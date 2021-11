Natalja on lits, fakt. Ta käib ainult siis kui Kirill plussis on. Nüüd pole nädala näinud.

Turul valitseb krüptotalv, käib bitcoini korrektsioon ja Kirill on omadega sees. Ainus mida ta viimastel päevadel teha on saanud, on paar korda odavalt müüa ja veel odavamalt tagasi osta. Täna on BTC kitsalt 59 000 supporti ja 60 000-se esimese ülemise vastupanu vahele surutud ning alla või üles, üks kahest tuleb tal varsti valida. Kui ta kukub alla 58 000, kukub ta sealtmaalt püstloodis 50 000 dollari peale ja sel juhul tuleb Krillil veel vahelt napsata mis annab, et siis pikemasse tegevuseta ooteperioodi sukelduda.

Teine, väiksem võimalus on, et ostjate usaldus taastub ja hind hakkab tänasest tasapsi tõusma. Ausaltöeldes pooldab Kirill esimest varianti, korrektsioon teeks BTC korda, teisel juhul võib see aasta lõpuni nagu tatt suunurgas venida.

Rahadega on Kirill miinuses, mis BTC võimaliku langusega veelgi süveneks, teisalt on tal käes korralikud asjad ja varem või hiljem, kui BTC need taas üles veab, on kõik korras. Järgmine kord kui turg hirmutsoonis on, tuleb lihtsalt rahulikult stablecoinis püsida ning mõnusaid ostukohti nillida. Praegune ajutine miinus pole ka mitte millegi muu kui kärsituse tulemus.