Siili soov

Üle kõige tahtis siil proovida LSD mikrodoosi.

"Äkki pardil on," mõtles ta.

"Mul pole," ütles part ja lõi pesa ukse siili nina ees pauguga kinni.

No mis tal küll peas toimub, mõtles siil.

Eks elus ole ikka nii, et kui enda kohta esile kerkivad küsimused vastuseta kipuvad jääma, saab arutleda ka teiste peades toimuva üle. Kui siiski vastuseid koorumas pole, saab endale tuhka pähe raputades ikka ja jälle meenutada, et proovimine igati vaeva väärt oli.

*

Eneseirooniline hunt

Hunt oli tuntud selle poolest, et talle meeldis enese üle nalja visata. "Lont lont lont, olen hunt," naljatles ta.

Metsarahvas mugistas tunnustavalt naerda.

"Mul on nii kole saba, et päike vajub pilve taha," itsitas hunt.

Jälle oli kõigil rõõmu kui palju.

Ühel päeval sattus hunt metsateel oravaga kokku.

"Kuidas läheb," uuris orav uudishimulikult.

"Ah tead, kõndisin ükspäev soo servas ja kukkusin kraavi," naeris hunt rõõmsalt, "no nagu jõehobu oleks mutta kukkunud, niimoodi pläraki!"

Hunt näitas oravale mitu korda, kuidas ta kraavi kukub, ise rõõmsalt itsitades.

Oravalegi tegi huumor heameelt ja talle tundus hunt peaaegu et sümpaatseima metsaelanikuna. Eks hunt arutles tihtipeale ka ise, et enese üle naermine on üks eluterve suhtumisega palistatud iseloomuomadus.

Teisel päeval kohtas hunt siili.

"Hei, siil, tead, mis eile juhtus, kukkusin pikali," ütles ta ja näitas teatraalselt, kuidas ta suure hooga selili langeb. Ise naeris, kõht kõveras.

Siil vaatas hunti.

"Kuule, hunt, tead, ma olen siin mõelnud, et see eneseiroonia on küll sümpaatne, aga sa oled hakanud viimasel ajal natuke üle panema ja minu arvates on hakanud see asi pigem su kahjuks mängima. Noh see on lihtsalt minu arvamus muidugi."

Siili avameelsus kurvastas hunti väga ning kuna ta oli väga hella hingega, käis öeldu aina ja aina pistetena südamest läbi.

"Noh mis mossitad siin?" hüüdis kuuseoksale laskunud harakas.

"Tead, oleksin peaaegu siili pärast südari saanud," ütles hunt ja viskus väherdes sambale, hoides kahe käpaga südamest kinni. Metsarahvas tuli seda kõike kaema ja hunt sai kinnitust, et siili jutt mitte kuidagi paika ei pidanud. Kõigile meeldis südari teesklemine väga ja üle metsa kajas valjuhäälne looma- ja linnunaer. Siil aga tegi parasjagu kodus hoidiseid ja ei teadnud hundi uuest suurepärasest eneseiroonilisest etteastest kippu ega kõppu.

Hea sõber. Kuigi su tuju võib lühikese aja jooksul tõusta ja langeda ning kaasteelised saavad arvata üht ja teist, kuula ikka oma südame häält. Ja vahel, kui see hääl õige tasaseks on jäänud, kogu ta riismed kokku ja anna talle jälle hoogu juurde. Küll su sisemusest tulev aus ja orgaaniline eluviis enamikule pigem ikka meeltmööda on.

*

Kaks ühes

Mäger magas mõnusalt oma hubases urus.

Järsku lendas pesa uks lahti ja lävel seisis hingeldav orav.

Kohevsaba vaatas segaduses ringi, pööras selja ja tormas uuesti jumal teab kuhu.

"Tuli ja läks kohe ära," mõtles mäger läbi une ja pööras külge, "see on nagu kaks kärbest ühe hoobiga, nagu two in one..." jõudis ta veel uduseid seoseid leida.

Kuhu aga tormas orav ja miks ta üldse mägra juurde sattus, teab tõesti vaid Jumal.

Kui temagi.

*

Elukutse

Ahto otsustas luuletajaks hakata.

Ta võttis kaustiku ja pastaka ning asus koduaknast välja vaadates esimesi ridu kirjutama. "Kõnnib loll, sõidab troll," alustas ta nähtu kirjeldamist.

Sisemuses kõditas miski mõnusalt.

"Mees meest peatuses nügis, käes on sügis," jätkas noorpoeet.

Ahtot valdas hea tunne. Tore, kui ikka midagi oma kätega ära saab teha!

"Metsas elab mäger, puu all seisab põder," luuletas Ahto rõõmsalt.

"Me ei riimu ju omavahel," torisesid põõsast viivuks pead välja pistnud põder ja mäger.

Ahto sattus hetkelisse segadusse ning tundis ühtäkki, et on luuletajana läbi kukkunud. "Pole viga, teen hoopis idufirma!" hüüdis ta ja avas arvuti.

Kui vahel tundub, et kõik kohe ei õnnestu, luba endale ikka uusi väljakutseid. Need võivad muuhulgas avada sinu tõelise paleuse, saati veel mitmele põlvkonnale leivagi lauale tuua.

*

Tõsijutt

Väike Artur jooksis lõbusalt kilgates verandale.

- Vanaema-vanaema, hea soe memmeke, sa sured homme ära!

- No mis jutt see nüüd on?

- Ah ma tegin ainult nalja.

- No see nali küll naljakas ei olnud.

Artur jäi mõttesse.

Kui mu nali naljakas polnud, siis see polnudki ju nali ja ma rääkisin tõsijuttu.

Vanaema noogutas.