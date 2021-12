Moodne muinasjutt

P.U.T.S

Idee ehk karumuinasjutt

Võib-olla on Kerstil ikkagi õigus, arutles mees. Ehk ei olegi inimesed ja loomad nii erinevad. Ja kui värske turunduskonsultant Kersti võis õppemaksust vabanemisest alles jäänud raha rindade kohendamisesse investeerida, äkki peaks samal kombel käituma ka loomaaed? Sest tõesti, karu on karu, välimusest olenemata, aga samas armastasid pandasid kõik, jääkarusid aga müü kuidas tahes, erilist publikumenu nendega ikka ei pälvi. Ega see Frida ja Nora süü polnud, et nad jääkarudeks sündisid. Mõned on mehed ja mõned on naised, mõni on neeger ja teine on valge, mõni paks, mõni kaunis ja sale, mõnel on rinnad ja puusad, teisel jällegi pole...