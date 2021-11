"Mina olen Candy," teatas naine. Poisid hakkasid kohe meelemürkide järgi pärima, kuid hõljuva olekuga daam teatas: "Ma võin teid juhatada seitsme maa ja mere taha." Ei, mida kuradit, me ei taha mingi seitsme maa ja mere taha, mõtlesid poisid. Sellegipoolest, paistis, et too Džinn ei võimaldanud kolme soovi, mille vahel valida, vaid ainult ühe. Mõne hetke pärast avastasid nad end võõrast kohast võõraste inimeste seas. Ning naine oli kadunud. "Mis kuradi asja me tarbisime?" hakkas Palle hommikul manustatud mõnuaineid süüdistama. Mis selle sita nimi oligi, mida ta meile tõi? Mingi "võlujutt"? Ei, "muinasjutt" oli.. – "Kuradi odav muinasjutt, ma ütlen," vihastas Palle.

Teadlikuna läks ta kohe asutuse tagaukse juurde ning märkas maas Talvi telefoni. Viimati valitud numbreid uurides nägi, et kutid on hiljuti helistanud silmarõõm Carolynile. Kutid olid aga oma paha-poisi-elustiilist sedavõrd haaratud, et salvestasid isegi telefoniraamatusse ta esinejanime Candy all. Carolyn võttis vastu, kuid kuuldes, et räägib Toomasega, muutus toon koheselt. Ta ütles, et poisid võitsid kasiinos kenakese summa ning selle tähistamiseks viis nad ühte uude kohta ja Toomase pärimisele vastuseks teatas, et kutid ei tahagi, et neid leitaks. "Kuradi odav muinasjutt," mõtles Toomas.