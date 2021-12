27. võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot.

Räägitakse, et ühes metsas oli saja meetri kõrgune kuusk. Ega keegi polnud selle pikkust täpselt mõõtnud, aga lähedal asuva linna kirikust oli puu igatahes kõrgem. Kuigi kuusk oli linna mitmest kohast väga hästi nähtav, leidus vähe inimesi, kes selle juurde kunagi jõudnud oleks. Seetõttu ei teadnud linna elanikud, et sinna puu okstesse oli oma pesa teinud üle saja erineva linnu. Seal oli tihaseid, leevikesi, metsvinte, kuldnokki ning muid suuremaid ja väiksemaid sulelisi. Linnupuu kõige vanem elanik oli aga üks öökull, kes oli lausa kahesaja aastane. Seda, et ta nii vana on, seda rääkis kuuse ladvas pesitsev harakas, aga ega tema juttu ei saa kunagi tõsiselt võtta. Igatahes, oli öökull vana ja väärikas, ning teadis kõikidest maailma asjadest kõike.

Ühel kargel talveõhtul kui kuuvalgus lumistel kuuseokstel sädelema hakkas, maandus ei tea kust, otse varese pesa kõrvale, väsinud ilmega kajakas.

"Mis linnukene sina oled?" imestas noor varese-ema.

"Olen kajakas. Merikajakas," vastas lind kähedalt.

Uudistades lendas lähemale hallrästas: "Mis puhul oled sa sellise piduliku kuue selga tõmmanud?" Igalt poolt hakkas linde ligi lendama, kes kõik kajaka valget sulestikku imetlesid.

Kajakas polnud niisuguse tähelepanuga harjunud ning kohmetus:

"Pole see miski pidulik kuub," seletas ta. "Olen selles eluaeg ringi lennanud. See mul tööriietus, või nii."

"Ahah, et oled siin siis tööasjus?" uudishimutses rähn.

"Sugugi mitte," seletas kajakas. "Asi on vastupidi. Olen eluaeg merel elanud, suurte laevadega sõitnud ja kala püüdnud. Aga sel talvel mina merele ei pääse. Meri on nii paksu jää all, et isegi suured laevad ei pääse liikuma. Kõle ja külm talvetuul võtab mul igasuguse tahtmise merele minna. Mõtlesingi, et põrutaks selle aasta lõpus hoopis kuhugi metsa poole. Vaataks, mis siinkandis ka toimub. Ja nüüd olengi siin."

"Soo, soo, jajah," ilmusid puutüve seest algul öökulli helendavad silmad ja siis ka öökull ise. Ta raputas kaht püstist kõrvatutti ning ajas oma suured silmad veelgi suuremaks.

"Kus sa siin metsas pesitsema kavatsed hakata?"

"Pesitsema?" imestas kajakas. "Ma ei tea. Mõtlesin, et kui peale jõulusid saabub suur jäälõhkuja ja laevadele tee vabaks murrab, siis lendan merele tagasi."

"Soo, soo, jajah," vangutas öökull pead. "Sul oleks tarvis siis seni peavarju."

Linnud hakkasid läbisegi pakkuma kajakale võimalust oma pessa tulla. Kõigile tundis väga põnev majutada enda juures võõrast külalist.

"Mul on just pojad pesast välja lennanud," seletas leevike. "Võid vabalt minu juures maanduda."

Kärbsenäpp laitis aga selle mõtte maha, kuna leevikese pesa olevat liiga madalal ja sealt ei ole head vaadet metsale. Ta pakkus kajakale oma pesa puuõõnes, mis asus kõrgel ladvas. Kahjuks oli selle ava aga nii tilluke, et kajakas sinna sisse ei mahtunud.

Äkki tuli öökullil meelde: "Hiireviu lendas perega lõunamaale puhkama, tema pesa on ju praegu vaba, saaksid ennast sinna sisse seada."

Tõepoolest, hiireviu pesa sobis kajakale väga hästi, seal oli lahedalt ruumi ning see asus puu ladvas, kust avanes imeilus vaade kogu metsale. Kaks puukoristajat aitasid kajakal pesa korrastada ning tihased tegid sinna uue vooderduse.

