Krüptoraha väärtus tuleneb ainult inimeste usaldusest. Bitcoini tehnilised näitajad on okeid ja 53 000-54 000 piir pidas nädalavahetusel müügirünnakutele kenasti vastu. Mida aga napib, on usaldus ja enne kui see ei taastu, inimesed ostma ei hakka, BTC üle 60 000 piiri ei murra ning pulliturgu ei käivita.

Fear&Greed indeks vedas end täna küll üle pika aja rohelisse, aga turg soiub endistviisi edasi. Kirill hoiab oma kraami ja ei mängi sellega. Konto on rahuldavas seisus, vahemüügid on kõrgematele vastupanukohtadele välja pandud. Mingite 10-15 eurose vaheltkasuga tehingute peale, mida annaks pisikõikumistelt teha, ei viitsi ta aega raisata.

Kasutut aega saab õppimisele kasutada. Osa päevast kulutab Kirill sellele, et uurib uusi krüptorahasid, osa sellele, et uurida internetist, mismoodi tradingview lehel trende ja muud välja peilida. Kõige lihtsama näitena, mida saab enda heaks teha, on vastupanujoonte väljapeilimine. Et siis teada, kuhu ostud ja müügid sättida. Vastupanupiiri tabades teeb ülesroniv hind tavaliselt mõningase tagasilanguse ja siis on hea ülevalt mahamüüdud kraam alt jälle kasuga üles osta.