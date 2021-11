Natalja läks Wolti kulleriks ja sõidab roheline kott seljas mööda linna ringi ja toru ei tõsta. Solvunud. Kirill on nüüd juba 5 korda järjest Woltiga pitsat tellind, lootuses, et äkki tuleb Natalja ja ta saab temaga klaaritud. Aga siiani pole trehvanud.

Bitcoini korrektsioon kestab ja kestab, Kirilli konto oli siin vahepeal omadega maa all, kuradi krüptoeksperdid on hullemad kui seapõrna järgi ilmaennustajad: my friends, põhi on käes, aeg on osta. Siis ostetakse ja kukutakse läbi põranda, istutakse üheskoos keldris. Siis on jälle põhi käes, teine tunnustatud ekspert kinnitab, et ostke ja järgmisel hommikul on kogu lollikari läbi keldri põranda maa all. Iga hommikuga aina sügavamal. Kui kogu stack oli 1670 pealt 1100 peale kukkunud, hakkas Kirill ise mõtlema, alguses oli see keeruline, ta ei olnud seda kunagi varem teinud.

Ta müüs oma räiges miinuses Doti ja Luna maha ning ostis 4,4 dollari pealt 100 Sandboxi, mis maksab hetkel juba 7 dollarit tükist. Lisaks ostis ta täna hommikul 100 ENJ-t, ja ka see on tõusuteel. Need viimased on Metaverse coinid, praegu on Metaverse kuum teema ja kuumemaks läheb ning sellel on omad põhjused.

Metaverse on kombinatsioon virtuaalreaalsusest, liitreaalsusest ja videopildist, kus inimesed "elavad" nö. digitaalses universumis. Facebook ei taha oma nime ilmaasjata Metaversesks muuta, kõik tahavad sellele praegu käppa peale saada. Kirill pole siin mingi erand.

Rikkaks saabki pigem sedapidi, et ostad turule tulnud perspektiivikat coini siis, kui sa saad teda 60 euro eest 1000 tükki ja kui sa sellega kaotad, kaotad 60 eurot, ehk mitte liialt. Aga kui see maksab ükspäev dollar või 10 tükist, on see midagi.

Vanadest suurematest coinidest hingitseb Kirilli kontol veel ainult Atom, varasemalt 43 dollari peal käinud krüptoraha ei jõua end nüüd kuidagi 30-st lahti rebida, seega niipea kui Kirill leiab talle parema väljundi, läheb ka Atom väljavahetamisele.