Järgmisel hommikul, kui kajakas oli just silmad avanud, nägi ta pesa serval istumas öökulli.

"Oi, kas sa oled juba nii varakult üleval?"

"Mis sa nüüd," vastas öökull silmi suureks ajades. "Ma pole veel magama läinudki. Öösel käisime kodukakkudega hiirejahil. Nüüd lasen natuke leiba luusse ja siis tukastan veidi."

Kajakas uuris, miks öökull just öösiti jahil käib.

"Esiteks on siis hea rahulik metsa kohal ringi lennata," seletas öökull. "Pole seda pidevat lindude säutsumist ümberringi ja teiseks, siis on ju kõige paremini näha."

Selgus, et öökull näeb pimedas palju paremini kui valges. Miks see nii on, seda ta ei osanud seletada, aga ta teatas uhkusega tiibu laiali ajades: "Olen teadusajakirjadest lugenud, et meie, öökullid näeme pimedas sada korda paremini kui inimesed." Kajakas oli selle peale väga imestunud, kuid veelgi rohkem pani teda imestama, et öökull loeb teadusajakirju.

"Aga sina, valge lind, kuidas sina elatist teenid?" uuris öökull, kajakat oma kullipilguga puurides.

"Mina? Mina käin kalal," vastas too malbelt naeratades.

Kajakas hakkaski seletama kuidas ta mere kohal tiirutades kalu otsib, ning siis õiget suutäit märgates, noolena vette sööstab ja saagi noka vahele haarab. Mõnikord on meri tormine, ilm tuuline, ning võib juhtuda, et laineharjade vahel lendamine sugugi lihtne pole. Kajakas rääkis igasugu põnevaid lugusid oma kalalkäikudest. Varsti oli kogu linnupuu seltskond tema pesa ümber ning kuulas nokad ammuli lausa uskumatuid lugusid kajaka mere-elust.

"Aga mida sa teed, kui meri talvel ära jäätub?" uuris leevike uudishimulikult. "Kas sa lähed siis talveunne?"

"Ei, kindlasti mitte," naeris kajakas. "Siis ma sokutan ennast mõnele suurele kaubalaevale ja sõidan sellega näiteks Aafrikasse."

Linnupuu asukad teadsid väga hästi kus asub Aafrika ja mis seal toimub, sest rändlinnud olid seda neile korduvalt rääkinud. Aga esimest korda elus kuulsid nad, et Aafrikasse on võimalik jõuda ka kuidagi teisiti kui lennates.

"Üldiselt on laevaga päris mõnus sõita," seletas kajakas. "Istud rahulikult laeva mastis, võtad päikest ja kui kõht tühjaks läheb, siis sukeldud korra kala järele. Te ei kujuta ettegi kui magusad kalad seal Aafrika meres ujuvad."

"Kas sama magusad kui kooremardikad?" uudishimutses rähn pikka keelt limpsates. Kajakas rehmas tiivaga:

"Oi, sada korda magusamad."

"Oh, oskaks ma ujuda," õhkas rähn. "Lendaks, ma sinna ja toksiks kõik need kalad merest välja. Saaks korraliku kõhutäie."

"Ega meri pole mingi kuusk, mida toksida saab," muigas öökull. "Sa kajakas näed, nüüd ise, meie pole oma metsast kaugemal käinud ja ei teagi kuidas mujal elatakse või ollakse, räägi mis seal Aafrikas siis teistmoodi on."

Kajakas hakkaski seletama kuidas Aafrika välja näeb. Millised puud seal kasvavad, millised linnud ringi lendavad ja millised loomad liiguvad. Linnud kuulasid nokad ammuli ning aina imestasid. Äkki katkestas kajakas oma jutu:

"Oi, aga mul on ju üks väike lill Aafrikast kaasa toodud! Kas tahate ma näitan teile?" Loomulikult soovisid kõik näha kaugelt maalt pärit kaunist õit. Kajaks tõmbas tiiva alt välja heleroosa lilleõie:

"Näete, see sattus mulle noka vahele ühe järve kaldal, kus elasid jõehobud. Nad ütlesid, et sellel õiel on võlujõud."

