Kebab

Eeldavasti pani eelnev sind masetsema, sa oled ju individualismi usku ja sunnitud üheülbalisus ei läe teps mitte peale; sõnad «tarneraskused», «korteriühistute diktatuur» ja «homo-» eesliide lõid silme eest aga täiesti mustaks. Eeldavasti sa sõid hommikusöögiks kohvi ja suitsu nagu kõik normaalsed eurooplased. Eeldavasti kõht koriseb juba nagu surev Lääs. Lähme teeme väikse kebabšiku, tuju läheb raudselt paremaks.

Halaal-certy kebabi putka

Parim koht kebabi söömiseks on Kullerkupu peatuses. Endises realiseerimisputkas — seal müüdi mingeid parim enne möödas tooteid — asub nüüd igati legit kebabiputka nimega «Lezzet». Esiteks on siin päris kebabimehed, paar sõna eesti või vene keelt oskavad aga muidu rullivad vaikides ja tõsiselt šawarmasid — ses suhtes on tüübid täiesti integreerunud Eesti ühiskonda, «Mokaotsast klienditeenindus hõbe, vaikides rullimine kuld» võiks isegi öelda. Kust nad muidu pärit on, seda ei oska ma öelda, arvasin, et türklased aga sõber kinnitas, et türgi keelt nad ei räägi. Suht poogen ka, sest põhiline on toit ja kebab ise on solid gold - 3,5€ väike, 5 rutsi suur; sees halaal-certy kana, hapukurk, küüslaugukaste ja friikad; ei lagune laiali, võib isegi täiesti puccis peaga ühe käega süüa ja ei pea muretsema, et pärast näed välja nagu tegid kogu küla poistele minetti. Kohalikud teavad, et kolmest kokast üks on eriti lahke ja tema väike kebab on nagu teiste suur. Kohalikud teavad ka seda, et Boldiga tellides võid suure asemel saada hoopiski väikse. Kui mina oleksin sina, siis ma võtaks väikse, ja kui kõht jääb tühjaks, siis käristaks teise veel peale.

Ma jätan su nüüd kebabi ootama ja lähen vaatan järgmiseks nädalaks uued kohad Õikal, omavahel öeldes on need kindlasti seotud avaliku kunstiga. Sa võid niikaua kebabi süües mõtiskleda migratsiooni ja multikulturismi peale, ja kui sul täiega joppab, siis on Kullerkupu Maxima ees kari vene pubekaid, kes kõik kuulavad sulle tundmatuid vene räppareid oma JBLidest.