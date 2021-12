ON KÜLM, TALVINE ÕHTU. SEDASORTI külm, mis isegi tihased puu otsast alla virutaks ja sipelgad riisiteradeks muudaks. Ma persetan oma "kodukontoris" vanas nahast tugitoolis, millelt on rohkem kihte maha koorunud kui su emalt eile öösel. Hehe. Vaikselt suunan sigareti endale tagurpidi suhu ja peaaegu läidan selle, enne kui oma veast aru saan ja siis selle piinlikkusest tagasi kortsus pakki topin. Olenemata sellest, et keegi poleks seda viga märganud, sest keegi pole raatsinud viimased paar nädalat isegi sammu mu detektiivibüroo suunas teha. Mul on isegi uhke Facebook Marketplace reklaam mis kirjeldab mind kui "ERADETEKTIIV JUSSIKE", aga vot ei näkka. Keda ma siin ometi petan? Mu büroo on laguneva paneel-kortermaja keldriboks, korter ise on mu eksnaise nime all. Tema sai keskkütte ja digiboksi, mina sain sellesamuse ära peeretatud tugitooli ja kõik suveniirpitsiklaasid mis mulle taskutesse mahtusid. Mu isiklik lemmik on Soome kruiisilt TaxFree poest toodud, mis kujutab kahte prisket Norra rind- Kopp-kopp-kopp. Mis see oli? Kas keegi just koputas mu uksele? Mida ma nüüd ometi teen?