Kuningas oli rahul.

"Me oleme leiutanud viisi, kuis puidust imeasju teha, sealhulgas ka jäätist ja kangaid," olid meretagusest riigist tulnud kaupmehed talle seletanud. Kuningas imetles küütlevaid kangatükke, mida talle näidati, ja maitses portselankausikesest hõbelusikaga külma maiust.

"Kas tõesti on see puidust toodetud?" imestas ta.

"Oo jaa, teie kõrgeausus! See on meie uusim leiutis!" kummardasid külalised aupaklikult.

Jäätis ei olnud suurem asi, oli kuidagi… puine. Seevastu kangas – see oli suu-re-pä-ra-ne! Kuningas oli moe alal asjatundja. Tema rõivastumisviis oli kogu riigis kõneaineks ja tal oli rohkesti jäljendajaid. Tõesti, riie oli naturaalne, hingav, kenasti kehakuju järgi vormuv, tegi ta kindlaks, kui külaliste pikajalgne sekretär selle alandlikult luba küsides oma puusade ümber mähkis, et kanga luksuslikkust esile tuua. "Mis peaasi, looduslähedane! Ei mingeid kahjulikke kunstmaterjale enam!" kiitsid kaupmehed.

Kuningas võttis hanesule, torkas selle tindi sisse – pärgamendirull oli kenasti ette valmistatud – ja maalis sinna hoogsa allkirja. Puidust kanga kudumine väikese saareriigi metsasel pinnal võis alata; sellele võis kogu maailmas tohutut menu ennustada – ja, mis veel tähtsam, suurt turgu.

Sadamates kihas elu, laevad vedasid sisse puidukeetmiseks vajalikku kraami. Kuningas jälgis oma lossiaknast katkematut palgikoormate rodu, mis manufaktuuri poole veeres, olgu öö või päev, ja silmitses taevasse pürgivaid korstnaid, millest tõusis valget suitsu. Suitsu taevasse rändamine tekitas temas peaaegu et meditatiivse hingeseisundi. "Valge suits, selles on midagi püha. Nagu Vatikanis, kui paavsti valitakse," mõtles ta.

"Eks sellepärast me nii vaesed olimegi, et metsa tuli siiani maha võtta saega ja välja vedada hobusega," ütles kuninga nõunik innukalt. "Nüüd on elu ja masinad ikka vägevalt edasi arenenud!" Kuningas kortsutas kulmu, midagi selles mõttekäigus ei meeldinud talle, aga ta ei hakanud alamaga vaidlema.

Kaupmehed olid lubanud kuningale sünnipäevaks kinkida kõige esimesest kangapartiist valmistatud rüü, kummarduse ja austusavaldusena Tema Majesteedile. Rüü pidid valmis õmblema kuningriigi parimad rätsepad, kes üksteisega selle au pärast võistlesid, laskudes kõige alatumate nõksudeni. Näiteks trükkisid nad üksteise kohta laimavaid pamflette ja sokutasid neid salaja kõige käidavamatesse kohtadesse, turuplatsile ja kõrtsi.

Kuningale tegi alamate lapsikus nalja.

"Ma lasen end oma uues rüüs maalida," otsustas majesteet. "Las ka järeltulevad põlved näevad seda tähtsat hetke meie riigi ajaloos, mil SKP kasvab hüppeliselt! Ja kes on sel hetkel kuningas?" Ta muheles. Hommepäev laseb ta heerolditel kokku kutsuda kuningriigi parimad maalijad!

Veidi tumestas tema rõõmu ühe kolkaküla saadikute vastuvõtmine. Selle asemel, et tuua talle mett ja karusnahku nagu tavaliselt, jõudsid tema ette räbalates ja kõhnunud külavanemad ilma ühegi kingituseta. Nood kurtsid, et küttida pole enam midagi ja nälg on majas: kõik metsaelajad on pagenud saare teise serva, kus veel mõned puudesalud püsti on. Mesilased külmusid ära, sest polnud enam metsa, mis külma meretuule kinni püüaks. "Minge tagasi ja istutage siis ometigi puid," andis kuningas tüdinult käsu. "Küll karud ja hundid siis tagasi tulevad! Ja ärge tüüdake mind!" Issand, kui loll võib olla, mõtles ta omaette. Need vaesed matsid ei taipa, et progressi vastu ei saa!

Tema Majesteedi sünnipäevahommik algas, nagu iga kord varemgi, pidulike fanfaarihüüete ja lipuheiskamisega. Edasi nägi tseremoonia ette, et kuningas kantakse kandetoolis linnaplatsile, kust ta auvahtkonna saatel kõnnib pidulikult väljaku keskele ehitatud lavani. Lavale jõudes pöördub ta oma alamate poole kõnega, misjärel teda mõistagi tervitatakse hurraahüüete ja ovatsioonidega ning lehvitatakse lippudega. See oli kuningriigi iga-aastane kõrghetk, mille nimel tasus ära kannatada isegi valitsemisega seotud tüütud kohustused.

"Teie Majesteet! Saabus teie kingitus!" teatas kammerteener erutatult, kui kuningas end parasjagu maast laeni ulatuvast kuldse raamiga peeglist vaatles. Öösärk ei olnud just kõige figuurisõbralikum, märkas kuningas rahulolematult. Tuleb lasta uus õmmelda.

Ta viipas erutust varjates käega: toodagu rüü sisse!

