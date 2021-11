Lisaks normaalsetele inimsuhetele, ilukõnelisele flirdile ning tamagotchile on internet hävitanud ka ühe rahvuskultuuri tugisammastest – siseriiklikuks tarbimiseks mõeldud pornograafia. Kunagised kodumaised šedöövrid nagu "Karu türa" ning "Imeb marmorvahvlit" meenuvad veel vaid meelel hääbuva mesimagusa unenäona. Et värskust on vaja nii üldises asjaajamises kui ka spetsiifikas, on toimetus otsustanud koostada nimekirja kodumaisest toodangust, milleni kunagi ei jõutud – ajalugu, mida lihtsalt ei olnud.

Rektaalne kaamera

Inspireeritud kolonoskoopiast ning igaõhtustest uudistest on "Rektaalne kaamera" täpselt sama palju pornograafia, kui ta on ka dokumentaalfilm. Vaataja tutvub ühe korraliku võtte telgitagusega, seest ja väljast, üle kaameramehe õla ning seina peal oleva kärbsena. Määritud saavad kõik. Sisaldab kümneminutilist filosoofilist diskussiooni lavastaja ning operaatori vahel teemal "money shot and it's future". Tegemist on potentsiaalse BFM-i õppematerjaliga.

Toru keset rinda

Pornograafiline seriaal milletaolist me sel sajandil ilmselt ei näe. Gonsiori tänava kolmanda korruse korteris elav Malle võidab kiirloteriiga kümme tuhat eurot ja otsustab panna endale silikoonrinnad (suured). Muutust uudistama tulevad külla sugulased-sõbrad, nii Nõmmelt kui ka Obinitsast. Kaasaegses ühiskonnas levib info kiiresti ning ei möödu just väga palju aega, kuni korteriukse lööb maha Malle eksmees, kes leiab ta voodist ühe Eesti telemaastikul üpris tuntud tegelasega (Kristjan Jõekalda). PS. Stsenaariumit on juba kuue hooaja jagu valmis kirjutatud.

Kolmanda kastraadi saladus

Thriller-kallakuga seksfilm. Muust maailmast eraldatud klooster, mille elanikeks on vaid kastreeritud mungad, avastab ühel kevadel enese väravate ees kokku vajunud räsitud ilmega mehe. Lugu läheb paksemaks, kui eksinu kuklalt avastatakse samasugune viisnurga märgis nagu kloostrielanikel endil. Kadunud vennaks peetav võetakse ühise otsusega kloostrisse turgutamisele, Jumala juurde. Miski pole aga elus nii lihtne kui esmapilgul paistab ning peagi hakkavad kloostris juhtuma sünged ning seletamatud asjad. Heliloojaks Aleksandr Zapetsin.

Kõrboja pedemees

Et 21. sajandi ekraniseering palavalt armastatud raamatust jääb pornograafide leivateoks, ei ole kivi ei kellegi muu kui EFSA kapsaaeda. Tõlgendus on kaasaegne, algab Patu Villu naasmisega Tallinna vanglast oma kodutallu, kus ta peatselt kuuleb, et lähedalolevasse Kõrboja tallu on naasmas perepoeg Janno, kellega ta noores eas nokud kokku pannud oli. Nii Villu kui ka Janno isad on aga konservatiivsed mehed, kelle arust käib noku tussu sisse ja ei kuhugi mujale. Filmi peamiseks ideeks on kustumatu kirg ja selle meeleheitlik varjamine. Seksitakse nii aidas, saunas kui ka hobuvankris. Linateos lõppeb plahvatusega. NB! Võtmestseenid on üles võetud lainurkobjektiiviga.

Lammas all paremas nurgas