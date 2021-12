29. võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot.

Helmut oli ainukene mees selles pisikeses, täiesti tundmatus külas, mida ümbritses jõhker ojade rägastik ning jõgi. Seega tundus see küla natukene saare moodi, kuna külast välja minnes või külasse tulles pidi ikka mingit silda või purret kasutama. Neid oli külas päris mitmeid. Kõik Helmuti enda hoole ja suure armastusega ehitatud, et kohalikud elanikud ikka piiramatult liikuda saaksid. Hoolimata asjaolust, et peale tema elasid külas veel ainult väga vanad ja kurbade elusaatustega vanatüdrukutest üksikud naised – pealegi eluaastates üheksakümmend pluss. Nemad oma kodudest, rääkimata külast, naljalt välja ei kippunud. Vaatamata kõrgetele vanustele, olid vanatüdrukud siiski veel üpris hea tervise juures, kuna nad ei olnud absoluutselt kursis peavoolumeedia uudistega ega tarvitanud ühtegi arstirohtu.

"Mõni siin on küll sent surmale võlgu," mõtiskles Helmut mõnikord enda ette. Tegelikult polnud ta ju isegi ammu enam päris esimeses nooruses, olles juba näinud oma viiekümne viiendat elukevadet. Tõsi, oma korrapäratu habeme, pikkade hallide juuste ja turske kehaehituse tõttu, nägi ta küll oma east kõvasti vanem välja.

Ta elutses ihuüksinda oma talus. Tööl polnud käinud vist vähemalt paarkümmend aastat. Selleks polnud otsest vajadustki. Ta kasvatas ise oma tarbeks vajalikke köögivilju, pidas mesilasi, vurritas sauna eesruumis mett, mida käis ka mõnikord külast väljas müümas. Koduaia õuntest ja marjadest kääritas veinijooki, millest sai end jõe ääres kalastades kergelt jommi juua. Mees justkui oskas elada ning tegevuseta ei istunud mitte kunagi. Ta ei osanudki lihtsalt niisama passida, ega puhata. Koguaeg oli midagi teha, hiliste öötundideni välja.

Loomulikult pakkusid Helmutile tihti süüa need küla pensionäridest vanatüdrukud, keda ta päevad läbi abistamas käis. Aasta-aastalt aina rohkem. Nad olid Helmutit isekeskis hakanud kogunisti külavanemaks kutsuma. Kõpitsemist jagus külavanemal küllaga. Ikka oli kellelgi midagi jälle juhtunud, kas aken vana päevinäinud maja küljest ära kukkunud või näiteks gaasiballoon ootamatult tühjaks saanud ja vajas vahetamist. Helmut muidugi, küla ainukese mehena, tõttas suisa ummisjalu alati appi, kui mõni vanaeit talle helistas, jättes enda tegemised sinnapaika. Tal ei jagunud julgust ka ära öelda, kui mõni vanamammi jutustada tahtis, keda ta oli aitamas käinud. Üksikud kurbade saatusega memmed kannatasid muidugi mõista ju suhtlemisvaeguse all.

"Tead, ma olen tahtnud ammu sult midagi küsida," alustas vanaproua Miralda vestlust Helmutiga, talle taldrikutäit võileibu priskete soolalihaviiludega ja klaasikest viina köögilauale asetades.

Miralda oli üks Helmuti heldemaid püsikliente, kui nii võib öelda. Alalõpmata oli tal gaasiballoon tühjaks saanud, kuna tema meelistegevuseks oli ohjeldamatu toidu valmistamine. Hoolimata sellest, et tema liigesed olid läbi ja ta liikus väga vaevaliselt nii toas kui väljas ainult tugiraami toel. Eriti meeldis talle suviti talveks vaaritada igasuguseid hoidiseid. Letšo oli tema vaieldamatu lemmik, mida ta ise paslõõbinaks nimetas. Eks gaasi kulumises mängis rolli asjaolu, et aastaid oli memmel kukil juba ligi sada, polnud enam see mälu kiita. Tihtilugu ununes lihtsalt gaasipliidil tuli tundideks tühjalt põlema. Nii see gaas kiirelt otsa saigi. Sel korral oli küll külavanem tulnud Miraldale kella sättima.

"Ütle mulle, Helmut, miks Kristi sinu juurest minema läks? Sellise nii tubli ja tööka mehe juurest. Nii abivalmi mehe juurest. Nii viisaka mehe juurest. Ja nii ilusa mehe... Me oleme Loreidaga seda ikka arutanud, temalegi ei mahu see pähe. No ütle, miks küll?"

Kõrges vanuses inimeste ajaarvamine võib teadupärast olla natukene teistsugune. Nii võib tunduda neile näiteks kümne aasta tagune sündmus kui eilne päev. Miralda küsimuses mainitud Kristi oli Helmuti kunagine meditsiiniõest elukaaslane, kes tegelikult juba umbes kakskümmend aastat tagasi mehe juurest minema oli läinud. Siis, kui tema suur huvi esoteerika vastu aina kasvas ning ta igasuguste salapäraste ja müstiliste asjadega tegelema hakkas. Need teemad aga jätsid külamees Helmuti täiesti külmaks. Ta hakkas oma naist lausa hulluks pidama. Mingil koolitusel leidis naine endale mõttekaaslase ja uue mehe ühes isikus. Niisiis Kristi jalutas ühel ilusal päeval lihtsalt minema, jättes maha Helmuti, kes teenis toona leiba pottsepana.

