I maailma tsivilisatsiooni pühakirja edasikandjad on valitseva võimu all töötavad vanad mehed, kes sõidavad valgete berlingodega, mille peal kirjas "Kapitalistliku Eesti Posti Paremik", lühendatult KEPP. KEPP hakkab pihta juba päikesetõusuga, varavalges, kui mõnus mootorimüra su akna taga sind üles äratab, läbi ukseava pühakirja poetab. Pühakiri kannab mitut nime, näiteks üks neist on "hansapost", leidub ka "maxima't"; "coop'i", kõrgema seisusega kodanike alumiinium-portaalidesse ilmuvad näiteks "kaubamaja" kirjad. Inimesed käivad templites, täis erinevaid osakondi rahuldamaks materiaalset iha alates nutiseadmetest kuni tähendusrikaste esoteeriliste esemeteni, mis kahjuks kannavad pelgalt dekoratiivset eesmärki, nendele, kes tahavad ainult näida erilistena või parematena. Järgitakse neid, kelle staatuse määrab number "followerite" all. Mida suurem, seda mõjukam.

Ta leidis endale koha, see paremalt kolmas esimeses reas tundus parajalt puhas ja häirimatu kogu metsistunud kursuse keskel. Ta tervitas vaikselt kaasõpilasi, kellest ta möödus, näos ilme, nagu ta teaks midagi, mida teised ei tea. Milline privileeg. Aga lendavatest moonirullidest ta ei pääsenud. Kunagi olevat keegi esmakursuslane üht kaasõpilast moonirulliga visanud, keegi ei tea, miks ta seda tegi aga jube naljakas oli. Nüüd on see õpilaste viis, kuidas oma meelt lahutada. Toidupanga õnnetus on kondiitriäri õnnistus. Küllaga öistel tundidel kadusid need moonirullid ikkagi kuhugi. Küllap on see madalapalgalise professori saladus.