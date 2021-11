Novembrile omaselt ilmetu ja pasavaibiga aeg on oma täieliku tipu saavutanud, sest kõiksugu toobalid, joobarid ja muud kratid on jälle võsast välja roninud ning rõõmsa elevuse ja kädina saatel lihtsate inimeste eest paremaid palu näppamas. Järgemööda sätitakse paika omavalitsuste tippjuhtkondi ning maakonnalehtede esikülgi täidavad iseendale töötasusid määravad võidurõõmsad siirassilmad.

Head palka peab hea töö eest saama. Nõus. Ainult et aru ma ei saa, miks seotakse vallavanemate palgad vaeste inimeste elujärjega. Nimelt on pahatihti nii, et kui tõuseb alampalk, saavad automaatselt ka nemad rohkem pappi. Kõik normaalsed tööandjad tulemustasustavad seda, mida nad saavutada tahavad ja mida tulemustasustatav kuidagigi mõjutada saab, ainult KOVidel on poogen. Üks "teflonist" tüüp leidis kunagi mingi suvalise tambovi, lasi koalitsioonipartneritel selle oma palgaga ära siduda ja mõnus tiksumine võis alata. Ja mõnus taoline tiksumine on, kuna ei sunni palgatõusu pärast vallajuhti avalikkuse/volikogu ette minema. Alampalk kerkib igal aastal ja seetõttu saab vaikimisi neli aastat ebapopulaarseid otsuseid tegemata rahulikult rukkis röhkida.

Pakuks elegantsuse toetamiseks välja veel mõned näitajad, mille külge palka siduda saab. Näiteks kaubanduspindade ruutmeetrite arv kodaniku kohta – kas pole see mitte jõukuse tunnus? Ei pea oma valda arvesse võtma, nagu ei võeta seda arvesse ka alampalga korral. Üle-eestiline näitaja sobib väga hästi. Või siis Eesti Laulu konkursile esitatud laulude arv. See iseenesest võib mõnikord ka väiksemaks minna, kuid oleks põnevam ja nutikad vallajuhid suudaksid kindlasti kohalike seas laulmise ja konkursile taidlusühikute esitamise hinda lükata. Ka aastaaegade vaheldumine on muidugi täiesti okei näitaja, kuigi selle eest preemia maksmine jõulude paiku on juba praegu üsna levinud.