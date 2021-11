Esimesel teenistusel pärast skandaali kinkis rahvas õpetajale kuldristi, tee pastoraadist kirikuni kaeti lilleõitega ning kirik ise ehiti pärgadega. Trummi sõnul oli tollal pastorite elukommetest olulisem nende oskus jutlust pidada. "Rahvas tahtis pastorit, kes neid nutma ajaks, ja ma arvan, et Alver oli just selline mees, kes armastas pattu teha ja oskas sellest ka kogudusele rääkida," lisas ta naerdes.

Kuigi kirjeldatud sündmustest on möödas enam kui 80 aastat, pole inimesed laias laastus palju muutunud. Ikka ja jälle ületab keegi privaatsõnumitega adressaadi taluvusläve ning jõuab sellega avalikkuse ette. Ikka ja jälle talletab keegi oma dickpic’e ning need satuvad võõrastesse kätesse. Rääkimata sellest, et ilmselt sisaldab meie kõigi browsing history jälgi, mida me teistega ei jagaks. Arvatavalt tegi Alver oma tööd hingekarjasena hästi. Veelgi tõenäolisemalt on aga pööningult leitu ja ajalehes kajastatu tema tegelike sisemiste pulbitsemiste ning lähenemiskatsete jäämäe tipp.