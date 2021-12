Metsasalu teine peremees oli kägu, sea kauge sugulane. Tema tegeles kooreüraskite püüdmise ja kukkumisega. Kui kõht üraskeid täis, meeldis käole kukkuda puude all vuliseva allika kõrvale ja selget vett peale nokkida. Siga ja kägu said omavahel hästi läbi ning elu oli hea, ehkki talvel mõnikord mõlemal varbad külmetasid.

Suve saabudes märkas siga, et jõele on ilmunud parved. Parvedel istusid lähemad ja kaugemad naabrid, tüürisid allavoolu, lehvitasid ning hüüdsid, et sõidavad parema elu poole. Kägu lendas ümbruskonnas ringi ja avastas, et naabersalud on puha maha raiutud, puudest parved tehtud ning ülejääk rottidele müüdud, kes palkidest saepuru jahvatasid ja seda omavahel ostsid, müüsid ja vahetasid.