutünn lahvatas põlema neist pihta saanud vana heinaküün. Mürin oli kõrvulukustav.

Jaan ja Mako said aru, et ahju kaudu neil vana kuradi juurde minek ei õnnestu. Nagu välk, kargasid nad ukse juurde, siis akende alla ja siis jälle ukse juurde. Mingil põhjusel neil hoolimata kogu oma rammu rakendamisest ei uksest ega akendest väljumine ei õnnestunud. Aegajalt oli tormi ulgumise sekka kuulda ka midagi kimedat – see oli Mara, kes oma loitsuga jõude kinni pidas. Pärast pikki ponnistusi paistis joogi mõju lõpuks kollidele mõjuvat ja tasapisi inimese ilmet tagasi võttes vajusid nad enne hommikut ukse najale magama. Samal ajal vaikis ka Mara loits. Torm märatses veel hilise hommikuni, siis aga vaibus kui peoga pühitult.

Valguses valgus külarahvas tänavatele. Käidi üksteisel külas ja oldi õnnelikud, et eluvaim sisse oli jäänud. Tormimurdu jätkus taas pikaks ajaks, üles tulid ehitada nii mõnedki hooned, isegi kivist mõisahoones jätkus parandustöid mitmeks ajaks. Metsaga olid lood ühel pool. Mara elamine oli kadunud samamoodi, nagu Anti oma aasta tagasi. Marast endast leiti segipaisatuna jälgi mitme versta ulatuses maha tambitud niitudel. Aga küla jäi taaskord ellu.

Torm möllas selles piirkonnas veel mitmeid kordi, aga järjest jõuetumalt. Paistis, et ka vana Tuulekurat ise ei paistnud ka enam aru saavat, kuhu kanti ta oma jõud peaks koondama. Mõnikord möllas tormiraev eemal karjamaadel, mõnel juhul mere kohal, suuri veekeeriseid ja vesipükse luues. Ilmselt oli Tuulekurat oma suunad segi ajanud ja endisaegseid suuri tormiaegu ei tulnud tagasi enam kunagi. Jah – torme oli ikka, aga nende liikumine oli juhuslik. Tuulekurat kobas ringi umbropsu, sest tema maailma juhtiv võti oli tuhastatud.

Mako ja Jaan tõusid tormiöödel veel mitmeid kordi üles, aga nendegi öises tegevuses enam sihti ei olnud. Kevade saabudes tormituuled neid enam ei mõjutanud. Naha toon oli hallist muutunud roosakasvalgeks ja sünkmustadesse juustesse hakkas sisse tulema pruunikat läiget. Suvel hakkas Mako esimesi sõnu rääkima ja aasta hiljem kõneles juba ladusalt nagu iga teinegi, vaata et isegi liiga palju. Lobamokk Mako kõrval hakkasid aegamisi ka Jaanil sõnad üle huulte veerema, kuigi enamasti meeldis talle vaikida. Ants vaatas kõrvalt nende kasvamist ja oli õnnelik oma poiste üle. Õnnelik ja uhke.