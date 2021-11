Ameeriklased saidki bitcoin'i ETF-dega kauplemiseks rohelise tule ja loomulikult pumpasid nad kohe krüptost võimendusega nii palju välja kui võimalik, ajades turu alla ja kollasesse hirmutsooni. See jama kestab siiani. Muuhulgas lahkusid Wall Streeti poisid Kirilli 185 euroga. Sellised paugud on Krilli uue elu osaks, varem sai ta lihtsalt vastu hambaid, mistõttu ei pidanud ta hammastesse investeerimist mõttekaks.

Krill ei läinud liiga närvi, ainult loobus alt korraks prahiks muutunud Uni-st ja vahetas selle elujõulisema Luna vastu. Edasi õppis ta närvilisel turul kauplemist, ridamisi väikseid võite ja kaotusi tegid kokku nulli, seega oli tal terve nädal tühja tõmblemist. Sellest esmaspäevast muutus turg veidi stabiilsemaks ja nüüd on Kirill siit sealt napsanud ja selle jutu kirjutamise hetkel kõigub kontoseis taas 1600 ümber ning liigub tasapisi üles. Loodetavasti. Viimase aja tegijad on olnud, Dot, Solana ja Luna ning mittetegijad Uni, Link ja Atom. Aga Kirill teab, et need asjad on muutumises.