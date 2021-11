Hea Varro,

vastan poleemikale ja Teie laimusüüdistusele, mis on esile kerkinud seoses artikli "Kas Varro Vooglaid võib osutuda massimõrvariks?" avaldamisega. Esimese hooga tahan nentida SAPTKi seltskonna tundlikku närvikava. Seltskond, kes on avalikkuses koroonakriisi vältel pildunud termineid nagu "tervishoiumaffia", "koroonadiktatuur", "totalitaarne ühiskonnakorraldus", "apartheid", süttib kiiresti ja ereda leegiga, kui püstitada kriitiline küsimus utreeritud kujundiga Teie endi tegevusest ja vastutusest käimasolevast kriisi kontekstis. Something something palgid ja pinnud silmades, nagu vanaraffas teab rääkida.

Objektiivi veergudel otsitakse kolmanda laine kiire nakatumiskasvu süüdlast nii vaktsiinide kui ka vaktsiinipasside näol, aga on unustatud Teie propagandistlik roll, milles Te muidugi süüdistate kõiki teisi. Pidev maski- ja testimiskohustuse delegitiseerimine koos vaktsiinide usaldusväärsuse õõnestamisega ongi meid viinud selleni, et Prismas inimesed maadlevad turvameestega maski kandmise pärast ning vaktsineerituse protsent on üks Euroopa madalamaid, aga nakatumisnäitajaid selle eest üks kõrgemaid. Aga selles on süüdi kõik teised, mitte kunagi Teie ise.

Te olete olnud eestvedaja ja vaimne juht rahvaliikumisele, mis on vastu seisnud igale meetmele, millega on üritatud koroona levikut tõkestada – lockdownid, distantsõpped, testimised, vaktsineerimised, maskikandmised. Mitte ükski pole Teile sobinud ja Te olete häälekalt teinud oma arvamuse kõigile teatavaks.

FOTO: Ekraanipauk Varro Vooglaiu Facebooki seinalt. Jagatud nagu palutud.

Otsustasime Ypsilonis avaldada selle provotseerivalt laetud, aga põhjendatud arvamusavalduse, mis laekus meile kaastööna. Autor on meile teada, aga jätsime ta anonüümseks, sest ei soovi kellelegi seda Facebookis kaela laskuvat saagimist ja ähvardamisi.

Varro, Te heidate meile ette anonüümsust ja allika varjamist, aga Teie endi Facebooki sein on täis hirmukülvavaid postitusi, mille aluseks on küla peal kuuldud jutud. Isegi Martin Helme on käinud Teie mõtteavaldusi faktiliselt ümber lükkamas.

Täna me laskusime Teie enda tasemele ja saite maitsta Teie endi piitsa. Kuidas oli?