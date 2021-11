See on hea tunne, kui oled midagi leidnud. Eriti kui oled selle leidnud peale paljusid aastaid uuesti. Tunned ennast vanemama ja targemana, aga siis lööb pahvakas noorust sisse ja oled nagu välgust tabatud multikategelane, kelle kogu skelett on välgusähvatuses läbi kehamassi näha. Ei saa öelda, et tunneks seda tunnet tihti. Pigem harva. Liiga harva. Häid asju tehaksegi harva. Aga on hea meel, et tehakse.

1. Pooleldi

1=10.

2. Alasti

Juba tekkis korraks hirm, et peaks vist kuulama nende viimast albumit, noh seda, mis enne seda ilmus, aga siis mõtlesin, et sitta kah, kuulan ilma mälestusteta.

No algus oleks ja on, et midagi hoitakse tagasi ja eitatakse midagi enda sees, aga samas see värskus, mis on grammikese aeglasem, mitte isegi vihane, aga aususe otsingul...

3. Pole Vaja

See ühiskonnahirm pole kätte saanud, kuigi on ikka ühiskonna poole kerge tõmbega, sest enda sees enam pole nii palju, et vaja on enne see kuradima ühiskond läbi närida ja kui see tehtud, võib ju minna nii, et jõuab enda sees olevate asjadeni, mis vajavad samuti läbinärimist. Nisusuitsiidtabletid, ajaga peab kaasas käima, isegi kui ei taha.

4. Ou, Kellel Tuld On

Filmidest nähtud faktid, Salinger ei suutnud peale Kuristik rukkis paari lausetki paberile panna, nii väsinud ja tühi oli ta sisemus.



Vahelduseks on hea kuulata asju, mis pole särasilmarõõsakoorelised, vaid korralik aus perssesaatmise kass sõidab sisse.

5. Nemad

Asju, mis kuradima närvi ajab, on nii kuradima palju... ja souwatt. Siis minnes tagasi aususesse on suht savi ja hea. Ausalt.

6. Plastik

Greeeeetathunberg on tänapäeva troonide-mängu-kaotaja-kellele-kõik-kaasa-tunnevad ja ülejäänud mõtlevad: ahh küll keegi selle olukorra korda ajab.

Ma imetlen rõdul suitsu tehes vastasmaja neljanda korruse milfi tisse ja üritan endast välja juurida asjad, mis mulle ei meeldi. Et jõuaks selgusele, mis kuradi asi see elu üldse on?

7. Ja Nii Me Ootamegi Suve

Kusagil on parem, mine seda otsima, sa leiad selle.

8. Nagu Vaataks Pilvi

Keegi näeb. Elu. Oma elu. Seda tuhka, milleks see saab. Tuules. Tuules see tuhk moodustab pilvi.

9. Lõpp on Lähedal

Ja Oma panust võitlusesse ei saa andmata jätta. Ebaõiglane on see, et keegi tunneb midagi sama või siis sama valu, ja otsustama pead sina, kas võidelda või alla anda, sest head asja, mis öeldud juba on, ei saa korrata.

10. Aloha