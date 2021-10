Kirill mõtleb, et kui nii loll inimene nagu tema varsti rikkaks saab, siis on selleks võimeline igaüks. Ei ole kuidagi tõenäoline, et selle jutu lugejal Kirillist vähem oidu oleks. Seega ongi aeg teha lühike kokkuvõte sellest kuidas võimalikult kiiresti ja lihtsalt taskud raha täis toppida. Tegelikult annaks Kirill need nõuanded ajas tagasi iseendale, kui see kuidagimoodi võimalik oleks. Olnuks palju jama olemata.

See jutt, et Kirill nüüd raha kokku kühveldab, on linna mööda laiali läinud ja eile oli see barõga, kellele ta 3 sotta sees on, jälle ukse taga. Lõhkus ja laamendas, peksis peaga vastu ust aga kui Kirill talle läbi ukse valetas, et ta on tema jalaluude murdmise eest Pelguranna Borisile juba 750 eurot tükist välja käinud, ja et 300 äramaksmine oleks nüüd igasuguse turuloogika vastane, jäi ukse taga hiirvaikseks. Kirill ei teagi mis ukse taga toimub, ta pole kordagi uksest väljas käinud, tema krüpto on kusagil selles lauaarvutis ja kui keegi selle kaenlasse võtaks ja sellega minema paneks, ei näeks Kirill oma Rolexit kunagi.