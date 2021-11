Discordis ei räägi meil enam mitte keegi New Worldi mängimisest, vaid kasutatakse hoopis tegusõna jooksma. New Worldi joostakse siis, kui keegi ei viitsi midagi intensiivsemat mängida või kui on vaja taustategevust podcastide kuulamiseks. New Worldist on saanud virtuaalne kudumine.

Ning jooksmist on New Worldis ohtralt. Mängumaailm on suur ja lai, ringi liikumist palju, aga liikumisvõimalustega on suhteliselt kitsas. Quick travel linnade vahel kulutab ohtralt aeglaselt regenereeruvat ressurssi nimega Azoth, mis piirab selle kasutamist. Mäng ei paku ka ühtegi mount’i ehk ratsutatavat looma, mistõttu kujuneb mängust kiiresti poole kohaga Pavel Loskutovi simulaator.

Mängu lanseerimist saatnud ja sellele järgnenud haip oli kõva. Twitchis streamiti ja vaadati (tipphetkel pea miljon vaatajat) seda massiivselt, ent tänaseks on sellest alles jäänud vaid kübemed. Turg, sealhulgas mina, oli näljane ühe värske MMORPG järele, aga peale 35 mängutundi otsustasin selle pooleli jätta ja sõbrad samamoodi. Me oleme osa suuremast lainest – viimaste teadete kohaselt kaotab New World 135 tuhat mängijat nädalas.

Vaatamata lubadustest, et alates level 60st algav end game PvP (player vs player) olla kõige huvitavam osa mängust – aga nii kaugele ma ei jõudnudki. Steami statistika paigutab mind 86% hulka, kes pole jõudnud level 60ni, mis võtab umbes 100 tundi mänguaega. Ka PvE (player vs environment) on suhteliselt ilmetu ja lamp, ent sellest lähemalt lõpu poole.

Tegelikult tuleks alustada hoopiski sellest, et ma ei viitsi üldse seda arvustust kirjutada. Ma olen sellest mängust tülpinud ning igasugune tahtejõud sellega tegeleda või selle peale mõelda on kadunud. Questide tegemine, ressursi kogumine ja karakteri leveldamine sõi ära kogu mu viitsimise selle mänguga tegeleda. See mäng on üks impotentne, tänamatu ja üheülbaline grind.

Iga MMORPG keskmes on grind, see on žanrisse sisse kirjutatud ning mängijad ootavadki seda: arendada oma karakterit kümnete tundide kaupa, isegi kui tegemist on monotoonse tegevusega. Erinevad progressitulbad täituvad, mäng soovib õnne sulle hea töö puhul ja autasustab sind värskelt unlockitud võimalustega, parema varustuse ja kõigega veel. Grindimine pakub teatavat hingerahu ja rahuldab saavutusvajaduse mängulisuse saatel. Kusagil kaugemal on alati midagi, mille nimel tasub grindida.

Seega iga MMORPG mänguelamuse kujundabki suuresti see, kuidas mängija tunnetab grindimist. Old School Runescapes võib ennastunustavalt tundide kaupa lobstereid püüda või kusagil dungeonis slayerit toksida – need on faktid, sest olen seda ise teinud. Teenitud XP ja püütud lobsterid kõditavad ajus samu retseptoreid, mida Fenix Casino mänguautomaatides kukkuvad puuviljad. New Worldis seda tunnet aga ei teki, selle asemel tundub iga liigutus justnagu kuiv olmekohustus. Mängulisust pakutakse sama palju kui nõude pesemisel.

Põhjuseid selleks on mitmeid, aga põhiline mure on see, et New World tundub olevat nagu geneeriline tasuta MMORPG. Nende hiilgeajad jäid 10 aasta tagusesse aega, kui erinevad mängustuudiod üritasid luua oma tasuta konkurenti tasulisele World of Warcraftile ning ebaõnnestusid selles valusalt. Aga arvestades, et New Worldi näol on tegemist 40 eurot maksva uhiuue mänguga, võib seda pidada valusaks ülelaskmiseks.

Questide varieeruvus New Worldis on olematu ning rutiini on rohkem kui tehase liinitöötajal. Ülesandepüstitusi on sisuliselt kaks: a) mine otsi X piirkonna kirstudest mingit lambinodi, b) tapa X piirkonnas Y arv NPC’si, et saada mingit lambinodi. On olemas veel paar questi varianti väga minimaalsete muudatustega, aga päeva lõpuks teed ikka koguaeg ühte ja sama asja.

Olematu variatiivsus jätkub ka NPC’de puhul, kuid optimistlikult võiks vaadata seda kui keskkonna- ja kõvakettasõbralikku materjalide taaskasutust. Lisaks paarile erinevale fauna esindajale (metssead, hundid, alligaatorid) moodustasid suure osa mu vastaseid aeglased zombie-laadsed olendid (ancients). Nad on absoluutselt igal pool. Mingi haiglase nalja kombel on üritatud jätta mulje mitmekülgsusest– mere ääres pähe pandud piraadimüts, kusagil kaevanduses kirka, aga tegelikult tagusin oma kirvega ikka ühte ja sama elukat ning seda juba kümneid tunde.

Selliseid helesinika kumaga aeglaseid zombielaadseid luukeresi tagudes ja taamal olevat kirste otsides möödubki enamik mängust. Või joostes. FOTO: Ekraanipauk mängust

Kokkupuuteid on olnud veel eriilmeliste tontidega, aga sedagi pigem harva ja spetsiifilistes asukohtades. Detailidesse laskumata on ka dungeonid üpris lambised, vaimuvaesed ning seal kus jääb kvaliteedist puudu, ei kompenseerita ka kvantiteediga.

Vast kõige rohkem muresid on seotud mängu majandusega, kuid probleemide lahti selgitamine vajaks tervet uut artiklit. Olukord on tõsiselt halb ning sisuliselt on muutnud craftimise täiesti mõttetuks.

Kogu selle kurtmise ja vingumise lõpuks on mul ka miskit head öelda, aga mitte palju. Visuaalselt on tegemist ilusa mänguga, selles pole kahtlustki. Esteetiliselt on see maitsekalt välja kukkunud, arendajad (kelle jaoks on tegemist esimese mänguga) on osanud vältida klassikalist fantasy MMORPG stiili, kus raudrüüd on täis pompoosseid ja ebapraktilisi kujunduselemente. New Worldis on palitud ja särgid ja musketid, millega on lahe tulistada ning mis nõuavad käelist täpsust – midagi innovatiivset, mida New World on sektorisse toonud.

Combati süsteem on keskmisest huvitavam ja kaasahaaravam. 1vs1 võitluse puhul töötab kõik hästi, ent süsteem jääb jänni, kui osavõtjaid on rohkem kui üks – sellisel puhkudel muutub pihta saamine raskemaks ja kogu protsess robustsemaks.

New World on jätnud endast maha kollektiivse mõru maitse, ent tõstatab küsimuse – kas oleks pidanud üldse lootma midagi Amazoni videomängustuudio esimesest katsetusest? Ja kui juba selline kriitiline hoiak Amazoni suhtes võeti, ega siis pole ka palju üllatuda, miks Amazonile kuuluvas Twitchis seda mängu niivõrd haibiti.