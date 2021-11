Hiljuti elavate hulgast lahkunud kurikuulus sektijuht Charles Manson kavandas hulga jõhkraid kuritegusid. Ise on ta alati oma süüd kõigis kuritegudes eitanud. Teda on seostatud 35 mõrvaga ja 25. jaanuaril 1971 tunnistati ta ka kohtus süüdi ning mõisteti sama aasta 27. märtsil surma. Surmanuhtlus muudeti siiski 1972. aastal eluaegseks vanglakaristuseks. Arvatakse, et Charles Manson mõjutas oma sekti liikmeid mõrvadele, sooritamata ise neist füüsiliselt mitte ühtegi.

Selle järgi võib öelda, et 1971. aastal seadused Ameerikas juba toimisid. Huvitav küsimus on, millal Eestis massimõrvaritele reaalseid vanglakaristusi rakendama hakatakse? Väga raske on mõista, kuidas saab inimmõistus olla nii küüniline ja kahepalgeline, ja Eesti seadusandlus koos valitsusega nii liberaalsed, et eristavad reaalselt toime pandud mõrvasid seaduslikeks ja ebaseaduslikeks ning vaatavad neist osadele läbi sõrmede. Mingit tüüpi mõrvajuhtumeid isegi ei uurita, olgugi et vaktsiinidekohaste teaduspõhiste hinnangute ümberlükkamine avalikkuses on selgelt suurele osale Eesti kodanikest otseselt surmav.

Seega pole küsimused, kas eestlasest "sektiliidri" Varro Vooglaiu hingel võib olla märkimisväärne osa eesti 1550-st koroonasse surnud inimesest ja kas Kaja Kallase hipsterivalitsus vaatab käed põlvedel pealt, samal ajal kui siin massimõrva korraldatakse, päris laest võetud ja neid tuleks uurida? Enam ei ole löögi all mitte ainult koroonahaiged, sest plaanilist ravi on piiratud – arstiabiteenus muude terviseprobleemidega inimestele on viiruse pandeemilise levikuga sisuliselt halvatud. Me oleme praegu koroonalevikult number 1 ühiskond maailmas ja selles võib olla suur osa Varro Vooglaiu desinformatsioonil ja vaktsiinivastasel propagandal. Kasvõi inimestele vaktsiinide asemel vitamiine ja ülekaalulisusest vabanemist soovitades.

Otseselt Eesti rahva, selle kultuuri ja järjepidevuse vastane tegevus, nagu nakatumisnäitajate tipphetkel inimeste meeleavaldusele koondamine ja teaduspõhiste suundade kahtluse alla seadmine, on täiesti kindlalt põhiseadusevastased tegevused. Või on sellest rahvast siis selleks korraks küll?