"Mis võlujõud?" uudishimutsesid linnud.

"Vaat seda ma ei tea," ohkas kajakas pisut nukralt. "Aga kui see õis kõrgele õhku visata, siis teeb ta langedes sellist kellukese helina sarnast häält."

Kajakas viskaski lille kõrgele õhku, ning tõepoolest kostus kaunis kellukese helin. Niimoodi tegi ta lindude rõõmuks mitu korda, püüdes lille alati osavalt taas noka vahele. Kõik olid vaimustuses. Öökulli pani aga muretsema see, et iga kord kui õis õhku visati hakkas linnupuu värisema.

"Tead kajakas," ütles ta mõtlikult. "Ära igaks juhuks rohkem nii tee. Vaata kuidas puu iga viske peale väriseb. Kunagi varem pole puuga sellist asja juhtunud."

"Mida see värisemine tähendava võiks?" uurisid linnud.

"Seda ma ei tea," vastas öökull õlgu kehitades. "Tundub, et meie linnupuu ja see soojamaa lill on kuidagi omavahel seotud. Kuidas? Seda ei oska ma kahjuks öelda."

Öökull soovitas see lilleõis igaks juhuks kuhugi kaugemale peita ning kutsus kajaka metsa kohale tiirutama, et tutvustada talle ümbruskonna linde ja loomi.

Samal ajal kui linnupuu elas ja toimetas oma tavapärasemast natuke põnevamat elu, toimetasid metsa servas kolm töömeest. Õigem oleks öelda, et nad ei toimetanud, vaid vaatasid nõutult metsa suunas ja mõtlesid. Mõtlesid missuguse puu peaks maha võtma. Neile oli linnavalitsuse poolt antud ülesanne selle aasta jõuludeks tuua metsast kõrge ja kähar kuusepuu, mis hakkaks linnaväljakut ehtima.

"Äkki võtaks selle sealt," ütles neist kõige noorem ning näitas käega ühe peenikese kuuse suunas.

"See jääb lahjaks," raputas kõige vanem mees pead. "Tahetakse ikka uhket ja võimsat puud. Eelmisel aasta linnapea pahandas, et jõulukuusk olla nii peenike ja madal, et suur osa kaunistusi ja lampe sinna ära ei mahtunudki."

"Ohoo!" hüüatas kolmas, mustade vuntsidega töömees, kes oma binokliga metsa uuris. "Paistab, et seal eemal on just see, mida meil vaja on." Nüüd nägid ka teised, et täpselt keset metsa kõrgub imekaunis ja suursugune kuusepuu. Mehed ronisid traktorisse, haarasid oma saed ja kirved ühes, ning hakkasid puu suunas sõitma. Kuna puu juurde ühtegi sõiduteed ei viinud, siis sõitis meeste traktor kuuse suunas üle kivide ja kändude. Aeg-ajalt pidi kõige noorem mees kabiinist välja ronima ning mõne noorema puu eest maha saagima, et traktor mahuks segamatult edasi sõitma.

Kõrgel latvade kohal tiirutav öökull märkas kuidas traktor linnupuu suunas liigub.

"Oi, oi. Süda aimab halba," ohkas ta murelikult, ning näitas traktori poole. "Sellise masina ilmumine metsa tähendab ainult üht – hakatakse puid maha võtma."

"See on ju tore, kui metsa harvendatakse ja vanu puid maha võetakse," säutsus leevike rõõmsalt. Öökull raputas pead:

"Ei paista küll nii, et siia harvendama tuldi. Siht on võetud otse meie linnupuu suunas. Kui me nüüd ei tegutse, võime oma kodust ilma jääda!"

