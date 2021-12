Siiski hakkas kuningas kurvaks jääma. Aastad mööduvad, aga kuningas on üksi. Kaunitarid, kelledesse ta armus, kohvikust kaenlasse haaras ja Udumäele kaasa tiris, olid nii suhkrused, et sulasid uduniiskuses ära. Kuningal jäi üle kurvastades suhkrust käppa imeda.

"Kui mul on suur maal kaenlas ja imeilus naine tuleb vastu, kuidas ma teada saan, kas ta on veekindel?"

"Taimaalane, ta peaks olema tai-tüdruk. Seal on palju vett ja tsunaame, nemad on kindlasti veekindlad!" - arvas Leo, õnnelik avastuse üle.

"Mismoodi - olnud? Meil oli üks ühine projekt. See on olnu." Aretha peitis pea tiiva alla. Ta ei saanud aru, miks kuningas küsib neid küsimusi ja tõmbus endasse.

Kuningas haukas suitsuvorsti ja jätkas lugemist. Aretha teadis, et kuninga armukadetseva uudishimu taga on asjaolu, et kuningale endale meeldivad mitmed, et kuningas armastab ja isegi kummardab MITMUST.