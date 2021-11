Tuttav inimsmugeldaja helistas, käskis Natalja järgmiseks õhtuks kogunemisplatsile ära tuua. Berliini litsiks. Kirill on talle poolteist tuhhi sees, see mees armuaega ei anna, teda ei huvita, et Kirill on teel lugupeetud inimeseks.

Jube kahju hakkas Nataljast, temaga saab niipalju nalja. Kirill kutsus Natalja koos emaga enda poole halloweeniks kõrvitsatele suid ja silmi pähe lõikuma, jootis mõlemad korgijooki täis, ajas siis vanamuti kotti ja viis õhtul kokkulepitud kohta. Las näeb vanamutt pisut maailma, võib-olla tuleb kasuks. Samal õhtul võttis Sass Henno Facebookis Kirilli sõbrakutse vastu.

See selleks. Tradingview lehekülje technical kellad on nüüd igatmoodi ära proovitud. Liiga short time efektiga, mingi suuna nad päevaks ju annavad, aga liiga sageli muudavad nad päeva jooksul meelt ning alles neist vaimustusse sattunud Kirill neid enam ülemäära ei usalda. Eelmisel nädalal näitasid nad järsku Atomile "strong buy", trend oli ilus ja püstine ning siit tundus igati mõistlik väike vaheltamps teha. Kirill ladus 37,2 pealt pool raha sisse ja kuna trend aina hoogustus, viskas 38,2 pealt sisse ka teise poole, mille peale umbes poole tunni pärast...

Mis siin arvata, pikk punane joon alla, siis teine, siis veidi siia sinna kõõlumist ja taas püstloodis alla. 36,4!!! Siis 35,8!!! Ja mingil öisel tunnil, kui Kirill hommikul tagantjärele vaatas isegi 35,0. Ja need kuradi kellad soovitasid nüüd igas asendis ja igaks ajavahemikus müüki.

Kirill hakkas uurima, et kui pekkis ta omadega nüüd on? Hiirega paremklõps tradingview leheküljel Atomi ikoonil, sealt tuleb selline valik nagu "Ideas". Ideed. Sealt annab päris mitmeid prognoose, prognooside koostajatel on erinevad arengutasemed, nagu nobody, nagu premium, pro+. Nii leiab sealt analüüsivat materjali iga krüpto kohta.

100% prognoosidest olid vastupidiselt Kirillile Atomi suhtes ülioptimistlikud. Ühe näidetest toob Kirill ka siinkohal lugejale ära:

Illustratsioon: tradingview.com

Nendel kaartidel näidatakse tihtipeale ära ka selline Kirilli jaoks läbi aegade valus koht nagu krüpto sisseostuhind. Praegune Atom on 37,2 ja 38,2 eest soetatud. Aga kui Kirill oleks sellele või mõnele teisele sellelaadsele revjuule toetudes oma otsused teinud, oleks ta saanud oma Atomi ainult veidi kõrgemalt kui 35. Päris palju raha, mis nüüd vahelt teenimata jääb, aga ega miski ei õpetagi paremini kui vastu pükse saamine.

Nüüd on vahepealne aeg kulgenud rahulikult, Kirill pole tõmmelnud, ega mitte ühtegi eurot vahendustasudeks maksnud. Atom, mis vahepeal pikalt 36 ringis loksus, on täna taas 38 lähedal ja kogub jõudu. Pool pakki on plussis, teine pool on seda tõenäoliselt õhtuks ja paari-kolme päeva pärast makstakse Kirillile tõenäoliselt 44 lähedalt palk välja.

Selliste mõistlike soovituste saamiseks ei ole muide tradingview tasulist paketti vajagi, veebilehitsejas tasuta versiooni pealt saab kõik kenasti kätte.

Edasi mängibki Kirill mõnda aega ainult nende soovituskaartide järgi. Hoiab oma vähest mõistust kokku, jagab raha 4-5 heade näitajatega krüpto vahel ja ootab. Võib-olla saab nyyd rohkem pihta ja juba mõne aja pärast saab võrrelda, kas Kirilli uus strateegia on vanadega võrreldes tootlikum või mitte. Vahepealse nädalaga pole ta kokkuvõttes midagi teeninud. Samuti midagi kaotanud, kuna Kirilli kasutu aeg kaotusena kirja ei lähe.