Oktoobri keskel miljoni lugemise täitumise puhul Ypsilonis välja kuulutatud odavate muinasjuttude kirjutamise konkurss kujunes enneolematult menukaks – tähtajaks esitas 38 autorit kokku 62 lugu.

Odavate muinasjuttude konkurss on mõtteline järg mais toimunud odavate krimijuttude konkursile, mille peapreemia võitis Lauriito Meriloo ning mille auhinnalisele teisele kohale tuli Janno Puusepp. Tollasest võistlusest võttis osa kuus autorit.

Mõlemad auhinnatud autorid saatsid oma tekstid ka sel korral, lisaks nendele võib osalejate hulgast leida mitmeid lugejale tuntud nimesid nagu Tia Navi, Jaan Pehk, Mere Õie Kalle, Contra, Arnold Looga, Jarek Kasar, Marko Mörö, Juku-Kalle Raid, Alissija Elisabet Jevtjukova, Triin Tasuja, Jan Persidsky, Aliis Aalmann jt.

Meile laekunud muinasjuttude kunstiline tase on raju, päriselt, laekunud tööd panid toimetuse igapäevatöö korduvalt seisma, neid oodati ja need kõik olid ootamist ka sajaga väärt. Inimesed on neid kirjutades endid tagasi hoidmata lustinud ja kaastööde kogupakk, ehk emotsionaalne tervik ütleb, et see ühiskond polegi üldse nii vananenud, tuim, kaeblev, pekkis- ja hädine kui vahel tunduma tikub. Aitähh.

Konkurss konkursiks. Näidake nüüd näpuga sellele, kes sest muinasjutukuhilast võitnud ei oleks? Seega, me teeme koos nendest raamatu, päris raamatu, miks mitte, need pole lihtsalt muinasjutud, need supermõnusad lood on väärt parimat kohtlemist.

Ja kõik avaldatud tekstid saavad kunstnik Mihkel Lappmaa poolt illustratsiooni. Mihklil polnud kunagi aega. Aga kui ta hakkas muinasjutte lugema, tuli. Fännivärk.

Meile saadetud lood ilmuvad igapäevaselt kuni 17. detsembrini. Tulemused võtame kokku ning võitjad kuulutame välja 10. jaanuaril. Võidab lugu, mis kolm nädalat peale avaldamist on kogunud kõige enam lugemisi. Võitjat premeerib Ypsilon 500 euroga, teine koht saab 150 eurot. Mis teha, keegi võidab alati, tähtsam on, et keegi ei kaota!

Ühtlasi on meil hea meel teatada, et juba on ettevalmistamisel ka järgmine konkurss, veel kreisim, mille teemaks on odavad lekkinud kirjavahetused.