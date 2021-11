16. võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot. Saada oma odav muinasjutt toimetus@ypsilon.ee ning võid pääseda eetrisse ja võita!

Homme telkus: tõsielumuinasjutt tulevikust

Nüüdseks 120 riiki müüdud saateformaadi 11. hooaeg alustab ning uuenenud on nii tõsieluseriaali sisu kui ülesehitus - nimelt tapetakse sellest hooajast alates inimene igas osas! Lisaks on nüüd võimalus ka (Mehhiko) televaatajatel anda oma hääl tapetava osalise aadressil.

Terve maamuna konkurentsitult edukaimaks osutunud reality show alustab oma esimest aastaringset ja rahvusvahelist hooaega, mille iga päev linastuvas episoodis tapetakse keegi ära. Tapetava poolt hääletamiseks vajalikud telefoniliinid on käesolevast hooajast avatud kõikide riikide kodanikele!

Menuseriaali suurejoonelises ja reklaamipausivabalt 12 tundi vältavas aastalõpushows vaadatakse tagasi ajaloolisele tapmismaratonile, väisatakse veriseid telgitaguseid ning intervjueeritakse tapetute muserdatud omakseid. Salvrätid ja pop-corn on kohustuslikud!

Planeedi edukaim teleshow on väljunud teleformaadi piiridest ning leidnud tee meie olmeellu. Ettevõtmise viimaseks jäävas ja 24h otsepildis edastatavas hooajas püütakse vagaseks teha 8 miljardit inimhinge. Seriaali produtsent José Més soovitab vaatajatel säilitada külma närvi ning võtta grandioosset lõppu ülimenuka teleshow loomisega kaasneva paratamatusena. Olgu jumal meile armuline.

Muinasjutu "Vaktsiin me oleme" sünopsis Juhan Smuuli monoloogi "Covitajad" ainetel

Õuele vurab väike kollakas saporoožets, mille pagasnik, muuseas, on vooderdatud, et saaks külma vaktsiini vedada. Allavändatud autoaknast karjutakse: "John too vett, sain kümme pauku V-d!", taustaks tantsutabelites ilma tegev megahitt Kalle ja Astra Zeneca esituses.