36. võistleja Ypsiloni odavate muinasjuttude konkursilt. Neist kahe enimloetuma auhinnafond on 650 eurot.

Karuperse valla vanem Ott Mesikepp võis end pidada ümbruskonna kõige mõjukamaks tegelaseks. Suurema osa elust vallatüüri hoidmas või vähemasti hoidmisele õige lähedal, puhugu tuuled siit-, sealt- või kolmandalt poolt – ikka leidis isand Mesikepp võimaluse püsida pildil ja vallarahva soosingus.

Ega see kergelt tulnud, eriti alguses. Oli vaja teha järjepidevalt tööd: selgitada, siluda, mett moka peale määrida, hambasse puhuda, puru silma ajada, tarviduse korral rääkida suisa must valgeks. Mida aasta edasi, seda osavamaks meister muutus. Ja nõnda ei puudutanud teda kuigivõrd isegi haldusreform, sest selleks ajaks oli vallaisand Mesikepp omandanud sadulas püsimise kõik salariukad, läbinud sahkerdamise kõrgema kursuse ning kasvatanud kadestamisväärselt paksu naha.

Väiksemate valdade juhid sattusid enne riigi mahitatud kohalike omavalitsuste kokkulükkamist jubedasti paanikasse ja hakkasid sebima nagu peata kanad. Muidugi jõudsid nad varsti ükshaaval Mesikepi ukse taha kraapima.

"Pai Otike," lunis Juss Kööpjalg, "ehk leiaksid mulle pisikese koha oma suurepärase valla suurepärases meeskonnas. Olen sind alati eemalt imetlenud. Nüüd tahaksin lähedalt oma silmaga näha, kuidas meister tegutseb."

Mis kasu mul küll Kööpjalast oleks, mõtles Mesikepp. Arg ja potentsiaalita tüüp, teeb muudkui oma haake sinna-tänna! Aga kuuldavalt ütles hoopis: "Muidugi, hea Juss, tule minu tiimi. Sinu valijad on edaspidi minu valijad!"

Järgmisena piiksus akna all põõsas Siim Okaskera: "Ott, ole meheks, võta kampa. Jagan sulle tarka nõu, millal tahes sul seda vaja peaks minema."

Mõttetu olend, leidis Mesikepp. Hoopis paremat nõu annab mulle minu isiklik tark mees taskus. Muidugi ei lasknud võimekas vallaisand säärasel suhtumisel välja paista, vaid lausus lahkesti: "Tere tulemast minu paati, Siim! Tegid õige otsuse, üheskoos sõuame kaugemale."

Ja juba oli platsis Villem Võsa. "Sa, Mesikepp, ära uhkeks mine," urises värskeim tulija. "Tean sinu minevikupatte küll. Kui põlgad mu ära, hakkan vilepuhujaks ja demokraatia valvekoeraks."

Häh, kus tuli kompraga vehkima! põlastas Mesikepp sisimas. Sel lollil pole vist halli aimugi, kui kiiresti majanduskuriteod aeguvad. Villemile aga vastas: "Otsekohene jutt, müts maha. Just sinusugune sirgjooneline metsasanitar kulub mulle marjaks ära."

Tõtt-öelda ootas Mesikepp veel kedagi, kes aga ei tahtnud ennast miskipärast näole anda, kuigi oli viimati olnud Karuperse vallavolikogu esimees. Lõpuks ei pidanud Ott vastu ja läks asja uurima. Reino Vader istus oma hubases kodus kiiktoolis ning tundis elust lihtsalt rõõmu.

"Kuule, Reino, nii küll ei sobi," noomis Ott leebelt. "Pidime ju kokku hoidma, teineteist vastastikku abistama. Mäletad, kui aitasid mul arveid võltsida, revisjonikomisjoni ära petta? Nüüd on minu kord sulle teene osutada. Ütle, mida hing ihkab, ja ma täidan su soovi."

Kavalpea Reino tegi, nagu mõtleks pingsalt järele. "Mnjaa..." ümises ta tüki aja pärast justkui omaette. "Mul on õigupoolest ju kõik olemas. Kui ainult... Jah, võib-olla tõesti... Aga ei, see on sulle liiga suur ohver!"

Mesikepp hakkas kannatust kaotama: "Jäta nüüd! Räägi välja, Reino, ja kui see on minu võimuses, siis muidugi ma tulen sulle vastu."

"Njah," häälitses teine oma armsast kiiktoolist. "Sinu võimuses peaks see olema küll."

"Näed siis," rõõmustas Ott. "Lao lagedale, mis ma saan sinu heaks teha. Liisin valla raha eest sulle uue džiibi või kergitan volikogu esimehe tasu... ütleme... tuhande euro võrra? Minu käes on see käkitegu!"

Reino jättis kiikumise, vaatas kamraadi innukalt õhetavasse (kas mõni liigne klaasike liiga varajasel tunnil?) näkku ja avaldas: "Vahelduseks oleksin ise vallavanem."

Mesikepi suumulk vajus kuuldut taibates inetult töllakile. "Mida?" kiunatas ta. "Kõiki määrimisi olen sinuga jaganud, iga vähegi tähtsama fotojäädvustuse jaoks sind enda kõrvale kutsunud, mõnikord enda asemel isegi sul õitseda lasknud – vaata, kui suuremeelne ma olen, ja niimoodi tasud sa mulle!"

"Kui ei raatsi, siis ei raatsi," nentis Reino napilt, andes kiiktoolile sisse uue hoo.

Ott Mesikepp tundis kergendust, et vana sõber asja nii rahulikult võtab. Ta pidas nüüd kohaseks pärida: "Jätkad siis vallavolikogu esimehena?"

Reino sügas kõrvatagust: "Mõtlen veel. Mul käis siin vahepeal kõvasti külalisi. Kööpjalg moosis, et annab mulle kõik oma valijad, kui aitan ta maaelukomisjoni esimeheks. Okaskera lubas tuua sinu paadi koos meeskonnaga, kui suurendan isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist – see on praegu tõesti naeruväärselt nadi..."

"Ja Villem Võsa?" küsis Mesikepp hääle värisedes.

"Ah Võsa..." venitas kiikuja vastusega justkui nimme. "Vana hea Villem... Tema jagas mulle intiimseid kaadreid sellest, kuidas sa vallamajas külmkapi taga oma alluvaid ahistad. Ütle, Mesikepp, kas sulle tõesti vabatahtlikest andjatest ei piisa, et nüüd pidid väevõimuga veel teiste töötajate kallale minema? #Me Too ajastul leidub varem või hiljem emane, kes ei talu, kui ülemus talle käed külge paneb. Sinu puhul siis pisut hiljem... Su teised jamad olen ma suutnud ära klaarida, aga naisteahistaja plekk jääb külge kogu eluks."

Reino Vader tõi kuuldavale kurva luksatuse, pööras pea demonstratiivselt kõrvale ning kiikus mõnuohete saatel edasi. Vandenõuteoreetik märganuks kavalpea kohal kindlasti sinimustvalget nimbust, millest sai moodustada lause: SÕNA ON VABA.