Kõrged nikerdatud uksed avanesid ja teenrid veeretasid kohale ratastel aluse, millele paigutatud riidepuul rippusid kuninga uued rõivad. Kingituse järel tulid kummardades ja koogutades kangakaupmehed, tehtult tagasihoidliku ja aupakliku olemisega, ja seejärel kogu ülejäänud õukond.

Kuningas seisatas, uuris tema ette sätitud purpurpunast kuldtikanditega rüüd, mis päikese käes kiiri pildus, kissitas silmi, tegi tiiru ümber. Ta kujutles end neis rõivastes kõnet pidamas ja hoidis end tagasi, et oma vaimustust mitte ülemäära välja näidata. Valitses pinev vaikus.

Lõpuks langetas ta otsuse. "Me oleme rahul. See on Majesteedile kohane meistritöö."

Õukondlaste seast kostis kergendus- ja vaimustuskahinat ning imetlevaid hüüdeid ja kiidusõnu: "Oh, mis imeline riie! Sellest materjalist saab Pariisi suurmood! Kui sobiv kostüüm Teie Kõrgeaususele!". "Ma näen, et ka õmblused on peenelt viimistletud," lisas kuningas armulikult. Kohe astusid ligi ka kammerteenrid, et aidata kuningale pidurüü ülle. Peagi pidi algama rongkäik.

Päike oli otsustanud varjuda ja ilm oli kergelt pilvealune, kuid soe. Kuningas seisis täies hiilguses külluslikult ehitud laval, ümbritsetuna auvahtkonnast, ning vaatas alla hiirvaikselt kuulava inimhulga poole. "Meie alamad!" hüüdis ta, ja väljakuäärsed uhked kivimajad andsid ta häälele jõudu juurde. "Meie kuningriik on selle maailmajao kõige kiiremini edenev riik! Just Meie kuningriigis on hakatud kuduma kangast, mis teeb Meie riigi ja kõik selle inimesed jõukaks!"

Hakkas tibutama kerget seenevihma. Esimene minister astus ligi, et hoida Tema Majesteedi pea kohal vihmavarju, ent kuningas viipas ta kärsitult eemale ning jätkas: "Meie targa valitsemise all..."

Teda tabas inspiratsioonipuhang, ta sulges silmad ja kõneles oma rahvaga kogu südamest, nagu ei iial varem. See pidi olema kõne, mis jäädvustab ta suure riigimehena igavesti ajalukku! Nii ei saanudki kuningas märgata, et tema ees seisjate nägudele ilmub hämming ja seejärel paanika. See oli rahvasumma vaikne sumin, mis sundis teda silmi avama. Ta vakatas. Ta silmitses jahmunult kartlikke nägusid enda ümber ja heitis siis automaatselt pilgu oma purpurpunasele kuninglikule rüüle.

See oli niiskuse käes rabedaks muutunud ja kuldtikandite raskuse all tükkhaaval seljast hakanud pudenema.

"Sellepärast siis hakkaski vilu," jõudis kuningas mõelda. Külm higi valgus tema otsaette. Need neetud kaupmehed jäävad oma peast ilma, otsustas ta ja pigistas valitsuskeppi oma peos nii, et see ragises. Aga kuningas jääb kuningaks igas olukorras. Ta jätkas kõnepidamist ja jutustas kuulajaile helgest tulevikust, suurest ülesehitustööst ja õitsengust.

"Ema, vaata, onu kuninga pepu paistab!"

"Kuss-kuss!" Kehvis rõivais naine haaras lapse oma käte vahele ja varjas teda suurrätiga. Poisi selge hääl kõlas hetkel, mil kuningas oli teinud dramaatilise pausi ja sisse hinganud, et öelda oma kõne ülevat lõpulauset.

Keegi kõrvalseisjaist muigas, ent pühkis siis ehmunult naeratuse oma näolt. Rahvamass tardus.

"Kuningal on imekaunis rüü, sa rumal jõmpsikas!" põrutas esireas seisev varahoidja, olles end kogunud. Tema kõrval seisev teine minister toetas teda: "Naine, su laps teeb meie kuningriigile häbi!"

"See on pahatahtlik laim!" kisendas aukohale paigutatud kangakaupmees.

"Valetaja!" elustusid ümberringi seisjad. Rahvamass hakkas voogama nagu mesilassülem.

"Kuningasolvaja! Naine, sa oled kasvatanud riigireeturi!" hüüdis julgeolekuülem.

Kuningas, kes oli tuule tõustes juba kananahal, märkas, et mitte kõik inimesed ei karjunud kaasa. Osa neist vaatas maha, osa kõrvale, teised püüdsid end nähtamatuks teha. Vaid tagapool rüselesid mõned mehed ja paar naist, kelle vahtkond aga kiiresti maha rahustas.

Siis kasvas lärm uue hooga, justkui paisu tagant pääsedes.

"Türmi!" karjusid ärritunud inimesed. "Võõramaalane!"

"Ta on raudselt ära ostetud!"

"See saab olla ainult vaenlase salasepitsus!"

"Pea maha tal! Sellistel pole kohta meie kuningriigis!"

Naine püüdis last sülle haarata ja põgeneda, ent üks kõrvalseisja pani talle jala ette ja ta kukkus. See oli hullunud rahvasummale justkui märguanne. Pidurõivais alamad ei hoidnud end tagasi, et üksteisele äsada ja endale küünarnukkidega teed teha, vanad ja väetid tallati jalge alla, kohale sööstis ratsapolitsei ja hakkas jagama piitsahoope.

Kuningas jälgis rüselust mornil ilmel.

"Mitte nii ei kujutlenud ma oma sünnipäeva," pomises ta.