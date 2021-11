Kuidagi tuleks soovoliniku vastutusvaldkonnas õiglus jalule seada kuna "Mutionu pidu" (1926) on liiga kaua kaalukaussi kaldu hoidnud kui "onu" lugeda meessoost tegelaseks. Tasakaalustamiseks on pealkirjas "Nutitädi pidu" sõna "tädi" kui naissoost tegelase tunnus. Kuigi liigume sugudeta maailma poole on luuletus vaprate tädide ja memmede-emmede-vanaemmede toetuseks. Ühtlasi on aeg tutvustada uuendatud sünnipäevakombeid. Luuletuses esinevad (valdavalt inglisekeelsed) võõrad sõnad on tõlgitud, kuid lugu annab isegi jorutada mutionu viisil