"Ah, mis sellest enam, ammu unustatud lugu," jäi Helmut talle omaselt tagasihoidlikuks. Ta ei soovinud sel teemal eriti kunagi rääkida, jäi alati napisõnaliseks. "Eks ta tahtis vast teatris käia, või midagi," pomises ta. "Linnas on elu ikka lihtsam kah, pole vaja ahju kütta," võttis külavanem teema lõpuks loogiliselt kokku.

"Tead, ma olen siin mõelnud," jätkas Miralda. "Mis sul oleks viga siin minu juures elada? Ma annaksin sulle suure toa, ise saaksin väikses hakkama. Palju mul vanal inimesel vaja."

"Ee… Ee... Ma…" oli Helmut silmnähtavalt kohkunud. Sellist pakkumist ei osanud ta ilmselt uneski näha, kuigi oli varasemalt aastate jooksul jutustanud Miraldaga igasugustel teemadel.

"Süüa saaksid minu juures nii palju kui sa tahad, ma võin sulle lõunaks kasvõi kolm seapraadi teha! Nii palju kui tahad," oli vanatüdruk suureline. "Ja olgugi, et ma olen ligi sada aastat vana, ukerdan siin ainult ringi oma rulaatoriga, olen ma väga puhas inimene!"

"Ma tahan ikka omas kodus elada, üksinda olla!" lausus külavanem konkreetselt, end pisut kogudes.

"Minu juures sa oledki üksinda! Mina olen teises toas, mina ei sega sind!" Ei jätnud Miralda jonni. "Ja tead, ma kardan tegelikult siin üksinda elada. Mul on viimastel öödel siin sees käidud. Eile öösel käisid vargad!"

"Tohoh, mis nad siis varastasid?" tundis Helmut huvi.

"Kaks pudelit konjakit ja lapiteki!"

Loomulikult ei uskunud Helmut kuuldut. Ta arvas lihtsalt, et vanal inimesel käivad luulud. Muidugi ei maininud ta Miraldale seda, et ta ei usu. Oli ta ju varemgi vanaprouat aitamas käies mitmeid imelikke jutte pidanud taluma.

"Ma ei tea, kust sees käiakse, uksed on mul alati öösel krampi pandud," sõnas vanatüdruk. "Me peame kunagi selle köögikapi paigast liigutama, vaatame, mis seal taga on. Täna ei viitsi enam. Ma arvan, et sealt tagant keegi käibki."

"Heakene küll, Miraldakene," tõusis nüüd külavanem laua tagant ja lausus oma tavapärased sõnad, mida ta tavaliselt ikka ütles, kui end minekule seadis: "Mul täna tõesti rohkem aega ei ole. Helista, kui sul midagi jälle vaja! Kui on tarvis jälle kella sättida või midagi!"

"Kus sul nüüd nii kiire siis on?"

"Ah, kodus nokitsemist, pean korstna juures redelit keevitama veel ja… Oh, Miraldakene, su juurest alati minek on nii, et kõht on punnis ja pea on purjus!"

"Mis sa nüüd, see on nii vähe. Sa oled nii kõhnaks ära jäänud. Aga sa mõtle minu pakkumisele!" olid Miralda viimased sõnad küla ainukesele mehele.

Korsten, mida Helmut vanatüdruk Miraldale mainis, seisis uhkelt tema talu krundil. See oli kolmekümne nelja meetri pikkune, valgetest tellistest, väljanägemiselt täpselt nagu need katlamaja korstnad ikka. Ainult, et ilma katlamajata. Korstna juurde polnud kunagi kuulunud ainsatki hoonet, mistõttu polnud see korsten kunagi ka suitsenud. Keegi ei teadnud, mille jaoks see üksik korsten vajalik on. Külavanem Helmut ei teadnud seda enam täpselt isegi, kuigi oli just tema selle korstna aastakümnetega jõudumööda üles ehitanud.

Korstna jalami ladumist alustas ajal, mil töötas veel pottsepana. Tollal, veel noore mehena, olid Helmutil suured tulevikuplaanid. Unistused oma ettevõttest, päris oma firmast, enda tehasest. Kuna telliseid liikus ohtralt, siis ta vist mõtleski, et ehitab kõigepealt valmis korstna, alles seejärel sinna juurde tootmishoone, kus hakkab oma toodangut valmistama. Aastate jooksul oli tal peast läbi käinud erinevaid mõtteid. Elektroonikafirmast viinavabrikuni välja. Seal nimekirjas oli kõikvõimalikke variante. Üks kõige jaburamaid oli näiteks täispuidust jalgrattad, mille kohta ta oli valmis teinud isegi põhjalikud joonised koos mõõtudega. Oskas ju Helmut teha kõike. Ükski töö ei valmistanud talle raskusi.

