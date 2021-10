Rocks and vegetation cover Highway 70 following a landslide in the Dixie Fire zone on Sunday, Oct. 24, 2021, in Plumas County, Calif. Heavy rains blanketing Northern California created slide and flood hazards in land scorched during last summer's wildfires. (AP Photo/Noah Berger)

Rocks and vegetation cover Highway 70 following a landslide in the Dixie Fire zone on Sunday, Oct. 24, 2021, in Plumas County, Calif. Heavy rains blanketing Northern California created slide and flood hazards in land scorched during last summer's wildfires. (AP Photo/Noah Berger) FOTO: Noah Berger

Maailm põleb. Aga kus? Seda saad teada Ypsiloni iganädalasest keskkonna- ja kliimauudiste kokkuvõttest. See on kliimateemaline amuse-bouche, sest infot on palju, aga tähelepanu vähe. P.S. Sündmuste nimekiri ei ole ega üritagi olla ammendav.

Esmaspäev, 25. oktoober

Seni mitu kuud kuivanud California osariiki tabas pühapäeval võimas torm, mille toodud vihm tekitas üleujutusi, maalihkeid (artikli pildil) ja on jätnud kümneid tuhandeid inimesi elektrita. Californiat on tabanud sel aastal rekordiline arv maastikupõlenguid ning nendest jäänud põlenud piirkondades on suurem tõenäosus äkk-üleujutuste tekkimisele. Ennustatakse, et torm jätkub veel paar päeva.

Here’s a look at a few SR areas impacted by the storm. Thanks to residents for reporting many critical issues, and THANK YOU to our hard-working city crews & public safety personnel who responded all day! Storm info: https://t.co/LQetAF3l4b pic.twitter.com/rwmHAWSmT7 — Santa Rosa Fire Department (@SantaRosaFire) October 25, 2021

Esmaspäev, 25. oktoober

Kasvuhoonegaaside emissioonide kogus atmosfääris oli eelmisel aastal rekordiliselt kõrge. Kasvuhoonegaaside kogus kasvas 2020. aasta jooksul kiiremini kui varem viimase kümne aasta jooksul ning trend on jätkunud ka 2021. aastal, teatas ÜRO maailma meteoroloogia organisatsioon. Kuigi koroonakriis tõmbas ajutiselt uute emissioonide tekke maha, siis ei tekitanud see mingit märgatavat positiivset mõju kasvuhoonegaaside kogusele ega kasvukiirusele.

Laupäev, 23. oktoober

Tuleval pühapäeval, 31. oktoobril algab Glasgow’s ÜRO kliimakonverents COP26. Nädal enne konverentsi algust avastati, et ürituse peamine sponsor National Grid ehk üks maailma suurimatest gaasi- ja elektrifirmadest lekitab atmosfääri metaani. Lekke avastas aktivist James Turitto, kes on infrapuna kaamera ja metaanisensoriga mööda Inglismaad reisinud ning nafta- ja gaasitootjate tehaseid uurinud. National Gridi esindaja sõnul oli tegemist 5 kuni 10 minutilise emissiooniga, mis lendus seoses tehnika hooldusega. Turitto sõnul aga tabas ta metaani emissioone kolmel erineval päeval ning lekked olid ka pikemad kui 10 minutit.

BREAKING



Clean Air Task Force has discovered new evidence of significant UK methane pollution from oil and gas facilities in October 2021.https://t.co/XgStiv8c9R — Clean Air Task Force (@cleanaircatf) October 23, 2021

Reede, 22. oktoober

Juba aastaid on Ameerika põlisrahvahõimud ja keskkonnaaktivistid võidelnud vastu Kanada naftafirma Enbridge’i plaanile laiendada tõrvaliiva transportivat toru nii, et see rajataks läbi seni puutumata märgalasid ja hõimualasid. Enbridge sai loa toru ehitada, kuid White Earth Nationi hõimukohus proovib luba tühistada alusel, et toru läbitavas piirkonnas kasvaval metsikul riisil on õigus elada. See on esimene hõimukohtuprotsess, kus jõustatakse looduse põhiõigusi, väites, et USA osariik Minnesota on riivanud metsiku riisi õigusi, mis White Earth Nationi hõimuseaduse järgi on kaitse alune taim.

Looduse õiguste seadustamist on tunnistatud lisaks USAle ka näiteks Kanadas, Mehhikos, Colombias, Uus-Meremaal jne. Seadustamise loogika seisneb selles, et kui mitte-inimestest olemitel nagu firmadel ja valitsustel on seaduslikud õigused, siis võiksid need ka olla looduse osadel ning neid saaks inimesed kohtus eeskostjana esindada.

Reede, 22. oktoober

Süüria valitsus teatas, et on hukanud 24 inimest, kes mõisteti süüdi maastikupõlengute tekitamises. Veel 11 inimest mõisteti eluks ajaks vangi ning viis alaealist said 10 kuni 12 aastased vanglakaristused. Süüria justiitsministeeriumi sõnul olid süütamised, mis väidetavalt alustasid eelmise aasta septembris ja oktoobris toimunud ning kolm inimelu röövinud maastikupõlengud, terrorismiaktid. Põlengute toimumise ajal seostati nende teket ebatavalise kuumalainega. Samas kahtlustatakse Süüria presidenti Bashar al-Assadi tuhandete inimeste hukkamises ning ÜRO on tuvastanud, et kinnipeetavaid on hukatud õiglase kohtuprotsessita.

Kolmapäev, 20. oktoober

India põhjaosa maakonda Uttarakhandi ja Nepali tabasid esmaspäeval ja teisipäeval tohutud paduvihmad, millest tekkinud üleujutuste ja maalihkete tõttu kaotas oma elu teadaolevalt 150 inimest. Uttarakhandi maakonna Nainitali piirkonnas mõõdetud ööpäevane vihma kogus, 340 mm, oli suurim alates 1897. aastast, mil piirkonda ilmajaam rajati. Selline vihm pole India põhjaosas ja Nepalis tavapärane, kuna mussoonvihmad peaks praeguseks ajaks läbi olema. Senimaani on Uttarakhandi maakond näinud oktoobri jooksul keskmisest 485 protsenti rohkem vihma. Ekstreemseid ilmaolusid seostatakse kliimamuutusega.

Proud of our bravehearts🇮🇳♥️💪

Prayers for People of Uttarakhand🙏#UttarakhandRain pic.twitter.com/48eO4JavRl — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) October 20, 2021

Teisipäev, 19. oktoober

Lõuna-Sudaani on juba kolmandat aastat tabanud suured üleujutused. Viimase kuue kuu suured vihmasajud on mõjutanud umebs 700 tuhande inimese elu. Tuhanded on kaotanud kodud ja rikkunud põllumaad, mistõttu on nad pidanud otsima abi ja turvalisust kõrgemal asuvatest küladest. Eeldatavasti jätkub vihmasadu aasta lõpuni ning humanitaarabi vajavate inimeste arv kasvab veelgi.

South Sudan is experiencing its worst floods in decades.



Urgent #climateaction is needed to help rebuild and protect people's lives and livelihoods. pic.twitter.com/BnuzRPsbYc — UNHCR East, Horn of Africa and Great Lakes (@RefugeesAfrica) October 19, 2021

Teisipäev, 19. oktoober