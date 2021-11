Et mõista, kuidas miski töötab, selgita välja, kuidas seda katki teha.

Ma ei armasta üldse Nassim Nicholas Talebi. Tema tekstid istutavad pähe mingi "paha" algoritmi ja need hakkavad seal kõike muutma ja katki tegema. Nassim, ma olen Su peale solvunud! Nii nagu Sina näed "tõelist inimest", ma ei tööta ja lähen peale Sind lugedes kohe rikki ja hakkan uskuma! Pole midagi õõvastamat kui lihtsalt uskumine ja kadumine kognitiivsest adekvaatsusest teoloogiinstinkti hämarusse.

Kuidagi jõuab minuni viimasel ajal palju infot selle kohta, et ühiskonnad ja indiviidid on katki. Ausalt, ma teen kõik selleks, et ignoreerida epideemiat, Varrot, laulu "Koit" jne. Need pahad kemikaalid saavad mu teadvuse kätte ja me teame tänu Kurt Vonneguti imelisele raamatule "Tšempionide eine", milline oli sakslaste lipp, kui nende ajud olid anastatud halbade kemikaalide poolt.

Just, et midagi mõista! Kahtlen, kas praegune "katki" olek on lähtuv eeldusest – et midagi mõista. Mõnikord on katki teha päris lõbus ja rahustav. Lihtsalt lõhud, laamendad ja ajukene puhkab. Me ei tohiks kunagi alahinnata osade inimeste soovi näha maailma põlemas.

Just, selgita välja, kuidas seda katki teha. Katki olev indiviid ja ühiskond ei selgita midagi välja. Ta otsib süüdlast ja süüdlaseks on, nagu me teame, reptiilid, eliit, Soros, homod ja pagulased! Nendest "selgitustest" piisab. Kuidas teha katki Soros, mille sees on reptiil ja kuidas teha katki see reptiil, mille sees on meie solvumine ja kuidas teha katki meie solvumine, mis asub meie sees ja on endale valetamise tulem. Jooksin kokku. Reptiili sees on minu solvumine. Teed solvumise katki ja avastad, et seal on lihtsalt tonnide viisi endale valetamist. Teed endale valetamise katki ja avastad, et sa oled terve elu olnud lihtsalt kasulik idioot ja oled oma privaatsfääri aja raisanud objektiividele ja subjektiividele.

Lõhun seda tsitaati ja iseenda ego iga päev. Lasen juppideks oma teadvust ja ignoreerin teoloogiinstinkti lihtsustatud vastuseid. Milleks mulle need?

Vaatan Stromkal aknast merd ja inimesi. Nad jalutavad paarides, üksi ja koos koertega. Vihma sajab ja tekib selline mõnus, soe, irreaalne hõllandus.

Muundun kasulikust idioodist positiivseks idioodiks (idioot tähendab Vana-Kreeka ajaloo kontekstis inimest, kes ei võta osa poliitilisest elust ja tegeleb ainult oma privaatsfääri kuuluvate asjadega) ja ignoreerin. Oma osavõtmatusega tegin midagi katki, et mõista, kuidas asjad töötavad.