Ainus, kellel Helmuti ettevõtmisse juba algusest peale mingit usku ei olnud, oli tema tollane elukaaslane Kristi. Kuigi ta teadis, et tema mehel on kuldsed käed ja ükski töö ei tekita talle peavalu.

"Kurat, kui sa midagi teed, siis mõtle ennem!" Pidas Kristi alati tüli käigus vajalikuks käratada. "Sa ei ole elus mitte midagi õigesti teinud, sest sul on lihtsalt väga vale mõtlemine!"

Algul ehitaski Helmut korstent suurest entusiasmist, et luua oma tehas. Arendada ettevõtlust. Hiljem juba harjumusest. Vahepeal läks pankrotti firma, kus ta pottsepana töötas, jäädes Helmutile raha võlgu, maksti talle telliskivides. Siis tekkis Helmutil rohkem vaba aega. Pealegi oli naine vahepeal jalga lasknud ja südamevalus Helmut avastas, et korstna ehitamine mõjub talle rahustavalt. Tegelikult ta uskus ja lootis salamisi, et kui ta oma ettevõtluse käima lööb, tuleb naine tema juurde tagasi. Nii müttas Helmut mõnda aega kõik päevad ja ööd ainult korstnat ehitades.

Kolme aastakümnega oli võimas ehitis, see korsten, lõpuks peaaegu valmis saanud, kuid mõned üksikud rauddetailid veel korstna tippu viival redelil vajasid keevitamist. Pea oli Helmutil aga täiesti tühi. Mis edasi saab, ta ei teadnud. Pealegi olid tal rahad otsa lõppemas. Oma metsad oli Helmut maha müünud ja säästud raisanud. Üha sagedamini pruukis ta õhtuti oma enda kääritatud veinijooki. Vanureid käis endiselt aitamas, sellest oli kujunenud tema ainus rõõm. Samuti ei pidanud siis tühja kõhu pärast muretsema.

***

"Uuuu… Hällõu… Hällõu… Kas keegi on kodus! Uu… Kas keegi on kodus!"

Helmut ärkas ühel hommikul kummaliste hüüatuste peale, mis kostusid õuest. Hüüded kõlasid kajana, see hääl justkui kutsus teda. Maja trepile jõudes, ise veel uniseid silmi hõõrudes, tuvastas Helmut, et see kummaline hääl hüüab teda korstna juurest.

"Mida kuradit, korstnad ei oska ju rääkida!" ütles Helmut, ning katsus ennast ninast, vaatas ümbrust, proovides selgusele jõuda, kas ta on ikka ärkvel, või näeb seda kõike unes. Samal ajal korstnale lähemale astudes, ise üha rohkem värisedes. Miski seletamatu vägi tiris teda korstna suunas.

"No, tere kallis Helmut! Mina olen Kristi, sinu naine. Nüüd me saame õnnelikuks!"

"Kuidas sa saad Kristi olla, kui sa oled korsten ja korstnad ei räägi. Issand, kas ma olen ennast lolliks joonud?"

"Ei, kallis mees," jätkas korsten. "Hoopis ma ise läksin oma maisel rännakul mediteerimistega lolliks kätte ära. Seletan sulle kiiresti, enne kui sa siin mul veel kokku peaksid varisema. Ühesõnaga, sattusin mediteerimisega nii hoogu, et jätsin maha oma maise keha, See lebab hetkel veel haiglas intensiivravi osakonnas. Ja minu hing leidis otsejoones tee sinu korstna sisse. Alles nüüd siin korstnas ma saan aru, et sa olid seda kogu aeg suure armastusega minule mõeldes ehitanud."

"No, mis ma nüüd siis tegema pean?" oli Helmut nõutu.

"Ainus, mis sa teha saad, on see, et ronid mulle nüüd otsa ja hüppad alla!" Tegi korsten ootamatu ettepaneku. "Siis me saame koos õnnelikuks! Väga õnnelikuks!"

"Niisama lihtsalt või?" Helmut oli juba alustanud eneselegi toimuvast aru andmata redelist ülesse ronimisega.

"Jaa! Vaata kallis, sel ajal kui sa siin vanatüdrukuid abistasid, käisid Miraldal kella sättimas, balloone kontrollimas... Sa ei pannud üldse tähele ühte olulist asja. Tegelikult juba pikemat aega kopratammid uputavad ja mingil ajal nad uputavad terve selle küla lihtsalt üle. See küla on hukule määratud. Sa ei sa enam midagi teha. Sa ei jaksa enam päästa tervet seda küla. Sa ei suuda üksinda päästa maailma. Ainus, mis sa teha saad, on päästa iseennast."

Helmut oli vahepeal jõudnud vedada ennast korstna tippu. Ta hingeldas raskelt, tema laup leemendas higist. Nüüd seisis Helmut oma täies hiilguses korstna otsas ning heitis pilgu külale. Ühtäkki ta mõistis, et ei olegi vahet, kas pühenduda sellesse külasse või mitte. Nagunii kopratammid uputavad ja külla on jäänud ainult väga vanad naised. Nemadki surevad millalgi ära. Varem, või hiljem. Helmut mõistis, et on saabunud aeg saada lõpuks õnnelikuks.