Öökull kustsus kokku kõik linnupuu elanikud ning selgitas olukorda: "Ma pole teile rääkinud, aga sadu aastaid tagasi kui ma veel noor öökullipoeg olin, elas mu pere ühe noore kuuse ladvas ja kord jõulude eel tulid inimesed linnast ning saagisid selle puu omale jõulukuuseks. Peale seda otsustasingi, et otsin omale koduks nii suure puu mida ükski inimene omale koju viia ei jaksa. Nüüd aga ma näen, et inimeste ahnus on kasvanud. Nad on otsustanud maha raiuda metsa kõige kõrgema kuuse – meie kodu."

"Mis meist siis saab?" küsis varese-ema kraaksudes.

"Tundub, et peame linnupuuga hüvasti jätma ning uue kodu otsima," ohkas öökull.

"Meie pole sellega nõus. Meie pole sellega nõus!" hüüdsid metsvindid puu kohal tiirutades.

Linnud oleks veel kaua vaielnud ja arutanud, kui rähn poleks hüüdnud: "Aitab nüüd tühjast säutsumisest! Traktor liigub siiapoole, kohe on mehed saagidega meie puu kallal. Tuleb midagi ära otsustada."

Kõik oleks väga tahtnud seepeale midagi välja mõelda, või teha, kuid saadi aru, et linnud oma väikese jõuga ei suuda inimestele vastu astuda.

"Sina oled meist kõige vanem ja targem," vaatas hallrästas öökulli poole. "Ütle, kuidas me oma linnupuud kaitsta saaksime?" Öökull ohkas:

"Soo, soo jajah. Vaat kuussada aastat tagasi oleks ma osanud sellele vastata ja tõenäoliselt ka puu päästa, aga praegu ei ole mul ühtegi head mõtet."

"Sa vabanda öökull," sekkus nüüd vestlusesse kajakas. "Aga, mis oli kuussada aastat tagasi teistmoodi, et siis oleks saanud puu ära päästa?"

"Siis oleks draakon appi tulnud."

"Draakon?" imestasid linnud ja vaatasid küsivalt öökulli poole.

"Jah. Kas ma pole siis teile rääkinud?" oli ta üllatunud. "Juba tuhandeid aastaid tagasi elas siin üks suur tuldsülgav draakon, kes metsa ja selle elanikke kaitses. Seepärast ei julgenud tol ajal ükski inimene siia oma jalga tõsta. Mingitest traktoritest rääkimata."

"Ja kus see draakon praegu on?" uuris varese-ema väriseva häälega.

"Kuussada aastat tagasi sai ta surma. Tema surnukeha on maetud siiasamasse, meie linnupuu alla."

"Aga mina olen kuulnud, et draakonid on surematud," ütles kõige kõrgemal oksal istuv musträstas.

"Ongi," noogutas öökull. "Aga nad on surematud seni, kuni keegi neid nõiutud noolega südamesse tabab. Ja just niimoodi juhtus ka selle draakoniga. Üks salalik rüütel oli une ajal ligi hiilinud ja mürginoole talle otse südamesse tulistanud."

"Ja siis ma olen veel kuulnud," jätkas musträstas pooleldi sosistades. "Et kui keegi peaks draakoni tapma, siis saab teda uuesti ellu äratada."

Öökull ütles, et see on tõepoolest võimalik, sest on olemas vastumürk, mille abil saab draakoneid elustada.

"Toome siis selle vastumürgi siia ja äratame ta ellu!" hüüdis leevike jalalt jalale hüpeldes.

"See pole nii lihtne," ohkas öökull. "Vastumürki saab ühe kauni lille õiest. Aga kahjuks seda lille Eestimaal ei kasva. Ja ma ei tea kas seda tänapäeval üldse enam kusagil maailmas kasvab."

Nüüd ohkasid kõik linnud justkui ühest suust ning jäid nukralt vait. Vaid puu kohal tiirutav musträstas kähistas taas elutargalt:

"Olen kuulnud, et see lill pidi kasvama ühel Aafrika saarel."

Öökull vaatas musträstast üllatunult ja tahtis temalt küsida, kust ta seda kõike kuulnud on, kuid temast jõudis ette kajakas, kes kilkas heleda häälega:

"Kuulge, see lill, mille ma Aafrikast kaasa tõin, kas see ei saa draakonit ellu äratada?"

Kõik vaatasid küsivalt öökulli poole.

"Soo, soo, jajah, mis ma oskan öelda," oli öökull pisut segaduses. "Too see siis lill õige lagedale, proovime järele. Ega meil muud võimalust pole."

Kui kajakas lille taas lindude ette tõi, hakati seda jälle õhku viskama. Ja jälle juhtus see, et iga kord kui lill maha langes kostus kellukeste helin, ning puu kergelt värises. Nõnda prooviti paarkümmend korda. Kuni hakati juba väsima.

"Tundub, et see pole ikkagi see lill, mis meid aitab," ohkas öökull kurvalt. Ning just sel hetkel kui ta palus kajakal lill tagasi pessa viia, peatus linnupuu eest traktor, kust kargasid välja kolm saagide ja kirvestega meest.

"Nonii, mehed," hõikas kõige vanem kindaid kätte tõmmates. "Ärme nüüd aega raiska. Hakkame kohe saagima!"

Kajakas, kes parajasti lendas õis noka vahel linnupuu ladva poole, ehmatas seepeale nii kõvasti, et pillas lille noka vahelt. Kõik linnud, ning isegi saagidega mehed, kuulsid kuidas kukkuv lill ümbruse helisema pani. Seekord, kõrgelt kukkudes oli lille tekitatud helin aga nii vali, et ümberkaudsete puude okstelt lausa lumi maha langes. Kui aga lill maha kukkus, hakkas kostma kohutav mürin. Linnupuu värises, ning kaks tihast jäid lendamise ajal ehmatusest lausa seisma. See, mis nüüd edasi juhtus oli niivõrd vapustav, et isegi mehed pillasid imestunult saed käest ning traktori mootor jäi vait. Maa alt, linnupuu juurte vahelt hakkas immitsema suitsu ning lõid välja helesinised tuleleegid. Suure ragina ja mürina saatel ronis juurikate vahelt välja hiigelsuur draakon. Ta oli roheliste silmade, pikkade kollaste hammaste ja umbes kümne meetri pikkuste küünistega. Ennas lõpuks püsti ajades, ta oli täpselt linnupuu kõrgune. Draakon vaatas taeva poole, tõmbas kopsud õhku täis, ajas põsed punni, ning suunas oma rohelised silmad meeste poole. Need pistsid kohe karjudes jooksu. Musträstas rääkis, et nad olid põgenedes ka traktori õlgadele haaranud. Harakas aga väitis, et nägi kuidas traktor ise endale hääled sisse lõi ja meestele järele kihutas. Igatahes peale draakoni ilmumist kadusid nii mehed, kui ka traktor. Linnud nägid, kuidas draakon puhus suust välja pika, sinise tuleleegi, lõi pea kohal paar korda tiibadega ja tõusis nii kõrgele taevasse, et lõpuks oli temast näha vaid pisike, sinine helendav täpp.

"Ta on nagu mingi täht seal üleval," ütles kajakas mustavat taevast vaadates.

"Nii ongi," kostis öökull elutargalt tiivaga tähtede poole viibates. "Kõik need tähed seal üleval on tegelikult draakonid." Selgus, et öökull teadis taevalaotusest ja seal valvavatest draakonitest päris palju. Ta teadis, näiteks seda, et igal draakonil on oma mets, mida ülalt jälgitakse. Nii kui hakkab kusagil midagi metsarahvaga juhtuma, nii lendab draakon kohe maa poole oma metsa päästma. Linnud pidid taas tunnistama öökulli silmapaistvat tarkust ja elukogemust. Kui õhtul magama mindi, siis vaadati taevast sootuks teise pilguga kui varem. Enam polnud tähed linnupuu elanike jaoks midagi kauget ja kättesaamatut, vaid nüüd oli taevas neile koht, kus elab tuhandeid sõpru, kes neid päeval ja ööl valvavad.